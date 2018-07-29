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断货王 | 这些男女通吃的彩妆“精猪男”用了都说好

断货王 | 这些男女通吃的彩妆“精猪男”用了都说好
2018年07月29日 12:17 新浪时尚
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　　导语：男生精致起来，让女生都害怕，会保养自己，也会略化淡妆的男生现在有了一个新的称号——“精猪男”。（编辑：Levin）

　　近日，“精猪男上班前化妆半小时”的微博火爆了热搜榜，93年的杭州小伙徐涛，他每天早晨都会花半小时，在镜子前仔细的做好护肤保养，然后化个淡妆，修好眉毛，再出门。据说过去的一年，他把日常开销很重要的一笔花在了自己脸上，光砸在护肤品上的钱差不多有3万。可以算是非常精致的猪猪男孩了，简称——“精猪男”。

　　像徐涛这样的男生现在越来越多，不少男生都开始注重保养，认真做防晒，甚至化起了妆。据《都市快报》报道，最近一份关于95后男性美妆消费的调查报告显示，95后男性成为最精致的男性群体，5个人里有1个会用BB霜，男性美妆市场大爆发。

蔡徐坤雀斑妆蔡徐坤雀斑妆

　　“精猪男”的出现也引发了网友们的热议，不少网友觉得男生也该好好保养，化个底妆没什么不妥：“男的保养自己有错吗？谁规定的只有女生能护肤能化妆。”“比满身臭味，满身痤疮，自以为man的不行的男的强。”

　　但也有一波网友觉得男生保养脸蛋还可以，但还是无法接受他们化妆：“男的经常理发，修修眉毛没必要画眉，脸洗干净澡勤洗就好了，如果太磨叽出门化妆在外补妆没事补补粉，女生们你们觉得时间长了你们能受得了吗？”“这就是我不喜欢那些大浓妆流量男的原因，护肤没错，大男人化个妆像什么样？ ”“任何事情都要有度，那些脏乱差的男人固然不可取，但是像女生化妆那样往脸上猛拍n多粉画眼影唇彩的也不好吧。”“我喜欢干净清爽的男的，个人不喜欢化妆的男的。”

王俊凯王俊凯

　　对于男生化妆众说纷纭，小编觉得还是根据自己的情况和喜好来就好，没必要让性别偏见束缚自己。就像前段时间在讨论的男生该不该打防晒伞。大家都知道紫外线对肌肤的伤害是非常严重的，也是引起肌肤老化的根源。但女生太阳下打伞天经地义，男生打伞就是“娘”？是不是有点太偏激了。

杨洋杨洋

　　所以男生想让自己的肌肤更好，并没有错。水乳啊，防晒啊，早就该涂起来。至于化妆，涂抹一些让自己看上去气色更好的粉底、修容其实也是再正常不过啦，妹子都可以遮痘痘，男生当然也需要。

韩国门将赵贤佑韩国门将赵贤佑
韩国门将 赵贤佑韩国门将 赵贤佑

　　就像刚刚结束的这届世界杯上韩国队守门员赵贤祐，靠化妆圈了不少粉，肌肤白皙细腻无毛孔，看得出是稍稍涂了底妆的样子，90分钟的比赛下来，他依旧肤色均匀透亮，完全不脱妆，让女生们都羡慕不已。

易烊千玺易烊千玺

　　如果觉得眼线眼影略显妖媚的话，画画眉妆还是可以的，能让男生看上去更精神帅气，而且绝！不！会！娘！所以男人稍稍化点淡妆，真的可以让好感度爆棚呢。

　　今天本王就为大家推荐几款男生用了都说好的基础彩妆品，赶紧安利给自己的男友吧！

　　底妆：

　　阿玛尼造型紧颜粉底液（大师粉底液）

阿玛尼造型紧颜粉底液（大师粉底液）阿玛尼造型紧颜粉底液（大师粉底液）

　　适合男生，通过轻薄服帖的粉质来紧致提拉肌肤，塑造面部轮廓，重现年轻肌肤，在淡化细纹的同时提亮肤色。有4个色号，质地顺滑，能够均匀肤色，具有SPF20的防晒指数。可以帮助肌肤重现光彩，遮盖细纹。

　　-男性网友评论：这是一款男生都能用的粉底液，内含普鲁士珠光调色微粒，可以提亮肤色，除了让粉底中的黑色粉末显得更明亮，还可以衬托出黄色肌肤的柔白光泽感，重现年轻肌肤，塑造面部轮廓，适合亚洲人使用。

　　雅诗兰黛沁水粉底液

雅诗兰黛沁水粉底液雅诗兰黛沁水粉底液

　　干性肌肤的男生可以速速看过来，雅诗兰黛这款沁水粉底液可以打造长效水光感底妆，遮盖毛孔，隐退瑕疵，肌肤自然、水润、透亮。肌肤底子比较好的男生可以试试这一款，莹润不卡粉，分分钟变小奶狗。

