断货王 | 7月美妆大牌上新车轮战 再见了钱包君

导语：时间飞一样的来到2018年下半，本月，众多一线美妆品牌像是商量好了一样，掀起了一场新品车轮大战。本王在种草美妆品上一向无私（不能只有我一个人受穷），现在就跟着本期断货王挑选起来吧。

在这个高温与暴雨无缝衔接的7月，唯一的好去处怕就是躲在空调房里买买买了吧。虽然看过了无数某某某单品可以PK某某某大牌的“省钱大法”，但凭心而论，我们还是控制不住自己那双伸向美妆大牌的手。更何况这些品牌本月仿佛商量好了一般，不断的用新品来勾引本王的钱包，可以说是“毫无人性”可言了。

而且基于品牌自身的调性和艺术性，这些产品一张广告图，一张彩妆大片就可以精致到当手机桌面，叫我们怎么能不乖乖掏钱？

本王先要为大家介绍一个将要来到我们身边的全新护肤品牌——ARgENTUM。

说到这个品牌，相信关心美妆领域的小姐妹们都不会陌生，大名鼎鼎的“银元素”护肤科技，让它早已赚足了眼球。而今，我们再也不用通过翻墙社交软件YY它了，这个夏天，它就将来到我们身边。

le savon lune焕采润泽洁颜银皂

la potion infinie保湿修护亮颜银霜

独家配方中的天然成分占比高达99.5%，为一款极致润泽、深层修护的强效抗老精萃面霜。历经多年抗老研究，ARgENTUM欧臻廷成功斩获双重专利活性精华成分：Silver Hydrosol水溶银胶与DNA HP海洋精萃，成就了独特且完美的活性成分组合，皱纹、瑕疵、压力造成的氧化等肌肤问题逐一击破，实现绝佳焕肤功效。

la potion infinie保湿修护亮颜银霜

le savon lune 焕采润泽洁颜银皂

富含多种强效活性精华精萃的同时， 所具备的天然成分更占比98%，这款独一无二的洁颜皂蕴含高效抗菌与舒缓炎症的镇静功效，助力于脸部肌肤回归洁净，且润泽无燥紧绷感。

香奈儿柔和净肤系列

香奈儿柔和净肤系列

护肤本就是应该充满仪式感和愉悦感的一件事情，香奶奶更是深谙此道。香奈儿升级柔和净肤系列。适合不同人群的各种肌肤类型、彩妆产品以及洁肤需求。丰富多彩的感官体验，令肌肤倍感清新舒适，让每日例行的洁肤步骤成为一种放松的享受。

彻底的卸妆，深度而温和的清洁效果，让我们的肌肤重回最原始的净透之感。香奈儿柔和净肤系列超高的性价比，让它成为不少女生不断回购的产品之一。

香奈儿柔和净肤泡沫洁面乳

柔和净肤泡沫洁面乳柔和深度洁净肌肤，洗去肌肤表面杂质。丰润的乳霜质地，遇水揉搓出丰盈细密的泡沫。肌肤倍感洁净、柔滑和舒适，透出清新光采。

香奈儿柔和净肤洁颜油

柔和净肤洁颜油呈现轻柔丝滑的植物精油质地，彻底卸除彩妆不粘腻。如水般清透丝滑的质地，触水自然乳化。

香奈儿柔和润泽卸妆乳

柔和润泽卸妆乳遇肤后融化为油的独特乳液质地，在愉悦感官的同时有效卸除彩妆不黏腻。乳液质地遇肤片刻融化为丝滑精油状，带来美妙愉悦的感官体验。温和的洁面与卸妆步骤令肌肤更细嫩柔滑，纯净透亮。

香奈儿柔和水感卸妆乳

柔和水感卸妆乳一抹化水的独特质地，在愉悦感官的同时有效卸除彩妆。乳液质地在接触肌肤的瞬间化为轻盈清新的水感质地。

Dior迪奥魅惑润唇膏

Dior迪奥魅惑润唇膏

Dior迪奥魅惑润唇膏通过清新动人的全新色调带来更多的新鲜感，最重要的是，全新色调所呈现的妆效满足了女性的不同需求。Dior迪奥魅惑润唇膏的10种全新色调为粉漾双唇带来了无限可能，可满足各种肤色的需求。

除了两种全新光漾色调——Raspberry和Ultra Pink，Dior迪奥还推出了两种不同的妆效，柔润的哑光妆效和当下流行的炫彩妆效。

Gucci 2018春夏彩妆系列

Gucci 2018春夏彩妆系列

文艺复兴时期的公主，极富神秘感的闪亮暗色唇妆，当这款妆容首次呈现于Gucci秀场时，创意总监Alessandro Michele透过一种当代摇滚视角，演绎出一场持续了500年的文化运动。

哑致水润唇膏Neptune Blue色调

Gucci春夏2018彩妆系列的灵感正是源自于这款秀场妆容，并以全新Deep Matte Lipstick哑致水润唇膏的Neptune Blue色调为重点，打造神秘性感唇妆。

TOM FORD 璀璨幻魅唇釉

TOM FORD 璀璨幻魅唇釉

TOM FORD推出全新唇部滚珠产品——璀璨幻魅唇釉。此款唇釉富含荷荷巴油、椰子油等奢华护肤成分，有效润泽滋养唇部肌肤，可令双唇呈现丰泽莹润光彩。璀璨幻魅唇釉大胆选用前卫的冷色调，从酒红色到深莓果，共四色可供选择： Red Nectar、Spiked Cherry、Hibiscus Kiss和Bitten Berry。

Sisley法国希思黎 漾泽美唇彩笔

Sisley法国希思黎 漾泽美唇彩笔

Sisley法国希思黎于2017年推出了突破性的美妆产品--漾泽美唇彩笔，这款产品方便旅行随身携带。

本季，哑光唇膏的热潮更趋风靡，必将成为必备单品。重回时尚视野的漾泽美唇彩笔采用持久不脱色的经典配方，4款全新色号大胆玩色，一抹上瘾。