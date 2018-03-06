90秒护肤新体验 FOREO UFO智臻面膜仪评测

导语：90秒就能敷一次面膜？用FOREO UFO智臻面膜仪就可以。这是一款通过热能、冷凝、声波脉动、多光谱光波等技术，最大程度的发挥面膜的功效，达到美肤效果的美容黑科技产品。来看看编辑对面膜仪的评测吧！（编辑：Levin）

FOREO UFO智臻面膜仪评测

今天编辑给大家带来一款黑科技护肤产品——FOREO UFO智臻面膜仪。这是一款与FOREO片状面膜一起使用的产品，通过热能、冷凝、声波脉动、多光谱光波等技术，最大程度的发挥面膜的功效，达到美肤的效果。而且面膜仪使用方便，90秒就可以完成一次面膜护理工作，省时高效。

产品外观

产品外观

FOREO UFO智臻面膜仪为一个比拳头还小一点的扁圆形仪器，外围为硅胶质地，方便拿在手中，不会打滑，干净卫生。背面为金属凸点设计，可以防滑。正面为特殊材质，用于放置面膜。面膜仪小巧可爱，造型时尚美观，方便使用和携带，包装中还配有USB充电线，为面膜仪充电。

包装中还附赠了一片FOREO活力面膜，FOREO UFO智臻面膜仪需要搭配FOREO活力面膜一起使用。

产品特点

产品特点

FOREO UFO智臻面膜仪操作方便，可以在90秒内完成一次面膜护理，一次90秒的护理程序包括3个不同阶段，每个阶段30秒，每个阶段洁面仪的工作方式都不同，3个阶段组合成为一次全面的护理。比起需要敷20分钟的传统片状面膜既省时又有着更好的吸收效果。

FOREO UFO智臻面膜仪搭配FOREO活力面膜一起使用，不同功效的活力面膜对应不同的护理模式。

在FOREO UFO智臻面膜仪的整个护理过程中，包含了热感、冷感、震动、多光谱等功能。

-速变半导体矩阵热能技术、速变半导体矩阵冷凝技术，可以迅速加热面膜，打开毛孔促进吸收，同时又能迅速冷却，结束发热功能。

-T-Sonic™垂直透肤声波脉动技术可以让你感受到面膜在微微震动，促进面膜吸收的同时还能有按摩的功效，使用感受也非常舒服。

-面膜仪工作时会发出不同的光，即是多光谱光波科技美肤护理，包括：多光谱红光（改善皱纹、促进胶原蛋白增生） /多光谱绿光（均匀肤色、提高黯淡蜡黄肌肤）/多光谱蓝光（有效作用于痘痘、改善面部油脂分泌）。这次编辑体验的是红光和绿光的组合护理。

FOREO UFO智臻面膜仪将不同的功能加以组合，变成不同的护理模式。最常见的是早安叫醒模式（搭配日间保湿锁水面膜）和晚安护理模式（搭配夜间密集滋养面膜），分别用于早晨和晚上。按一次开关键进入早安叫醒护理模式，再按一次开关键便进入晚安护理模式。还有其他功效的面膜搭配更多的护理模式，可以通过FOREO APP进行选择。

FOREO UFO智臻面膜仪完全防水，可以在使用之后进行冲洗。

产品使用

产品使用方法

第一步：将FOREO UFO智臻面膜仪上的面膜固定圆环取下后，将面膜平放于圆盘内并确保面膜与FOREO UFO智臻面膜仪贴合。

第二步：按下开关键，面膜仪一周白灯亮起，即激活仪器。之后单个粉色灯光闪烁，进入预热模式，几秒后即可开始日间保湿锁水面膜护理程序；如果在单个粉色灯光闪烁的时候再按一次开关键，会有两个粉色灯同时亮起闪烁，几秒之后即可开始夜间密集滋养面膜护理程序。

第三步：开始护理，将UFO滑过面部，享受90秒的护理。护理阶段分为3个30秒，每个阶段结束时，面膜仪会有两次快速振动提醒。

第四步：三次快速振动表明护理结束。移开面膜，用清水冲洗UFO并擦干。

编辑试用

编辑试用体验

编辑这次体验的是早安叫醒模式，搭配一片FOREO日间保湿锁水面膜。

首先打开小巧的FOREO活力面膜，看到面膜上面的精华液非常充足。把面膜放在面膜仪上，启动面膜仪开始护理。

第一个阶段是红光+热感，红光亮起，先把面膜仪滑过全脸，让肌肤完全接触面膜的精华，感觉到面膜仪迅速加热到很舒适的温度，将面膜仪滑过肌肤，感觉非常润滑、滋润，暖暖的但并不会觉得过热或不适。

30秒后进入第二阶段：震动+红光+热感。面膜仪开始轻微震动，为肌肤舒缓按摩，持续热感，感觉到肌肤正在大口大口吸收面膜的精华，按摩的感觉也非常舒适。

最后30秒进入第三阶段：震动+绿光+热感，红光变为绿光，以提亮肤色的功效为主。延续了上一个阶段的震动和热感，肌肤还沉浸在按摩和温热的舒适感中。很快90秒结束，灯光熄灭，面膜仪逐渐减缓震动直到停止，一次面膜护理就完成了，感觉肌肤还没享受够呢，哈哈。

编辑试用

编辑使用感受

最后编辑来说说使用感受吧，首先FOREO UFO智臻面膜仪颠覆了我对面膜的认知，在90秒内就能完成一次面膜护理，非常省时高效，即便是忙碌的清晨也可以享受面膜SPA级的护理。整个使用过程也非常简单，只需之后用清水冲洗清洁面膜仪并自然晾干即可。

再来说说使用时的感受，面膜仪在发热时肌肤非常的舒服，因为是可感知的舒适温度，所以不会觉得刺激和不适。面膜滑过肌肤时滑滑的，水水的，由于有一定的温度，感觉面膜上的精华液更好的被吸收了。面膜仪在一些阶段会震动，震动的感觉犹如按摩和拍打，帮助精华液的吸收，很温和的激活肌肤。

用完之后，肌肤变得非常水润有弹性，不仅媲美一次完整细致的20分钟的面膜护理，而且舒适感和水润感都更好。之后及时涂抹乳液和面霜感觉吸收的也很快。尤其是早晨使用完面膜仪之后，后续的上妆都变得更加服帖。

FOREO UFO智臻面膜仪有三个颜色

试用FOREO UFO智臻面膜仪是一次很好的体验，新的面膜护理方式给肌肤多了一种选择和新鲜感，即便是懒人都会爱上敷面膜呢！