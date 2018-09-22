马思纯护肤有道 30+更要注意补水

导语：《幻乐之城》，马思纯含泪演唱《录像带》，与魏大勋一起上演一场虐恋回忆，演技炸裂备受好评。（来源：瑞丽网）

马思纯

但现实生活中，微博中晒着婚礼头纱的马思纯却刚刚经历分手，又因为与邓伦绯闻而闹的沸沸扬扬。于是，马思纯微博机智发了最新状态，一张素颜自拍照配文“我自恋”疑似呼应。

马思纯微博

网上盛传，马思纯在群消息中表示：无论说自己胖、丑或是关系户都可以接受，但是她的底线是不能涉及男女朋友造谣。

马思纯回应

有人说这个女孩很敢说，有的人说这个姑娘有点不太遵守“圈”内规则，虽然这回应不知真假，但瑞酱却觉得，马思纯这样很好。

马思纯的时尚大片

很奇怪，最近明星分手事件频出，无论是阚清子还是更早的倪妮，以及近日的马思纯，好像都是1988年出生，今年刚好30岁了啊。最近分手井柏然的倪妮晒出庆生照，笑的灿烂，状态也是好的不行。

倪妮

讲道理，30岁是人生一个特别重要的分水岭，更是女生到女人的一个重要里程碑，瑞酱身边的很多小仙女，都是在30岁开始新的人生旅程，认真开始做自己。

马思纯大片

除去生活，肌肤护理也开始进入新的征程。看看素颜照中的马思纯，虽然眼袋微深，但整体肌肤状态还是非常好的，殊不知作为一个正经的敏感星人，马思纯的护肤从来都比较精简，最注重保湿，用他自己的话说：“因为平常工作拍戏会到不同的地方，有的地方气候可能不是特别好，肌肤就会出现干燥缺水的情况，所以最最最重要的是保湿，保湿工作做好了肤色就会自然而然变得白皙。”

马思纯的时尚大片

30岁补水要细心

不过即使是基础的补水，对比正处于皮脂分泌旺盛的时期20+的女生，到了30+女性的皮肤状态开始下滑，加上环境污染与工作压力的困扰，虽说补水保湿还是必修课，但肌肤开始从单纯的表皮缺水模式，转化成肌底细胞的活性减弱，细胞缺乏抓水与锁水功能，肌肤的内部水分流失，假性干纹不经意间变成真性细纹、老化。

护肤方面，除了早晚保湿乳霜锁住肌肤水分的同时更要加入抗老的精华给肌肤内部补充复活营养，激活细胞活力，让细胞慢慢重新复活抓水与锁水的功能。

马思纯清新大片

而且，受肌肤新陈代谢的影响，老化角质变得越发难以脱离，该排除的排不出去，该吸收的吸收不好，熟龄粉刺与缺水状况严重，毛孔更是因为胶原蛋白的流失产生松弛状况，进而出现Y型的毛孔问题。补水同时加强肌肤紧致变得尤为重要。

马思纯照片

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马思纯的照片

眼周肌肤也会因为代谢慢、血液循环不良而产生黯沉困扰。所以，平时护肤中，注重补充胶原的同时更加要注意通过外力加大肌肤代谢频率与肌肤抗氧化功课。

到了30+肌肤皮脂腺分泌功能会自然下降，荷尔蒙分泌会大幅减少，天然骨胶原流失很快，油脂分泌同样逐渐减少，即使年轻时候属于油性肌肤的女性也会在肌肤大量胶原与油脂流失的情况下变为干性肌肤，肌肤紧致不再，笑纹、眼袋和颈纹随处可见，细纹不再只是传说，眼部产品应该最早使用到抗老系列。

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想要永远年轻，保湿工作一定要做好哟！