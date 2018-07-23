导语：不是芭姐监督催你们，眼看姑娘们的小短裙啊，小热裤啊，露腰装啊都换上比美了，怎么能让赘肉们变成吸睛“主角”？！可生活节奏快+工作压力大+懒这几个要命的因素加在一起，减肥大业如何完成？（来源：时尚芭莎网）

洗澡还能减肥 不信你就洗洗看啊

谁都羡慕蜂腰翘臀大长腿的好身材，更是每个妹子苦苦追寻的理想目标。

可现实很残酷啊，减肥有多难哪个妹子没有体验过？每天进行45分钟以上的恒速慢跑，身体才可以把体内的糖源消耗掉，开始消耗脂肪！

面对姑娘们最爱的蛋糕零食，也只有敢看看的份儿，取而代之的是健康但有些“无聊”的蔬菜水果！可真的减肥就如此痛苦吗？真的不能享受减肥的过程吗？芭姐要大声的说出：No！

减肥可以很享受很快乐

就看你会不会洗澡了！

瓦特？洗澡也能减肥？是的！芭姐没有骗你，只要你用对方法，“皮肤好好”的同时你还可以瘦身哦？

方法1：给沐浴加点盐

泡澡的时候在水里加一点沐浴盐，其实应用了粗盐瘦身的原理。因为粗盐可以排除体内多余的水分，促进皮肤新陈代谢，排除体内废物，有减肥发汗的作用。

方法2：给身体喝点暖姜水

生姜泡澡也非常好，因为姜有杀菌消毒+驱寒的功效，并且生姜还内含姜辣素，对心脏及血管有刺激作用，可加速血液流动，使身体产生温热的感觉，同时扩张毛孔，促使排汗，带走体内多余的热量，So，生姜泡澡早就是消肿减肥的古老宝方啦！

方法3：洗澡后按个摩

洗完澡之后身体的温度会有明显上升，血液循环加强，新陈代谢的效率提高。这时因肌肉正处于非常放松的状态，按摩减肥的效果会很好。在按摩时添加一些瘦身产品，效果更佳哟~

按摩怎能少了它

涂涂就瘦的神器在这里！

娇韵诗

娇韵诗家的纤体乳一直都名声大噪，非常受广大仙女们的欢迎。这不，又来了一款植物精油的！芭姐最喜欢在睡前的时候涂抹它，搭配按摩手法不仅可以有效的放松肌肉，更是可以紧致肌肤，效果好到看得见！

CPB

虽然这款美体乳没什么瘦身功效，可紧致肌肤的效果可是棒棒哒！将它放在掌心时，充满奢华感且好触感，彷佛让心灵都变年轻，蕴含芍药花与稀有兰花等花卉调香制成的清香奢华香调。

欧缇丽

这款身体乳呢，富含有效保湿成分以及抗氧化葡萄籽多酚，能密集滋养肌肤，促进肌肤的微循环，令每一寸肌肤都柔软舒适~让肌肤持久保湿、紧致、提亮，还能改善日晒后与脱毛后的脆弱肌肤哦。

瘦腿霜

最后这款润体乳一直在日本的Cosme瘦腿霜排行榜上居于首位，芭姐当然也要试一试！刚开始涂抹的时候有少许的发热感，坚持一段时间之后就会好受很多，而且真的可以看到腿部在变细，橘皮也有相应的改善。

这下不用担心水肿的问题了吧！快快follow起来吧！