比起赛琳娜取关闺蜜 我更关心她是怎么瘦下来的

导语：去年年末赛琳娜大病初愈，而在近日又将ins上的三百多个关注者变成了37人，除了取关亲闺蜜以外，就连刚吃过饭的前男友比伯都没有放过，什么情况？这也不免让很多网友猜疑，那就一起快看看吧！（来源：海报时尚网）

赛琳娜·戈麦斯 （Selena Gomez） 登《Vogue》杂志美国版2017年

近日在海豹君刷ins的时候，忽然间发现我们的赛琳娜账号关注人数从之前的三百多个瞬间变成了37个人，什么情况！满怀着好奇心，点进赛琳娜的关注好友列表里面，居然发现连她竟然连闺蜜Gigi以及卡戴珊家族的金小妹等全部取关啦，甚至前男友比伯以及被捐了肾的闺蜜统统不在关注的列表里，再看一眼热搜，不负众望赛琳娜取关的事也引起了不小的议论！

赛琳娜ins截图

当然，对于这漫天言论赛琳娜肯定不会去理会，但是据知情人透露说：“赛琳娜在净化Instagram帐号取关时，无意冒犯任何人，她甚至连贾斯汀·比伯都没关注。赛琳娜的新年目标是在社交网上少花些时间，也不要总是低头看手机。她不反对在Instagram上发帖，但想用更多的时间陪伴她爱的人。为了更容易戒掉网瘾，她清理了不少关注的帐号，希望可以减少会令她分心的诱惑。”

赛琳娜

得知这个解释想必大家跟海豹君一样，心里的那个疙瘩也就迎刃而解了吧，其实对于去年年末刚大病痊愈的赛琳娜来说，经历了在生死边缘的挣扎，肯定比一般人更加懂得生命的难能可贵。当然这也就令我们明白了，为什么赛琳娜病好后，以好友的身份与前男友比伯共进早餐，看来她是从内心释然很多东西。

赛琳娜·戈麦斯 （Selena Gomez） 好友Raquelle Stevens在Ins上传与“脸脸”出游照

赛琳娜·戈麦斯 （Selena Gomez） 登《Vogue》杂志美国版2017年4月刊

说到赛琳娜，网友们对她的评价很多都是“励志”“长得美”“人缘好”……这些都是不可否认的，在国内外她也是非常的火，人缘也是好到令人羡慕，除了有愿意为她换肾的挚友以外，更是有一大堆超模好友，耳濡目染得领她越来越美。

赛琳娜·戈麦斯 （Selena Gomez）身材变化

无论是她的私照还是街拍大家会发现，虽然衣品和颜值都Up很多倍，但在前几年，说她的身材像过山车一样忽胖忽瘦真的毫不夸张！其实从出道到现在，她基本不停在“被减肥”，当然也没少因为身上的脂肪受到众多网友的抨击！

2017年10月3日，赛琳娜·戈麦斯

记得在前几年出席活动的赛琳娜，甚至因为手臂粗壮，甚至双下巴小肚腩等身材问题被网友议论纷纷，而过了一阵身材不仅苗条许多，甚至连锁骨都清晰可见。

赛琳娜·戈麦斯 （Selena Gomez） 秀身材私照

赛琳娜与运动教练Amy Rosoff Davis

如今赛琳娜成功的摆脱了“复胖之路”，身材也变得相当的稳定。而这想必也是得益于她的运动教练Amy Rosoff Davis，除了是师生关系，私下两人也是非常要好的朋友，而Amy也针对摆脱复胖之路，保持好身材在她的ins上传授了很多干货哦！接下来跟海豹君一起深扒下我们的赛琳娜女神到底是怎么瘦的！

赛琳娜与运动教练

赛琳娜运动教练赛琳娜与运动教练Amy Rosoff Davis ins截图

一：合理的饮食习惯

很多人在减肥期间都不会合理的安排饮食，为了瘦下来身边有的妹子甚至一天只吃一点，长期下去除了营养不良以外，严重的还会低血糖晕倒，所以大家可千万不要这么做啊！赛琳娜的健身教练在ins上总是晒一些低脂沙拉，大家可以多选择吃一点类似食物哦！

赛琳娜运动教练ins晒低卡食谱

赛琳娜运动教练ins上晒低卡食谱

Tips：运动后不要吃东西

如果你一天没有怎么吃东西，那么当你运动过后饥饿感一定会升级，同时在2小时内如果进食，身体会吸收加倍哦，所以建议大家在运动前或者运动后2小时再进食最佳，当然如果你没有忍住，那么海豹君就不得不很荣幸的告诉你，你一定会又变胖的！

赛琳娜 与运动教练Amy Rosoff Davis

二：运动后不要马上休息

运动后一定要淡定啊，同志们！不要运动完后就立刻去休息，这可不是什么保持好身材的最佳方法，健身完后尽量再慢慢地做一些简单运动，给身体一个循序渐进的过程，等感觉状态逐渐平稳后就直接去洗澡吧，然后再休息也不迟！

拉伸

三：运动过后要拉伸

在赛琳娜的运动教练Amy的ins中最常见的就是她帮助赛琳娜做拉伸的照片，而这步也是避免复胖的关键。

同时在运动过程中，身体会产生大量乳酸，如果运动后不及时进行拉伸，那么就会很容易阻碍血液流通，形成肌肉酸痛等情况，甚至肌肉还会变硬，这时候就不好减下来了哦！

说了这么多，不如跟海豹君一起来学习下正确的拉伸运动吧！

Step 1：脚尖蹬墙，身体保持直立，运用手臂力量做前后伸展运动。

Step 2：坐姿转体，坐在瑜伽垫上，腿部交叉放在另一条腿一侧，调整呼吸并转身。

Step 3：一侧腿屈膝，双臂带动上半身做拉伸运动。

Step 4：弓步，调整呼吸并且上半身尽可能向下按压。

Step 5：双腿前后站立，后腿弯曲，双手握住一侧脚尖做伸展。

Step 6：平躺在瑜伽垫上，调整呼吸双腿抬起并且做交叉运动。

好啦，今天就到这里啦，这几个避免复胖的关键知识点有没有学会呢？仙女们加油吧！