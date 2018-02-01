“2017中国时尚权力榜”颁奖盛典完美落幕

导语：1月31日，由新京报打造的“2017中国时尚权力榜”颁奖盛典在北京金融街丽思卡尔顿酒店成功举办。本次“2017年中国时尚权力榜”主题为“大美新生”，旨在探讨在经济全球化、文化多样化、社会信息化的大背景下，如何挖掘创新的势力、势能去引领潮流变革。

当日，新京报社社长宋甘澍、北京文投总经理戴自更、张家口市委常委，市政府常务副市长、党组副书记郭英、资深传媒人士，阳光媒体集团主席杨澜、时尚传媒集团董事长刘江、中国服装设计师协会副主席，北京服装学院刘元风、北京服装学院党委副书记艾丽，著名作家、故宫博物院影视研究所所长祝勇，一点资讯总裁兼凤凰网联席总裁陈彤，映客创始人奉佑生，德丰影业股份有限公司董事长李纪丰，百得利集团董事长周小波，北京中蜜科技发展有限公司总经理张加东，无休国际文化传媒有限公司国际部总裁大牛，Rfactory创始人兼设计师吴英男，星露矿泉水执行总裁陆明，绿地京津冀战略负责人曹玉霞等来自于政商、时尚、文化、艺术、媒体等领域的领军人物、创新代表汇聚一堂，共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。

与以往“中国时尚权力榜”的活动安排略有活动，本次典礼是以“冬奥核心区绿化计划及绿化任务区块开放认领方式”这一极具意义的公益项目为主题开启大幕的。为了响应慈善主题，在此环节中，我们率先揭晓了“年度杰出艺术家公益榜样”这一专项大奖，著名歌唱家蔡国庆获得了这一大奖殊荣。

而后，““映客”、“江中猴姑米稀”、“德丰影业”、“RFactory”、“广汽传祺GM8”，这五个过去一年里面，在时尚生活方面发挥了极大创新效力的品牌斩获了“年度中国创造大奖”；而在各自专业领域，产生了极大影响力的“国贸商城京城时尚生活地标”、“科颜氏李子坝大熊猫水源净化项目”、“北服创新园-时尚雄安盛典”这三个时尚事件，则获得了“年度影响力事件大奖”；“年度风尚人物大奖”方面，香港著名演员任达华获得了“年度守望者大奖”，著名服装设计师胡社光获得了“年度时尚设计大师”奖项，新晋导演、演员张歆艺、青年演员张艺兴、果靖霖、王晓晨、翟天临、辛芷蕾等20人余也分别获得了各自在2017年，在各自专业范畴内有突出表现的“风尚个人”类奖项。

聆听新生，守望大美。在新京报看来，大道至简，大美无言。美，任何时候都是传统与现代的链接与融合。新时代，必将延展美的内涵与边界。新京报中国时尚权力榜从2009年至今，已经是第9个年头了，从关注、靠近时尚到观察、反思时尚，基于从社会风尚角度观照时代精神，打造主流媒体在时尚生活领域的评价标准。

作为本次活动的评委代表，著名作家、故宫博物院影视所的所长祝勇在发言中也评点指出“天地有大美而不言”，美在人类历史上生生不息，且无处不在，美呈现的事物最有价值的一面，美感的经验则是人生中最有价值的一面，对美的探寻更在于把美的精神从有限引向无限。

本次活动评委、资深传媒人士，阳光媒体集团和阳光文化基金会创始人、主席杨澜则认为，在“大美新生”的思想指导上，意匠精神在今天特别需要得以彰显。其实也是让东方之美的这种大美，作为一个完整的生命体，它的外在表达，它的功能性，它的审美情趣，以及对于世间的真相和真理的这种表达满血复活。

回顾过往的两年，我们发现，越来越多的消费者不再将“大牌”作为选择购买的唯一标准、新生的90后与00后越来越将表达自我个性与态度作为着装打扮的第一要素，所以在我们评选出的榜单里面，许多年轻的、个性的品牌越来越多了。可以说，每一年，时尚权力榜的榜单，都会反映出目前人们的时尚态度，消费习惯的转变。

在我们看来，“大美”更多的代表对未来的希冀，它没有确实定义，也不该有所界限。不管是传统的、经典的，还是新锐的、跳脱的，世界越来越多元化，对于时尚与美的定义也应该越来越宽广无界。

只要创造者能够通过“美的创造”表达自己的态度，并丰富到大家的文化、生活，他就应该被称为美的“新生”力量。这种信念，从开始到现在，我们一直相信，从未改变。