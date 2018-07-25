这个方法还没那么主流 但是它曾帮凯特王妃减10斤肉

导语：减肥是个苦力活儿，比搬砖还累的事情！节食、跑步、吃药貌似都不行！那么我就开门见山，ins上最近火了一个新减肥食物！你可以不信，但是它已经帮助过凯特王妃减掉10斤了！（来源：YOKA时尚网）

新减肥其实已经在国外早早流行起来了，那就是燕麦麸皮减肥法！

小蛮腰

为什么很多明星，名媛会选择燕麦麸皮作为减肥实物呢，那是因为受到杜坎减肥法的影响，杜坎是一位著名的营养学医生，他曾经提倡大家坚持使用燕麦麸皮来保持身体健康！

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如果这些都不会入您的耳朵，那么还有一个消息，那就是凯特王妃也是燕麦麸皮的忠实粉丝哦。

凯特王妃大婚

据说她为了筹备盛大的皇室婚礼，在婚礼一个月前就开始吃燕麦麸减肥，成果是减掉了将近10斤的体重，才有的那回眸一笑！

凯特王妃盛大的皇室婚礼

凯特王妃

那么燕麦麸皮是什么？是燕麦吗？

它是燕麦，但是不同于燕麦，燕麦麸皮是燕麦外的一层皮！众所周知，燕麦是低热量高纤维的瘦身食物，但是殊不知，燕麦麸皮才是燕麦营养最多的地方！

Husk：燕麦壳 Groat：燕麦米 Bran：燕麦麸

这一层皮在加工的时候经常会被过滤掉，所以我们平时吃的燕麦都是没有这层皮的！自此流失了很多营养不说，还失去了更优化的减肥功效！

燕麦麸皮凭什么摇身变成最流行最有效的减肥食物？

就凭着四个原因！

1、低热量，高纤维，减脂最佳！

燕麦

燕麦的热量：100克=377卡路里

燕麦麸皮的热量： 100克=318卡路里

这在里就不做过多的解释了，就让数字推翻你的旧思想吧！

2、清肠、排毒、养颜

吸油好帮手

燕麦麸皮中，有种纤维叫做水溶性膳食纤维。它就像海绵一样，可以吸收体内的脂肪和胆固醇，并将它们顺利排泄在外！ 另外，还有另外一个好搭档，叫非可溶性膳食纤维，它如同刷子，可以刷走肠壁的油脂！

人体内最脏，最容易囤有垃圾的就是肠子，再加上平时很多姑娘们爱吃油炸、烧烤之类的垃圾食品，燕麦麸皮中两种营养的一吸一刷，轻松体内多余的垃圾排泄在体外！

3、饱腹感超强

燕麦麸皮为什么能有效减肥，还有一个原因是它比正常的燕麦饱腹感高25倍！一但将它进入肠子后，可以吸收25倍的水分，膨胀25倍，增强饱腹感！

4、对皮肤好

爱美的姑娘有这一条还不够么？ 燕麦麸皮中的紧致蛋白，对皮肤的保养也是有很好作用的。它不仅可以让肌肤保湿滋润，还可以防止过敏，让面色更加红润有光泽！

想要减肥的你，是不是心动了？