你的“胖”有时真的不怪卡路里

导语：谁说减肥就一定要饿着？美体小编说了多少遍的减肥重点是“吃什么，而不是吃多少”了，为什么有些胖胖的妹子就是记不住？因为你还不了解，“吃进去的肥胖”压根不是卡路里的错，都是这些搅乱了代谢的食物害你胖的！（来源：爱美女性网）

减肥要吃对

摄入热量的多少一直以来都被认为是控制我们体重的最重要部分，也是选择食物种类的标准。很多人都认为，每天只要吃含大约2000大卡热量的食物就好，至于吃的是什么，完全无关紧要。

当然不是啊！

饮食反映身材

肥胖并不是因为摄入了高热量的食物，只吃一次火锅就让你胖三斤？还是吃了一年的冰淇淋让你丢了好身材？两者的区别和关系不言而喻。

是的，肥胖是因为你吃进了扰乱身体代谢的食物。

最新的研究表明，不关注食物（比如简单的碳水化合物和糖类）对新陈代谢起的作用，而只是对其卡路里进行计数是毫无意义的。毫无意义的！毫无！

至于那些鼓吹肥胖危害健康、危害生命的速食谣言就忘了吧，关于肥胖和健康的问题，其实更值得注意的是，人们并非死于肥胖，而是死于慢性代谢性疾病。

你的饮食正在影响着你的代谢，最直接的反映就是身材。

热量不是等价的

热量并不都是等价的

大众关于减肥餐的普遍观点都是“一卡就是一卡”，所以你吃什么并没有关系，只要你吃的热量不是太多！譬如蔬菜沙拉可以吃一大碗，但蛋糕就吃一小口，它们虽然分量不同，但吃进的热量是一样的……导向的就是“自然会瘦了”“不会发胖了”这种异想天开的结果。

虽然听起来挺有道理的，但这种说法并非总是正确，因为热量并不都是等价的。

从蔗糖，玉米糖浆，土豆，白米饭，谷类，以及任何白面粉制品中产生的卡路里，与蔬菜或全麦中产生的卡路里对人体的影响是完全不同的。前者迅速改变血糖，使胰岛素水平上升，之后再降低血糖水平，使人体渴望更多的碳水化合物。

如今火热的低GI饮食看起来才是更好的减肥饮食哦。

食物的种类非常多

食物的种类非常的多，一些种类的热量会压制人的食欲，促进能量利用，而其他的热量会促进饥饿与能量储存，所以，当一些食物的热量给大脑和身体发送消息说“我吃饱了，做好了行动的准备了。”的时候，可能其他食物的热量则发送消息说，“我还饿着呢，只想躺在沙发上。”

也就是说，并非所有的食物热量都是相同的，也许他们的数字一样，但它们对你的身体影响可完全不一样。

饮食减肥还要看代谢

代谢！减肥饮食还得看代谢！

最重要的事情，就是把重点放在你的身体新陈代谢的健康和你所选的食物对新陈代谢健康的影响上，而不是放在食物的卡路里数量上，或者换句话说，就是把思想由“卡路里数量为重点的思想”转向“更细致入微的思想”。

如果是这样的话，你会消耗更少的含糖的酸奶（这听起来似乎很符合低卡路里标准），而转向拥抱一碗坚果——即便后者的卡路里可能更高。

是的，你完全无须刻意回避高热量的食物，比如牛油果，它富含多种营养成分，而很多低热量的食物可能不那么适合你的新陈代谢。

但是，薯片蛋糕小布丁这类的高热量食物，就应该躲远了。

回避高热量

简单举例：

扰乱代谢的食物 果汁；面包、面食；精致谷物；低脂而高糖的奶制品，等等。

热量丰富，但代谢健康的食物 坚果；果仁奶油；牛油果；橄榄；全乳制品。

体重还是控制起来好

根据美国国立卫生研究院的说法，代谢综合征或慢性代谢性疾病，与一组会提高心脏疾病，糖尿病，中风和其他健康问题患病风险的危险因素有关。这些危险因素包括腰围过大或腹部肥胖，甘油三酯（血液中的一种脂类）水平升高，高密度脂蛋白（“好”胆固醇）水平降低，血压升高和空腹血糖升高。

但有趣的是，有一些肥胖的人被认为是健康的，并且他的代谢也是健康的，他们没有上述的危险因素。肥胖或超重但代谢健康的人群患慢性疾病（如糖尿病和高胆固醇疾病）的风险并不比瘦子但不健康的人高。

但是，到目前为止，还不知道这些肥胖但代谢健康人群在疾病或过早死亡方面风险低到什么程度。发生这种情况可能的原因是这些肥胖但健康的人更喜欢高卡路里但健康的食物。

所以，体重还是控制起来的好。

在购买所谓的“低脂肪，零卡路里”食品之前，请从更明智、更细致的角度想一下新陈代谢的问题。

管住嘴

不过，无论“吃多少”还是“吃什么”，你都管不住嘴的吧。多看看爱美女性网的美体小编我为你们推荐的减肥饮食食谱吧，好吃又健康，瘦和健康都是你的了。

果仁酸奶淋紫薯

蒸熟的紫薯，压成泥后淋上酸奶撒上果仁就能吃，简单又小清新，做早餐或者下午茶都不错哦。

紫薯、红薯、山药……这类“粗粮”虽然含有非常多的淀粉，但纤维素含量也是不低，综合来看可都是低GI的选择。不过，想要靠粗粮减肥的你可以开始失望了。

一日三餐的紫薯餐只会让你摄入过多的糖分而缺乏一大堆输不起也数不清的营养……而单一的饮食结构，只会让你胖。

所以这么小清新又罪恶的健康美食，还是多看两个花样儿来换着吃吧。

黄瓜鸡蛋

黄瓜鸡蛋卷儿

这个更小清新了，打成泥的黄瓜汁和上面粉和鸡蛋，在不粘锅上摊熟了卷起来就能吃，可咸可甜可浓可淡，营养妥妥的！

江湖传闻的“黄瓜鸡蛋一周减肥法”，肯定就是让我们一周吃一顿黄瓜鸡蛋卷儿的意思呢！

蔬菜蒸牛奶蛋

蔬菜蒸牛奶蛋

这个食谱就有意思了，可以黑暗也可以小清新，就看你敢不敢搭。

做法的第一步都一样，鸡蛋打散加牛奶；

然后放上秋葵，或者混合些许橙汁倒入橙子盅，或者和南瓜泥混合放入南瓜盅，或者你可以结合其他任何你想要和蒸蛋结合的素材都可以，盖上保鲜膜小火蒸就行了，为了蒸成美美的嫩嫩的，请一定要记得铺上保鲜膜！

嘛~嫌蒸蛋太慢太矫情的，直接下锅炒也可以，放一点点的橄榄油就能很好吃了。

面包布丁

快手无糖面包布丁

虽然前文才说过小布丁什么的零食对身体的代谢平衡不好，但自制的烘焙的、能适当减油减糖的小零食还是很有爱很健康的。

例如黄油，小贵的天然黄油会比人造黄油健康，不过少用一点就更健康了；还有糖浆、香料等材料的选择，自制肯定更有乐趣也更适合你减肥哦。

无糖面包布丁的食谱？任性的小编让你自己百度去吧，动动键盘可以多消耗一卡的热量呢！