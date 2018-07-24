减肥黑科技？雪莉站着3分钟等于你跑一小时

导语：崔雪莉在ins上更新动态，配文是“一回到韩国就开始运动，而且是身体冷冻。”视频中，雪莉身处的温度从零度直降到零下140度！雪莉一边看温度一边做出“难过”的表情，真是看了就让人心疼，但其实这是国外超火的Cryotherapy疗程。（来源：太平洋时尚网）

最近雪莉又双叒叕上热搜了，无疑雪莉是有热搜体质的，像是她的牛奶肌、恋情绯闻、放飞自我的行为都能上热搜。

雪莉

但是这次上热搜的原因却是因为雪莉减肥~对比起韩国其它女明星，雪莉一直都不算瘦，但是韩国颜值扛把子却一直是她。

可爱的雪莉

虽然现在的她比起几年前最瘦的时候是胖了一丢丢，但不得不佩服她，颜值一点都没有降下来。

颜值一直在线的雪莉

这次她上热搜是因为她在IG上晒出了一则小视频，配文：“一到韩国就运动，还有冰冻身体。”视频中她疑似为了瘦身在体验着冷冻桑拿，随着白色的冷气从桶中溢出，自带“仙气”出场。

减肥中的雪莉

屏幕显示温度直降到零下140度！雪莉一遍看温度一边做出“难过”的表情，五官都不自觉的皱了起来，真是看了就让人心疼~

痛苦的雪莉

女明星为了减肥还能这么拼？站在零下140度的身体冷冻也要扛住，这难道就是传说中的要瘦不要命？

事实上，雪莉体验的是叫做Cryotheraypy，翻译过来就是超低温冷疗，集运动、美容、健康为一体的疗程，2010年的时候就开始流行了。

这种特殊的减肥方式可以在三分钟内消耗人体中800卡路里的热量，要知道跑步30分钟，也才消耗大概500的卡路里，所以这个新型的瘦身法在国外受到了不少人的青睐。

怪不得雪莉痛苦着也要坚持了，雪莉并不是第一个人用这种方法减肥的人，在国际上很多超模都在用。像是超模KK平时也会去做Cryotheraypy，怪不得身材那么好。

Cryotheraypy

Cryotheraypy还能缓解肌肉酸痛以及消炎，治疗关节炎，所以很多运动员也做 ，像是今年世界杯期间，英格兰队球员沃克就是用超低温冷疗来进行恢复训练。可能是这个疗程平时已经做习惯了，沃克面无表情。

面无表情的沃克

除了面无表情，还有人能在做Cryotheraypy的时候笑的（不排除广告嫌疑），或许不是每个人都会像雪莉那样痛苦。冷冻治疗能让空间里气温急剧下降的不是液体，而是干燥寒冷的气体，也就是氮气。

笑着做Cryotheraypy

其实液氮虽然温度极低短时间接触不会让冻伤人体，有人曾经做过把液氮直接倒在头上的实验，没有出现任何问题。因为“莱顿弗罗斯特现象”，也就是说当把液体倒在沸点高于它的表面时，会产生一层保护层，液体和物体表面不会直接接触，液氮的沸点是零下196度，人体对于它来说是超高的温度了，所以短时间内液氮不会伤害到人体。真不愧是战斗民族，别人浇冰水，他们浇液氮。

篮球运动员詹姆斯也很爱用Cryotheraypy进行肌肉放松，或许运动员的伤痛比较多，Cryotheraypy与普通的冰敷或冷水浴相比，它特别之处主要体现在功效上，超低温冷疗能够大量减少人体过氧化代谢产物的生成，提高抗氧化能力，换句话说，超低温冷疗能快速缓解大强度训练引起的肌肉疼痛和肿胀，降低肌肉继发性损伤，加速疲劳的恢复，有人说做完Cryotheraypy，身体仿佛被刷新！

篮球运动员詹姆斯

早在2013年C罗就被报道自己独特的维持身体机能的秘诀就是冷冻自己，在家里接受零下200摄氏度的理疗，他还为了方便直接花了4.5万欧元购买了一整台冷冻仪器，随时在家享受治疗。好的，C罗你壕你任性。

C罗

也不是说做Cryotheraypy的时候温度越低越好，一般温度在零下120-160度能达到最佳疗效，所以雪莉的零下140度刚好是达到了最佳疗效。

零下120-160度为最佳疗效

Cryotheraypy不是说整个人走进去就行，做这个疗程之前其实也要做好准备工作。要带上防冻的手套、袜子、耳罩等，来保护一些皮肤比较薄的部位。和女生要求不同，厂商要求“男士必须穿内裤”——为了保护男士的蛋蛋不被冻掉。

准备工作

做好准备后就能走进机器里面啦~看着迎面而来的白烟，感觉就很消暑了~

为了不冻伤，这个疗程一般是做2-3分钟的，而且全程不能倚靠在机器上，因为零下一百多度真的不是开玩笑的。一分钟从大夏天进入冰天雪地，不是不可能。

第一次做Cryotheraypy时间会设定为2分钟，同时你背后和胸前这些比较容易敏感的地方刺刺麻麻的，这个属于正常的情况。

Cryotheraypy一直不被普及的一个重要原因就是它--贵！高科技嘛，超低温冷疗肯定比冰敷贵多了。查了下为詹姆斯提供超低温冷疗的机构的网站，如上图所示：享受一次3分钟全身超低温冷疗，至少花费55美金，约合380人民币。所以一般在在国外，Cryotheraypy是上层社会的美容瘦身项目，也是运动员用来管理身体的项目。

温馨小贴士

◆ 刚刚运动完后建议休息1小时左右，再来进行超低温冷疗。

◆ 站到冷冻桑拿舱里的时候，如果你的背部比较敏感的话，最好侧着身子站在里面，不要把整个背面对准后面的喷气口哦！

◆ 虽然理疗师说面部冷疗可以不卸妆做，但是还是建议大家卸妆后再做，这样对毛孔比较好哦！

◆ 建议两到三周内密集冷疗后，暂停一周左右再继续，对身体会比较好。

对于贫民窟女孩来说，Cryotheraypy确实对经济负担太大了，还有另一种站着都能瘦身的方法把！每天只需坚持2分钟，就可以起到减肥的效果！

首先，保持一只脚在前一直脚在后的状态站好。

step1

收紧臀部肌肉，将身体重心移到后脚上。

step2

双手举高过头，同时用力吸气3秒钟。

step3

用力吐气7秒，将双手向左右展开，收紧全身肌肉。

step4

二宫和也为你亲自示范~虽然有点喜感，但是2分钟就能瘦，还嫌什么呢？

二宫和也

夏天就是露肉的季节呀，露出紧致的皮肤和大长腿，才算了夏天！据说运动和瘦身霜更配哦~

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美美的雪莉

虽然说雪莉在减肥，但实际上雪莉一点都不胖，或许是因为现在的女明星都瘦成竹竿，所以迫于压力减肥的吧。小R真心想说，比起微胖，那些瘦到脱相的女明星我更接受无能。