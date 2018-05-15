让范冰冰林允都pick的身体美白单品 你不来试试吗

导语：夏天来了，又到了露手臂露腿的季节，每年这个时候仙女们最关心的就是如何让自己身上露出来的皮肤看起来白嫩光滑。（来源：时尚芭莎）

林允

林允金晨等女明星们最近都贴心地分享了自己觉得好用的关于身体美白嫩滑的产品和方法。

金晨

在介绍单品之前，芭姐给大家来科普一下目前市面上的主流美白成分：美白届鼻祖维生素C（也叫左旋C）、美白精华里都有的烟酰胺传明酸啦、孕妇需要避开的维生素A醛/醇/酯，还有果酸、水杨酸这种可以去除角质的酸类~

范冰冰

想知道用哪些美白和去角质的产品可以拥有像女明星一样白嫩的肌肤吗？让我们一起来看看她们都怎么选~

身体美白

想美白，从擦身体乳做起

▼明星分享

范冰冰种草身体产品

提到美白身体乳，就很容易想到这款被范爷种草到一度断货的sesderma焕白身体乳，含有烟酰胺，传明酸等美白成分，主打滋润亮白的功能

sesderma

冰冰的建议是洗完澡后一定要在身体还湿润的情况下就把身体乳涂上，最好涂两遍哦，效果会更好~

凡士林

如果你追求性价比高的单品，可以考虑乔欣推荐的凡士林新品维他亮肤身体乳，凡士林向来便宜大碗，性价比高出天际，这次的新系列还自带美白成分烟酰胺，涂上有润色变白的效果。

林允种草

要是等不及慢慢变白，有活动场合需要救急的小仙女可以试试林允推荐的这款WHITE CONC VC全身美白身体CC霜，允哥说这是她出席红毯必备之物，涂了身体可以变白一个色号，亲测有效！

WHITE CONC

但芭姐用了这款身体乳之后感觉保湿效果较差，仙女们可以先涂一款较为保湿的身体乳，后续再涂这个美白CC霜，这样就可以做到既保湿又美白啦，记得睡觉前要洗掉哦~

EMMA1997美白身体乳

同样涂上就可以变白的还有金晨推荐的这款EMMA1997美白身体乳，含有珍珠粉的成分，涂一涂，立马白两到三个色号

EMMA1997

金晨表示，涂了这款身体乳，再也不用担心同组男演员比她还白了，没有润色效果身体乳的芭姐听完真的好心动

珍珠粉泡澡

白鼠冰还推荐过一个通过泡澡变美白的小方法，就是去药店买一些那种珍珠粉（不是那种很贵的可以吃的那种），大概一两百块钱一袋，泡澡的时候可以当做入浴剂

范冰冰自拍

但不能直接把它往水里倒，不容易化开，先用一个杯子，加点温水，把珍珠粉搅拌、冲开，也可以加上牛奶跟蜂蜜，然后再把它倒进浴缸里，当然不会一下子就变白啦，贵在坚持哦~

▼芭姐推荐

ENEOMEY

自从芭姐用了这款ENEOMEY果酸身体乳，腿真的白到人生巅峰了，是通过果酸和vc变白，不是假白哦，不过就是质地比较黏，但是为了白，有点黏又算得了什么呢！

cpb身体美白精华乳

有没有和芭姐一样喜欢身上清清爽爽感觉的小仙女？让人想囤货的cpb身体美白精华乳，流动性强，吸收快不粘腻，坚持使用，对肤色的提亮很有效果

One day brightener

这款One day brightener白肌身体乳也是有润色效果的哦，涂上之后皮肤呈现出自然白皙的效果，效果真的立竿见影到有点吓人。。。虽然达不到官方说的可以持续8~10个小时，但芭姐觉得2-3小时还是有的

吃吃吃也能变白

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ks玫瑰还原水

除了外用单品以外，也可以通过内服产品让身体变美白，林允最近安利了ks玫瑰还原水，这是一款日本产的内服产品

ks 玫瑰还原水

液体是玫瑰色，喝起来酸酸的，有点像酵素，是纯天然植物饮料水无添加剂，低卡路里，成分安全，而且也不会发胖哦

▼芭姐推荐

pola

除了我允分享的玫瑰还原水之外，pola家的White Shot美白口服液也一直很受欢迎，号称有同系列美白丸18倍的效果！芭姐身边的几个朋友喝了都说白了很多，早起皮肤也会比较亮，而且一天下来都白白的不暗沉~