　　欧莱雅恒放溢彩持色哑光遮瑕轻垫霜

欧莱雅恒放溢彩持色哑光遮瑕轻垫霜欧莱雅恒放溢彩持色哑光遮瑕轻垫霜

　　蔡徐坤代言的欧莱雅新品红胖子气垫，主打非凡遮瑕力、14小时持久不脱妆，哑光的质地也很适合打造自然妆容的男生们。不怕水、不怕晒、不怕汗、不怕脱妆，很适合汉子们出去折腾一整天。而且欧莱雅的品牌属性给编辑的感觉一直比较中性，毕竟它家的男士产品做得那么好，送给男友一款欧莱雅的气垫，他应该不会觉得奇怪。

　　迪奥修复焕采精华粉底液

迪奥修复焕采精华粉底液迪奥修复焕采精华粉底液

　　编辑的同事sun也是一个“精猪男”，平时都会很认真的做保养和防晒，他说周末出去玩时通常都会涂写粉底液，显得肌肤状态更好。他推荐了迪奥修复焕采精华粉底液，还写了超详细的使用感受：通常情况下一些粉底液款式都会比较偏白，男士在使用起来会和皮肤颜色相差太大，而Dior这款粉底液可选择色号比较多，比较容易选到适合自己皮肤的色号。

　　在使用上，遮瑕能力还是可以的，尤其比较适合有痘痘和痘印的皮肤，质地也比较轻柔滋润。但是在使用前一定要给皮肤做好充足的保湿，否则就会起干皮，整个肌肤看起来会很干燥，遮瑕效果也会减弱。

　　夏天防汗防水的能力一般，但好在是使用起来比较轻薄、皮肤也比较通透，不会闷。前提是各位男士们一定要把前期的保湿做足，使用前贴片面膜就更好了。

　　RMK高效UV轻透粉底液

RMK高效UV轻透粉底液RMK高效UV轻透粉底液

　　频道的另一位男同事，也是我们的“当家小花旦”jeremy推荐了RMK这款粉底液，从名字上就能看出，它有很好的防晒能力，SPF50+/PA+++的防晒值可以满足男人们“懒得涂防晒”的习惯，即便省去防晒，也可以很安心。jeremy说RMK这款粉底液非常轻薄，适合男生，妆感不会很生硬死板，粉底液的质地非常滋润，可以很好的贴合肌肤。还有呢就是RMK粉底液的性价比真心不错（看来也是个会过的美男子呢）。

　　修容&遮瑕：

　　兰蔻持妆粉底棒

兰蔻持妆粉底棒兰蔻持妆粉底棒

　　谁说男生不需要遮瑕，男人也是有痘印黑眼圈的好吗！他们需要的是用起来超简单的遮瑕，比如兰蔻新品持妆粉底棒，只需20秒即可打造高遮瑕超持久的底妆，磨皮般高度遮瑕，一扫肌肤瑕疵，超轻薄丝滑质地，轻透呼吸不闷痘。使用也非常简单方便，太适合男生了。

　　-男性网友评论：本来以为粉条很干，但超丝滑，对于混油皮的我，鼻翼两侧本来出油厉害，涂了粉条全天不那么出油了，妆效还很自然。涂一涂也就十几秒时间，男生用来遮遮痘痘，控控油，无敌了。

　　美宝莲橡皮擦遮瑕笔

美宝莲橡皮擦遮瑕笔美宝莲橡皮擦遮瑕笔

　　它是一款“橡皮擦”，即刻擦掉肌肤瑕疵。质地细腻水润，轻柔易推开，妆感轻盈，遮盖眼袋、弱化细纹、对抗倦容。用起来也非常方便，化妆小白都可以驾驭。

　　too cool for school三色修容粉饼

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　　好口碑的网红修容粉，均匀易上妆，妆容服帖自然；粉质细腻，轻滑透薄，不堵塞毛孔；上脸不显脏，持妆效果也很好。性价比超高，包装简约有格调，也是很多男网友推荐过的。

　　定妆：

　　纪梵希明星四宫格散粉

纪梵希明星四宫格散粉纪梵希明星四宫格散粉

　　控油、轻薄又大碗的纪梵希散粉是很多化妆男生的心头好。造型简单大气，也是被男生们粉上的原因。

　　MAKE UP FOR EVER全新清晰无痕蜜粉

MAKE UP FOR EVER全新清晰无痕蜜粉MAKE UP FOR EVER全新清晰无痕蜜粉

　　打造清晰无痕底妆的最后一步，更隐匿油光，更轻盈定妆，更无暇通透，适用于各种肤色，是打造无痕妆感的定妆神器。

　　-男性网友评论：夏天，对于我这种大油田男生来说，真的是分分钟可以反射出九个太阳。使用这款蜜粉，真的非常控油，柔焦效果明显，强推！

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