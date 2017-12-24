减肥绕行 10大路过必胖的美食城市

导语：如果你正在减肥，以下地方请一定绕行！因为这里的美食实在是让人太难以拒绝了，一切崇高的理想和情感都会在美食面前败下阵来。（来源：39健康网）

10大路过必胖城市

当旅行到此时，你只有两种选择——变胖或者绕行。

大胃王最爱成都

假定您的胃足够坚强，一天能吃5顿，并且禁得住火辣辣的考验，跟我来！叶儿粑、蒸蒸糕、蛋烘糕、龙抄手、肥肠粉、担担面、三大炮、棒棒鸡、状元烧麦、张飞牛肉、军囤锅盔、甜水面、三合泥、油茶、凉卷、豆花、荞面、糖油果子等，单看小吃的名字就知道哪怕是大胃王一天也吃不完。

无肉不欢新疆饭

在历史上，居住在新疆的民族很少吃蔬菜，因而菜肴也较少。在2000年前的乌孙公主在诗中写道：“以肉为食兮酪为浆。”到了新疆，肉食达人就敞开了吃吧！没来新疆，你永远不会知道大盘鸡的真正味道。除此以外，羊肉串，抓饭，拉条子，烤肉，烤包子，馕，馕包肉，烤全羊，羊杂碎，油塔子，皮辣红，丁丁炒面，碎肉面，过油肉面，伊犁马肠子，熏马肉，酸奶疙瘩，奶茶……好吃的应有尽有。

杭州传奇夜宵

不想发胖的话，晚上不要吃太多东西，尤其要跟夜宵说再见。如果在减肥期来了杭州，晚上最好把自己好好锁在旅馆里，因为在这里有三大传奇夜宵店。它们昼伏夜出，很多人甘愿在半夜赶去排队吃上一口。除了美食，连这三位店家背后的故事也很耐人寻味。

西安回民街大块吃肉

回民街在西安鼓楼的边上，街的北头是一座厚重的城墙。它斑驳的拱门、大块大块的城砖，总是使人联想到那种大块吃肉大碗喝酒的豪爽侠气。曾有人说过，只要到过回民街，你对西安的小吃就不会有遗憾。

回民街不长，也就500米左右，两旁开满了正宗的回民饭店。羊肉串、千层油酥饼、羊肉泡馍、黄桂柿子饼、歧山面……爱吃肉和面的老饕在回民街简直像坠入天堂。

“胡吃海喝”在广州

广州的美食，闻名全国。在这样的美食之城，不好好的大吃一番，简直是不够“豪气”！“食在广州”不是虚言，广记美食、许留山、陶陶居酒家……带份美食地图出发吧。

馋鬼饿鬼好吃鬼齐聚丽江

说起云南，最出名的美食还属过桥米线、汽锅鸡，和N多的野生菌。但是丽江本地人比较出名的是小吃和火锅，小吃以鸡豆凉粉，纳西烤鱼和丽江粑粑等打头阵，火锅则绝对是以腊排骨火锅，洋芋鸡火锅、黑山羊火锅和各种菌类火锅等挂头牌。在丽江不起眼的巷子，常常藏着美食无数。馋鬼饿鬼好吃鬼，快来丽江吧。

扬州味觉地图

扬州百姓的一天—— “早上起来日已高，只觉心里闹潮潮，茶馆里头走一遭。拌干丝，风味糕，蟹壳黄，千层糕，翡翠烧卖，三丁包；清汤面，脆火烧，龙井茶叶香气飘。吃过早饭想中饭，狮子头菜心烧，煨白蹄酱油浇，醋熘桂鱼炒虾腰，绍兴酒，陈花雕，一斤下肚乐陶陶。吃过中饭想下午，浇切董糖云片糕，再来一包香橼条。吃过下午想晚饭，金华火腿镇江肴，咸水虾子撒花椒，什锦酱菜麻油浇，香稻米粥儿粘胶胶。吃过晚饭想夜宵，一碗莲子羹，清新又补脑，一觉睡到大清早。”

扬州不仅有最经典的淮扬菜老字号，也有街头的包子小吃摊。在烟花飘渺的季节，一头闯入惬意的扬州百姓生活。不为如画美景只为美食垂涎。

昆明到处是小吃

昆明人可以一天三餐都吃米线，不到5块钱，吃到很满足，这是当地人的小幸福。大多数人一到昆明就四处寻找过桥米线，实际上，过桥米线只是上云南最特色的小吃之一。昆明到处都是街边小吃店，汽锅鸡、小锅卤饵丝、红烧鸡枞、酸腌菜、青椒松茸都是十分特别的体验。

海南乡土糖水

在北京一带，甜品是被作为饭前小吃在正餐前上桌；而在广东一带，甜品大多是饭后食用的小吃，也可作为宵夜的小品。只有海南不同，甜品几乎都不以配角的形式出现，要么充当夜宵的主角，如清补凉、鸡屎藤，大部分摊档都是用尽全力只经营好其中一项就算大功告成；要么是咖啡店、老爸茶店主角，如燕稞、千孔糕或咖啡糕，与咖啡、老爸茶相伴而食。

海南的甜品会以这样的方式出场，或许因为惟有如此，方可显现出它们的魅力和与众不同。

厦门美食吃透透

厦门的传统小吃总是和最受欢迎的某一摊点的店名或主人名字连在一起，黄则和的花生汤，乌糖的沙茶面，莲欢的蚝仔煎，西门的土笋冻，赖厝埕扁食嫂的扁食，中山路的烧肉粽，局口的阿卿薄饼等等，这些隐藏在寻常巷陌的美味小吃就是厦门这座城市的一张张金字名片。厦门小吃种类太多又随处可见。到了厦门，想不发胖都难。