身体光滑

沐浴露磨砂膏用起来

和角质老化说拜拜

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Mario Badescu AHA果酸沐浴露

身体光美白可不够，摸起来滑溜溜白嫩嫩才是我们追求的目标！乔欣说她自己是一顶一的薄皮，但是这款Mario Badescu AHA果酸沐浴露含果酸使用下来无刺痛，感觉很不错，敏感肌肤的小仙女们可以入手啦

oh baby磨砂膏

oh baby磨砂膏，膏体实在紧致，范冰冰等女明星都在用，磨砂粒很细腻，用完身体不会很痛很干，坚持一周2次，白嫩小可爱就是你~

▼芭姐推荐

Diptyque

Diptyque家的产品两年很火，这款沐浴露味道好闻，泡沫丰富，洗完身体滑溜溜的，即使冬天用也完全不会干燥

KOSE高丝沐浴露

贴心的芭姐还给仙女们寻找到了一款高性价比的沐浴露——KOSE高丝沐浴露，特点就是：百元以下+非烂大街款+好闻，还有什么理由不买？

sabon身体磨砂膏

各种味道都很好闻又不甜腻的sabon身体磨砂膏是芭姐最近的新宠，图上这款是奇异果味道的，抹在身上感觉自己就是奇异果本果了！上面有一层精油成分，用完身上不仅滑溜溜还很滋润哦

cpb身体磨砂膏

如果不喜欢含有护肤精油成分的磨砂膏，那么这款cpb身体磨砂膏很适合追求清爽自然感觉的仙女，但颗粒感较为明显，所以皮肤较嫩的仙女还是要考虑好

从开价线到贵妇线，

这些身体乳让你重回婴儿肌

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伊丽莎白雅顿八小时润泽霜

乔欣每次出席活动都会带的身体乳是伊丽莎白雅顿八小时润泽霜，涂在锁骨、肩头、小腿正面等细节处，会有高光的感觉，能显瘦，划重点！

▼芭姐推荐

Jo malone身体乳

Jo malone身体乳，比起他们家的香水留香时间，身体乳在这方面的改善不止一点点，不仅保留了和香水的同款味道，持续锁水保湿的效果也很不错

法国的药方品牌ENEOMEY

来自法国的药方品牌ENEOMEY，他们家的果酸身体乳有两种果酸浓度可选：15%和30%，是芭姐用过这么多果酸身体乳里效果最好见效最快的没有之一，如果身体上有蛇皮粉刺痘痘等问题，通通都可以交给它

LA MER身体修护精华乳液

LA MER身体修护精华乳液，保湿效果惊人的同时还有淡淡的香味，芭姐每次用完都忍不住多摸自己两下，除了价格贵，真的想不出其他缺点了

cpb身体乳

同样贵妇价格的还有cpb身体乳，不过真的非常值回票价，质地水润，涂完整个人身上的皮肤都是透亮的，再加上清新高雅的味道，芭姐想给它满分！

Aesop伊索橙色滋润芳香身体乳

如果一不小心晒伤了，可以用Aesop伊索橙色滋润芳香身体乳救救急，清凉的晒后修复和镇定皮肤的作用很不错，柑橘柠檬香对放松精神舒缓压力也有一定的治愈效果

La Prairie蓝鱼子精华琼贵乳霜

有抗老紧致需要的仙女看过来，使用La Prairie蓝鱼子精华琼贵乳霜可以让你看到肉眼可见的光滑紧致，最关键的是它真的可以淡化身体上皮肤瑕疵，芭姐用空瓶表达了自己对它的爱！

看了这么多可以让身体变白嫩的单品，有想要带回家的吗？其实变美白和光滑这件事情很简单，原则就是坚持坚持再坚持，只要你不懒，定期用磨砂膏去除角质，坚持涂身体乳，拥有女明星同款肌肤真的可以实现！

世上没有丑女人，只有懒女人！夏天真的来啦，再不抓紧时间护理身体肌肤，男神就要被别人拐跑咯~赶快行动起来吧！