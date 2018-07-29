断货王 | 这些男女通吃的彩妆“精猪男”用了都说好

导语：男生精致起来，让女生都害怕，会保养自己，也会略化淡妆的男生现在有了一个新的称号——“精猪男”。（编辑：Levin）

近日，“精猪男上班前化妆半小时”的微博火爆了热搜榜，93年的杭州小伙徐涛，他每天早晨都会花半小时，在镜子前仔细的做好护肤保养，然后化个淡妆，修好眉毛，再出门。据说过去的一年，他把日常开销很重要的一笔花在了自己脸上，光砸在护肤品上的钱差不多有3万。可以算是非常精致的猪猪男孩了，简称——“精猪男”。

像徐涛这样的男生现在越来越多，不少男生都开始注重保养，认真做防晒，甚至化起了妆。据《都市快报》报道，最近一份关于95后男性美妆消费的调查报告显示，95后男性成为最精致的男性群体，5个人里有1个会用BB霜，男性美妆市场大爆发。

蔡徐坤雀斑妆

“精猪男”的出现也引发了网友们的热议，不少网友觉得男生也该好好保养，化个底妆没什么不妥：“男的保养自己有错吗？谁规定的只有女生能护肤能化妆。”“比满身臭味，满身痤疮，自以为man的不行的男的强。”

但也有一波网友觉得男生保养脸蛋还可以，但还是无法接受他们化妆：“男的经常理发，修修眉毛没必要画眉，脸洗干净澡勤洗就好了，如果太磨叽出门化妆在外补妆没事补补粉，女生们你们觉得时间长了你们能受得了吗？”“这就是我不喜欢那些大浓妆流量男的原因，护肤没错，大男人化个妆像什么样？ ”“任何事情都要有度，那些脏乱差的男人固然不可取，但是像女生化妆那样往脸上猛拍n多粉画眼影唇彩的也不好吧。”“我喜欢干净清爽的男的，个人不喜欢化妆的男的。”

王俊凯

对于男生化妆众说纷纭，小编觉得还是根据自己的情况和喜好来就好，没必要让性别偏见束缚自己。就像前段时间在讨论的男生该不该打防晒伞。大家都知道紫外线对肌肤的伤害是非常严重的，也是引起肌肤老化的根源。但女生太阳下打伞天经地义，男生打伞就是“娘”？是不是有点太偏激了。

杨洋

所以男生想让自己的肌肤更好，并没有错。水乳啊，防晒啊，早就该涂起来。至于化妆，涂抹一些让自己看上去气色更好的粉底、修容其实也是再正常不过啦，妹子都可以遮痘痘，男生当然也需要。

韩国门将赵贤佑

韩国门将 赵贤佑

就像刚刚结束的这届世界杯上韩国队守门员赵贤祐，靠化妆圈了不少粉，肌肤白皙细腻无毛孔，看得出是稍稍涂了底妆的样子，90分钟的比赛下来，他依旧肤色均匀透亮，完全不脱妆，让女生们都羡慕不已。

易烊千玺

如果觉得眼线眼影略显妖媚的话，画画眉妆还是可以的，能让男生看上去更精神帅气，而且绝！不！会！娘！所以男人稍稍化点淡妆，真的可以让好感度爆棚呢。

今天本王就为大家推荐几款男生用了都说好的基础彩妆品，赶紧安利给自己的男友吧！

底妆：

阿玛尼造型紧颜粉底液（大师粉底液）

阿玛尼造型紧颜粉底液（大师粉底液）

适合男生，通过轻薄服帖的粉质来紧致提拉肌肤，塑造面部轮廓，重现年轻肌肤，在淡化细纹的同时提亮肤色。有4个色号，质地顺滑，能够均匀肤色，具有SPF20的防晒指数。可以帮助肌肤重现光彩，遮盖细纹。

-男性网友评论：这是一款男生都能用的粉底液，内含普鲁士珠光调色微粒，可以提亮肤色，除了让粉底中的黑色粉末显得更明亮，还可以衬托出黄色肌肤的柔白光泽感，重现年轻肌肤，塑造面部轮廓，适合亚洲人使用。

雅诗兰黛沁水粉底液

雅诗兰黛沁水粉底液

干性肌肤的男生可以速速看过来，雅诗兰黛这款沁水粉底液可以打造长效水光感底妆，遮盖毛孔，隐退瑕疵，肌肤自然、水润、透亮。肌肤底子比较好的男生可以试试这一款，莹润不卡粉，分分钟变小奶狗。

