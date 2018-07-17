断货王 | 10款防水不晕妆眼线笔 雨再大都不怕

导语：进入闷热出汗又多雨的梅雨季节，眼妆是一定要持久的，不然还没过半天，就变黑眼圈了啊，黑乎乎的弄得整个妆容都脏兮兮的，真是眼妆一花毁所有！（编辑：Levin）

进入7月，全国的降雨明显增多，北京这几天更是迎来了暴雨天气。

网友们调侃：“北京的暴雨，比肖申克越狱那天晚上还大，比杉菜离开道明寺那天还大，比依萍找她爸要钱那天还大，比祺贵人被打死那天还大，比贺涵去找子君那天还大，比沈巍跪地为赵云澜求药那天还大……”

雨一直下，然而我们还是要上班、约会、看电影，还是要美美的过一天。在闷热出汗又多雨的梅雨季节，别的妆容还好，眼妆是一定要持久的，不然还没过上半天，你就变黑眼圈了不是，黑乎乎的弄得整个妆容都脏兮兮的，真是眼妆一花毁所有啊！

小编上周末去看了《我不是药神》，触动泪点当场就哭瞎了，记得眼泪哗哗往下流，来不及擦，出来时一照镜子，发现唇妆都被泪水晕染花了，然而我的眼妆竟是完！好！无！损！这就告诉你我用的是哪款眼线笔，接着往下看吧！

10款防水不晕妆眼线笔推荐 大雨大哭都不怕

kiss me 梦幻泪眼极细眼线液笔

kiss me 梦幻泪眼极细眼线液笔

kiss me 绝对是女生们在日本药妆店里不能错过的宝贝，而他家的眼线液只看外包装估计就已经足够吸引眼球。浓浓的漫画风，看着就很日系，流泪的小姐姐实力证明这款眼线笔真的不！怕！水！

Mistine SUPER BLACK 红管防水眼线液笔

Mistine SUPER BLACK 红管防水眼线液笔

泰国网红眼线笔，防晕染配方，防水、耐汗，持妆效果非常好。使用泰国孔雀毛刷头，0.05毫米的笔尖，出水流畅，细腻可控。化妆刚入门的MM都可以轻松使用，红管比银管的持久更好一些。

植村秀纤变墨画眼线液

植村秀纤变墨画眼线液

Dala~~~编辑现在用的就是植村秀这款眼线液笔，大哭下雨都不会花，持妆一整天妥妥的。类似毛笔的笔尖，笔触流畅，让你像专业化妆师一样精准控制，从0.05mm极致纤细至5.00mm浓粗都可随心勾勒，画出的眼线线条超美，更适合欧美那种粗细过渡的眼妆。

URBAN DECAY防水精细眼线笔

URBAN DECAY防水精细眼线笔

这款也是编辑在用的眼线笔，极细的笔尖顺滑流畅，绝不会断墨或干涩，方便精准勾画。它的防水性极好，迅速快干，绝不晕染、脱色或化开，而且可以持久一整天。但晚上一定要用眼唇卸妆产品精细的卸除掉哦，因为它防水持妆效果太好了，卸起来不是那么容易。

KATE畅妆持久浓细眼线液

KATE畅妆持久浓细眼线液

KATE好用的眼线笔有很多，这款是明星产品，不仅耐水耐汗不易晕染，还非常好操作。九角型立体切割面设计的笔杆，贴合指尖，描画时不易手抖，笔尖质地纤细而柔软，非常好画。

IOPE佳美晴彩防晕眼线胶笔

IOPE佳美晴彩防晕眼线胶笔

推荐一支眼线胶笔，防水效果超好，有着完美贴服眼部的快干效果，长久持妆，不易晕染。集合眼线胶笔、笔刀、刷头3合1的多功能眼线笔，简单快捷地呈现精致线条及渐变效果。

YSL圣罗兰炫黑眼线液

YSL圣罗兰炫黑眼线液

易上妆，笔触柔和，不刺激眼睛，轻松画出流畅的眼线。温和的笔触与碳黑着色成分使妆效持久，防泪、防汗、防油脂，不脱妆，保护眼线免受环境侵扰。使用肥皂和水即可轻松卸妆，超顺滑精准眼线，打造持续均匀的色彩效果。

美宝莲极细防水眼线液

美宝莲极细防水眼线液

新升级5重防晕配方，防水、防油、防汗、防褪色、防断色，持久防晕染！笔触极细精致，非常适合打造精细内眼线，向外延伸描画时也非常精准，不会间断或结块，轻松打造精致眼妆。

BOBBI BROWN芭比波朗双头流云光彩防水眼线液

BOBBI BROWN芭比波朗双头流云光彩防水眼线液

1笔2色的设计非常方便，笔触顺滑易上手，防水抗油无惧晕妆，轻松打造个性妆容。这支眼线笔比BOBBI BROWN的流云眼线膏更加持久持色，使用起来也更方便。

Flowfushi Moteliner熊野职人眼线笔

Flowfushi Moteliner熊野职人眼线笔

Moteliner 相信大家也都并不陌生，它主打也是零晕染。Pony大神也推荐过，出水均匀、笔尖很细，具有防水防油配方，不易晕染，网友评论说这款是“油皮、内双、晕妆手残党的首选”。