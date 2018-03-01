断货王︱拯救你飞舞在风中的毛躁枯草发

导语：虽然说冬天已经接近尾声，到了本周末就迎来了立春节气。但是空气依旧干燥到极致，看看你依然飞舞在风中的毛躁发丝，和不断被分叉困扰的发稍就知道。今天，本王就携手两位专家来拯救你们的干枯发质。（编辑：pooky）

对于爱美的小公举们来说，头发的问题永远不少，除了脱发，最让人赶到烦躁的就是头发干枯和毛躁了，发质差整个人都会显得不精致。其实，一头枯草和一头秀发，也许只差了一瓶喷雾的距离。

我们先来看看本王的两位专家朋友为大家带来了什么护发神器。

国际知名美妆专家：李铭泽——水之密语柔润顺滑精华喷雾

秋冬季节还有气候干燥的地区，由于空气中的湿度比较低，再加上大风，头发就会出现毛躁静电的状况。严重的话头发会纠结在一起，非常难疏通。这个时候一瓶免洗的护发喷雾就能够拯救你。水之密语柔润顺滑精华喷雾，是我想要分享给大家的好用单品。免洗的配方，不用担心给头发带去过多的负担，不仅仅能快速给头发注入水分，改善发丝干枯受损的状况，还能有效防止发丝因阳光直射、粉尘污染而受损。而且瓶子喷口的设计能够喷洒出微细又均匀的水雾，让每一根发丝都能得到滋养和修护。

四维美感造型专家：邓皓文——资生堂MACHERIE玛馨妮 水润清爽精华喷雾

粉色的包装，非常具有少女感。产品当中含有丰富的珍珠蜂蜜精华，让我们头发的毛鲮片得到修复的同时还能让秀发呈现出珍珠般的光泽感。快速渗透到发丝，能够瞬间抚平头发毛躁，带给头发滋养，可以预防静电的产生。使用起来也是超级方便，只需要距离头发10cm左右的地方喷涂，然后用梳子或手指进行梳理，使每一根发丝都能得到呵护。

好了，接下来到了本王的专属种草时间。

Loretta玫瑰精油护发油

其实这原本已经是一款不算小众的护发精油产品，相信不少妹纸去岛国都有收入囊中。它富含摩洛哥坚果精华和保加利亚玫瑰精油，可以使头发展现雪纺般的柔滑，天然的玫瑰香气充满着柔情。洗完发后使用，轻轻的揉一揉，顺利完成对头发的护理。

但是，范冰冰在小红书上分享过她也在用这款护发精油之后，原本靠口碑和颜值的loretta玫瑰精油护发油一下子又贴上了“范冰冰同款”的标签，并且以肉眼可见的速度成功断货。请珍惜你手边的每一滴loretta玫瑰精油护发油，因为下次再买到他不知道要等到什么时候。

innisfree/悦诗风吟悦享护发发丝柔顺保湿喷雾 RMB99 150ML

蕴含透明质酸钠以及木糖醇成分，水润质地呵护发丝，增添光泽感，同时含有济州山茶花、山茶叶、山茶籽油成分为头发提供营养，帮助保持发丝健康柔顺。

巴黎卡诗黑钻凝时香氛修护油 RMB680 120ML

卡诗的“护发精油家族”不仅外形奢华、价格奢华，内含更奢华！首先，黑色瓶身的这款黑钻奢华香氛油，本身黑钻系列就是价格最贵的一条线，这支120ml的精华油更是卖出680rmb的价格。先抛开迷醉的贵族香调不说，它的滋养成分相当给力，如果你已经开始出现断发情况，说明发质已经糟到一定程度，一般的精油治标不治本，这支黑钻可能就是你的“解药”，还可干湿发两用。

如果你非要问为什么推荐指数扣掉了半颗星？那么本王可以直接的告诉你，因为贵！

大岛椿山茶花润发油 220g 125RMB

这支大岛椿是我目前的最爱，每次洗完头少了它就没有安全感！但提醒大家用量一定要少，本王第一次用的时候跟用之前那些精油的用法一样，倒了一元硬币大小的量在手上，全部涂在刚洗完的头发上，吹干后倒是非常滋润一点不毛躁也不打结了，但第二天早起发现头发已经变成一缕一缕，好像一个礼拜都没洗头的样子……后来发现其实每次滴2、3滴就足够涂抹耳朵以下的全部头发了。不过必须要称赞它的功效之强，性价比之高，绝对的回购款。

Moroccanoil摩洛哥护发精油 350元 100ml

这款“网红”大M精油用完后最大的感受是头发变柔软了很多~摸起来手感特别赞，好像做了几个小时的头发护理一样。除了在洗发后、出门前使用，还可以帮助染发用。于染发前先取约 5ml 的均匀涂抹全头发，再染发有助头发更好吸收颜色，达到更佳的染发效果哦。（同样用量少许即可）

施华蔻金致润养瞬柔护发精油 75ml 78元

如果你没有断发、打结这种比较严重的干发问题，那么瞬间滋养型的护发精油即可满足你的需求。施华蔻的这支小金瓶主打“瞬护”出门前一抹，瞬间抚平毛躁的秀发，对于这种5级大风说来就来的北方天气，实属居家必备啊。