瑞丽星势力盛典暨第十四届瑞丽之星年度总决选绽放星势力

导语：1月13日下午三点半，瑞丽网举办的瑞丽星势力盛典暨第十四届瑞丽之星年度总决选，在北京展览馆盛大举行，此次盛典活动与时尚北京战略合作，共同见证瑞丽之星的闪耀一刻。

出席本次大赛的领导为瑞丽数字传媒首席运营官-刘景霞女士。当然优秀的选手也应该有优秀唤星师的保驾护航才能勇往直前，不断突破自己，因此一路陪伴选手成长的重量级明星唤星师-新生代歌手饶威现场助力。

各位评审是瑞丽之星选秀活动不可或缺的见证者，他们是：瑞丽网执行主编李晶、时尚教父、意大利Koefia（科菲亚）国际学院教授、星盟网联合创始人李云涛、第64届世界小姐中国区总决赛冠军杜暘、著名高订服装设计师成昊、明星秀导王悦、2016年瑞丽之星年度总冠军王彤彤。

星势力盛典怎么能少得了明星大咖呢，出席的明星嘉宾有全能演员孟瑞；“超感少年”魏天浩；新锐女歌手吕晶；新生代女歌手杨舒涵；新晋小花朱凌雾；zoon超能团成员谭小柏。出席活动的还有瑞丽之星安娜、瑞丽之星潘志航、瑞丽之星麒搏尔、瑞丽之星王法以及瑞丽专属模特果果、瑞丽专属模特肖霄、瑞丽专属模特雪雯、瑞丽专属模特刘小琳。硬糖男孩李蒲赫，微笑天使努尔曼，知名自媒体人AnaCoppla、时尚美妆达人miss不吃藕以及逗趣美妆老师余豆豆。

盛典才刚刚开始，杨舒涵就用热力十足的开场舞“集食行乐”，瞬间shining了现场气氛。

现在，真正的较量才刚刚开始，选手们走秀展示每个人专属的个性魅力。

优雅柔情和理性主义碰撞出了一种全新质感的火花，而时装的魔力在于无人能抗拒，一起感受带来奇妙的新体验，告别沉闷气象，给自己的风格贴个“新”标签。

男装不只是温暖，用经典元素打造的层次感叠穿，时尚的同时还能体现出历史感，可谓经典中的经典，让你在四季夺人眼球。

“杰”出型男，复古北欧感的设计时尚而不失低调大气，在廓型、面料选择以及细节亮点方面都做了大胆的尝试与突破，通过不同材质与新颖细节的结合碰撞出更加多元的设计风格。

接下来，瑞丽网为明星以及KOL颁奖。瑞丽网2017年度风尚艺人大奖，获奖明星为饶威，瑞丽网2017年度风格女歌手大奖，获奖明星为吕晶，瑞丽网2017年度时尚艺人大奖，获奖明星为魏天浩，瑞丽网2017年度优质艺人大奖，获奖明星为孟瑞。

KOL颁奖：最受欢迎KOL奖，获奖嘉宾是miss不吃藕；最具风格KOL奖，获奖嘉宾是-余豆豆；最具商业价值KOL奖，获奖嘉宾是AnaCoppla。

众星的live battle让现场更“燃”，网络人气Rapper歌手小郁蛋带你嗨爆全场

第二轮环节为高定走秀环节，选手们身着由高定独立服装设计师成昊全程设计的高定礼服走秀，展示大气魅力。

获得中草集草本之星的选手为：6号梁斯文

获得VERO MODA时尚之星的选手为：3号闫铭梓

获得最具表现力的选手为：9号唐糖

获得季军的选手为： 3号闫铭梓

获得亚军的选手为：10号罗筱谚

获得冠军的选手为：8号文雯

男生组

获得JACK &JONES潮流之星的选手为：18号刘震铎

获得最具表现力的选手为：19号王宏

获得季军的选手为：14号孟令宇

获得亚军的选手为：20号孙嘉鑫

获得冠军的选手为：18号刘震铎