欧莱雅恒放溢彩持色哑光遮瑕轻垫霜

欧莱雅恒放溢彩持色哑光遮瑕轻垫霜

蔡徐坤代言的欧莱雅新品红胖子气垫，主打非凡遮瑕力、14小时持久不脱妆，哑光的质地也很适合打造自然妆容的男生们。不怕水、不怕晒、不怕汗、不怕脱妆，很适合汉子们出去折腾一整天。而且欧莱雅的品牌属性给编辑的感觉一直比较中性，毕竟它家的男士产品做得那么好，送给男友一款欧莱雅的气垫，他应该不会觉得奇怪。

迪奥修复焕采精华粉底液

迪奥修复焕采精华粉底液

编辑的同事sun也是一个“精猪男”，平时都会很认真的做保养和防晒，他说周末出去玩时通常都会涂写粉底液，显得肌肤状态更好。他推荐了迪奥修复焕采精华粉底液，还写了超详细的使用感受：通常情况下一些粉底液款式都会比较偏白，男士在使用起来会和皮肤颜色相差太大，而Dior这款粉底液可选择色号比较多，比较容易选到适合自己皮肤的色号。

在使用上，遮瑕能力还是可以的，尤其比较适合有痘痘和痘印的皮肤，质地也比较轻柔滋润。但是在使用前一定要给皮肤做好充足的保湿，否则就会起干皮，整个肌肤看起来会很干燥，遮瑕效果也会减弱。

夏天防汗防水的能力一般，但好在是使用起来比较轻薄、皮肤也比较通透，不会闷。前提是各位男士们一定要把前期的保湿做足，使用前贴片面膜就更好了。

RMK高效UV轻透粉底液

RMK高效UV轻透粉底液

频道的另一位男同事，也是我们的“当家小花旦”jeremy推荐了RMK这款粉底液，从名字上就能看出，它有很好的防晒能力，SPF50+/PA+++的防晒值可以满足男人们“懒得涂防晒”的习惯，即便省去防晒，也可以很安心。jeremy说RMK这款粉底液非常轻薄，适合男生，妆感不会很生硬死板，粉底液的质地非常滋润，可以很好的贴合肌肤。还有呢就是RMK粉底液的性价比真心不错（看来也是个会过的美男子呢）。

修容&遮瑕：

兰蔻持妆粉底棒

兰蔻持妆粉底棒

谁说男生不需要遮瑕，男人也是有痘印黑眼圈的好吗！他们需要的是用起来超简单的遮瑕，比如兰蔻新品持妆粉底棒，只需20秒即可打造高遮瑕超持久的底妆，磨皮般高度遮瑕，一扫肌肤瑕疵，超轻薄丝滑质地，轻透呼吸不闷痘。使用也非常简单方便，太适合男生了。

-男性网友评论：本来以为粉条很干，但超丝滑，对于混油皮的我，鼻翼两侧本来出油厉害，涂了粉条全天不那么出油了，妆效还很自然。涂一涂也就十几秒时间，男生用来遮遮痘痘，控控油，无敌了。

美宝莲橡皮擦遮瑕笔

美宝莲橡皮擦遮瑕笔

它是一款“橡皮擦”，即刻擦掉肌肤瑕疵。质地细腻水润，轻柔易推开，妆感轻盈，遮盖眼袋、弱化细纹、对抗倦容。用起来也非常方便，化妆小白都可以驾驭。

too cool for school三色修容粉饼

too cool for school三色修容粉饼

好口碑的网红修容粉，均匀易上妆，妆容服帖自然；粉质细腻，轻滑透薄，不堵塞毛孔；上脸不显脏，持妆效果也很好。性价比超高，包装简约有格调，也是很多男网友推荐过的。

定妆：

纪梵希明星四宫格散粉

纪梵希明星四宫格散粉

控油、轻薄又大碗的纪梵希散粉是很多化妆男生的心头好。造型简单大气，也是被男生们粉上的原因。

MAKE UP FOR EVER全新清晰无痕蜜粉

MAKE UP FOR EVER全新清晰无痕蜜粉

打造清晰无痕底妆的最后一步，更隐匿油光，更轻盈定妆，更无暇通透，适用于各种肤色，是打造无痕妆感的定妆神器。

-男性网友评论：夏天，对于我这种大油田男生来说，真的是分分钟可以反射出九个太阳。使用这款蜜粉，真的非常控油，柔焦效果明显，强推！