适合健身小白的壶铃运动 6个动作瘦全身

导语：一直很想试试壶铃，终于在周末健身房没人的时候在角落中找到了它，果然比那些哑铃片更“贴心”。其实作为健身小白，想举铁但是重量很难把控，这时一个4到6斤的壶铃正是你需要的。（来源：爱丽时尚网）

准备好第一个壶铃-从这里开始。

壶铃环绕

双手紧握壶铃上的柄，将壶铃抬举举到胸前；

右腿向前呈前弓箭步，弯曲你的膝盖；

同时将壶铃举起，从你头部左侧环绕到右侧；

此为一次，反向如果是左腿前弓箭步，就从右侧往左侧环绕。

此为1次共5次为一组，换另一侧。

锻炼部位：手臂、腿部。

壶铃弓箭步抬举

反握壶铃，将壶铃球停留在你的手背；

左腿后撤呈弓箭步，抬起你的左臂，将壶铃举过头顶；

收起左腿并收回你的手臂，此为一组；

10次为一组，换边。

锻炼部位：手臂、核心、腿部。

壶铃划船

手臂垂再身体两侧伸直，右手握住壶柄，左脚向前一大步，膝盖微弯；

身体微微前倾，胸部像左腿大腿靠拢；

提起壶铃岛你的肋骨出；

一侧15次，换另一侧。

锻炼部位：手臂、腿部、腰部、核心。

壶铃深蹲抬举

双腿分开与臀同宽，右手持壶柄举过肩膀高度，让壶球停留在你的手腕外；

深蹲时手臂放于身体两侧，站起举起右臂；

此为一次共10次，换另一只手臂。

锻炼部位：手臂、腿部、腰部、核心。

壶铃深蹲

双手紧握壶铃，臀部后坐身体前倾，共15次。

锻炼部位：腿部、腰部。

壶铃平举

双脚站立与肩同宽，双手紧握壶铃手柄；

双膝微微弯曲，然后借助臀部摆动，将壶铃于双腿之间；

抬起时，手臂平举壶铃，共20次。

每个动作循环3组，提高你的心肺功能，提高心率，燃烧脂肪~