欧阳娜娜长“压力痘”了 果然压力面前人人平等

导语：欧阳娜娜实现了自己的18岁梦想，也进入了她人生新的阶段。但她也有新的烦恼，面对压力，痘痘总是会“调皮”地冒出来。（来源：时尚芭莎）

欧阳娜娜大片

欧阳娜娜结束了音乐会

远赴美国继续求学

欧阳娜娜终于完成了她18岁的梦想，就是在18岁开一场属于自己的巡回音乐会。

欧阳娜娜音乐会

她做到了！18岁的她背着大提琴，从北京开始15天9个城市的巡演，每一个城市都留下了属于欧阳娜娜的音乐足迹~

欧阳娜娜弹吉他

结束了自己的音乐会，欧阳娜娜就要换上书包，远赴美国读书了。她的娱乐圈的好朋友们也纷纷为她献上祝福，希望她学业顺利。

欧阳娜娜

圈内好朋友帅气的男演员孙坚特地来为她最后一场巡演打Call，并献上鲜花和祝福。真的让人好羡慕啊！

孙坚微博

在开学前，欧阳娜娜还被品牌邀请去了纽约时装秀，酷酷的女孩又回来啦！

欧阳娜娜微博

她在学校门口的照片，真是青春无敌啊！想到她现在才18岁，就已经进入了伯克利音乐学院成为王力宏和鸟叔的校友，太羡慕啦！

欧阳娜娜长发

欧阳娜娜也长痘？

都是“压力痘”搞的鬼！

不过对于开学，她也有自己小小的烦恼。她自己也说到，一到开学的时候，皮肤就开始“调皮”起来。

欧阳娜娜长痘

她自己也会使用隐形痘痘贴或者痘痘膏来“消灭”它们，可是小仙女们知道压力痘生成的原因吗？

压力痘

压力痘是由于压力过大出现会造成肾上腺素分泌增加，引发压力型荷尔蒙大量分泌而引起的痘痘。

挤痘痘

简单的说，由于工作太忙，人际关系产生的压力，睡眠和饮食开始变得不规律。在这些情况影响下，荷尔蒙平衡和自律神经变得紊乱，带给肌肤油脂分泌、肌肤代谢等影响，压力痘应运而生。

工作压力

或是工作环境是在密闭的空间，缺水干燥，本身也没做好滋润护理，引起肌肤新陈代谢的缓慢，堵塞毛孔，引发痘痘。

学习压力

压力痘多长在额头上，颜色发红，偶有白头，如果你最近压力较大，且长痘的状况跟这个一样，那无疑就是压力痘了。压力痘是随着压力的出现而出现的，我们该怎么消灭压力痘呢？还是那句话，对症治疗才是关键！

欧阳娜娜时装周

四招快速治痘

缓解压力最重要

一、调整好心态

调整好心态

压力痘的说法绝对不是无根据的。情绪的起伏对体内荷尔蒙的影响是密不可分的，如果压力过大，则会导致相应激素增加产生过量的油脂，这会导致阻塞的毛孔。所以放下压力，要学会调控和驾驭自己的情绪，保持良好的心态，可以采用适当的方法来宣泄一下，以消除不良情绪，变得开朗起来。

二、多喝水，多吃蔬菜水果

多喝水，多吃蔬菜水果

水是血液循环的基底，同时能帮助身体排毒代谢。当循环代谢通畅了，肌肤也会随之变好。当心理压力大时，体内的“氧化压力”就会随之增大。而蔬菜和水果中的植化素可以抗氧化，抵消压力对加速身体老化的伤害。

三、不要用手挤痘痘

不要用手挤痘痘

用手挤痘痘，手上的无数的细菌会让痘痘接触到。挤痘可能一时开心，但是随之而来的可能是痘痘发炎，痘痘复发，痘痘消失之后还会留下痘印痘坑。最好也不要用手摸脸，减少接触细菌的机会。

四、定时去角质

定时去角质

压力痘多属封闭型，毛孔被增厚的角质塞住难以清除，所以需要做温和的去角质工作每个月1-2次。用对护肤品或祛痘产品，也可以达到事半功倍的效果哦。

科颜氏蓝色草本净痘修护啫喱 ￥190/15ml

科颜氏蓝色草本净痘修护啫喱

这款祛痘啫哩质地温和但效果显著，配方能迅速深入毛孔，清除黑头粉刺、白头粉刺及青春痘，预防再生，并促进肌肤的愈合。内涵水杨酸可以强化肌肤老废角质的代谢清除，溶解毛孔内堆积的污垢，更新肌肤表皮细胞，收敛毛孔，清除粉刺，使肌肤柔软有光泽。较果酸的刺激性低。

Avene 雅漾祛油清痘乳 ￥208/30ml

Avene 雅漾祛油清痘乳

这款祛痘乳用专利维生素A醛调整角质层，避免黑头形成。改良果酸，起到了”脱皮”作用，有助于消除黑头，使皮肤重现平滑。内含的雅漾活泉水成分舒缓皮肤，减少泛红现象。可以点涂在痘痘上，快速消灭痘痘。

Sensilis焕活净肤祛痘精华 ￥485/45ml

Sensilis焕活净肤祛痘精华

这款祛痘精华有效调节皮脂分泌，缓解油脂合成速度，预防毛孔堵塞，清除痘痘、粉刺，淡化表皮斑点，重塑无瑕平衡美肌。促进肌肤新陈代谢，加速老废角质剥落，抚平皱纹，改善粗糙，由内而外密集焕新修护。

Pure&Mild泊美鲜纯珍萃清痘精华凝露 ￥160/30ml

Pure&Mild泊美鲜纯珍萃清痘精华凝露

这款凝露帮助肌肤去除多余的老废角质，改善肤质。 保持皮脂正常分泌，有效改善痘痘，抑制痘痘反复发生， 实现光滑柔嫩肌肤的清痘精华。

烦人的痘痘

看了这些分析和安利，让我们一起学会解压，不要让压力痘再来“骚扰”我们~