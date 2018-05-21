断货王 | 夏天你需要一款清爽好用的卸妆水

导语：Hello，long time no see，大家有木有想念本王？没有本王的日子里，是不是都不知道该拔什么美妆草了？最近本王被编辑部派去了高大上的戛纳电影节进行前方报道，所以这段时间断货王木有跟大家见面，电影节刚一结束，本王就光速回到了大家身边，今天要给大家推荐的是夏天必不可少的卸妆水。

又热又晒的戛纳街景

沉寂了这么久的本王一出现却要给大家安利看似并没什么花样的卸妆水，众爱妃是不是很失望？千万不要这样，要知道本王在戛纳的海边可是吹了半个月海风，晒了半个月法（四声）国的阳光，几度提前穿越去了夏天，才知道卸妆水的重要性。这才回来忙不迭的趁天气没有完全热起来，赶紧给大家安利，好给你们留足拔草的时间。

这次出差，本王带的是某贵妇品牌的卸妆乳和卸妆湿巾，本以为是万全之策了，但是这张老脸经过了海风和日照的洗礼（当然也有些水土不服），卸妆湿巾用上去有点儿刺激，3天后就放弃了。之后每日和卸妆乳相依为命，可是在温度高湿度大的地方，卸妆乳的使用感受并没有很好，它给肌肤带来的滋润感不再像秋冬季节那么讨喜，反而有些负担，所以这个时候，本王是多么希望可以从天而降一瓶护肤水啊？

所以本王趁着工作之余，快速流窜到戛纳街头的药妆店，买了便宜又不会出错的卸妆水——贝德玛。

不要怪我到了法国当地却不知道体验新品牌，实在是在肌肤已经很敏感的情况下，还是最需要使用过而且靠的住的单品来救场啊。

贝德玛舒妍多效洁肤液

贝德玛舒妍多效洁肤液

作为卸妆水届当之无愧的“老大”，贝德玛的卸妆功效自不用赘述。而且它主打卸妆、清洁、滋润三合一效果，也就是说，你全脸擦完贝德玛之后，可以直接来到精华环节了。当然，本王这样的精致女生是绝对不允许自己这么做的，所以它之于我，或者说之于绝大多数人，恐怕都只是一款卸妆水吧。

当然，除了贝德玛，本王也要常规安利一些看似小众，但实际可能功效比贝德玛还强大的单品，让你一成不变的卸妆水环节多一些新花样。

韩国unny济州岛矿物质卸妆水

韩国unny济州岛矿物质卸妆水

便宜，量大是它的不二卖点。更重要的是这个性冷淡风的包装，实在是戳中了本王的心。炎炎夏日中，光是看到它就会觉得清爽无比了吧。

卸妆效果来看微博网友@周周懒癌晚期 的分享，怎么样？是不是被折服了？而且这超高的性价比，真的是怎么用都不心疼。

蓓昂斯BYPHASSE

蓓昂斯BYPHASSE卸妆液

如果你觉得蓓昂斯BYPHASSE卸妆液还有些陌生，那本王只能说你在美妆道路上有点儿out了。要知道，这个看似包装色系跟贝德玛hin像的卸妆液，并不是一个山寨产品喔，人家的卸妆效果也是一级棒。内含活泉水，敏感肌也同样适用。

要知道，它还是一款有明星背书的网红卸妆液。人送绰号——平价版贝德玛。天哪噜，贝德玛就已经够平价了有木有？

卸妆效果，来看微博网友@种草二货姐 的评测。

巴黎欧莱雅三合一卸妆洁颜水

巴黎欧莱雅三合一卸妆洁颜水

本王其实很纠结要不要推荐这款卸妆水，因为推荐了贝德玛就已经够大众化了，再加上这款，仿佛失去了本王原来的调性。

但是随手一刷小红书，艾玛，这款卸妆水正是小红书网红博主林允推荐过的单品。那岂有不安利给大家的道理？万一，我是说万一，还有一些爱妃们不知道它的妙处呢？

虽然这款化妆水上市没有几年的光景，但真的是迅速占领了很大一部分市场，平价、卸妆效果出色，用后肌肤不会觉得紧绷或不适，通通都是它的优点。

日本清洁皇后卸妆水

日本清洁皇后卸妆水

说到平价好用的卸妆水，怎么能少的了岛国单品？现在给大家推荐这款清洁皇后卸妆水，听听名字就已经霸气侧漏了好嘛？

同样是500ml的大容量，同样不到100块的暖心价格。再加上cosme美容大赏奖项的保障，还有什么理由拒绝它呢？

兰欧媞肌肤密码胶囊卸妆水

兰欧媞肌肤密码胶囊卸妆水

外包装非常讨喜的一款卸妆水，相信女生们第一次将它收入囊中绝对是看中了它的颜值。酷似胶囊的样子，圆滚滚的让人爱不释手。

如果你觉得这个牌纸默默无闻那你就错了，人家官微可是拥有83W多粉丝的大账号，李孝利都曾经在采访中安利过这款卸妆水喔。

原来卸妆水届也有人明明可以靠颜值，可是偏偏要靠实力这样的神对手，你这样做让其他卸妆水要怎么办才好？

最后，本王还要为卸妆水们再次强调一下使用方法：

1、卸妆水一定要搭配化妆棉使用

2、要用蘸满卸妆水的化妆棉多次清洁肌肤，直至化妆棉擦拭完肌肤不再有残留彩妆颜色和发黄为准。

很多女生之所以觉得卸妆水的卸妆力度不够，主要是用量不够。多次用蘸满卸妆水的化妆棉清洁肌肤，只到化妆棉不再变色为止，才算是用卸妆水真正完成了卸妆步骤喔。