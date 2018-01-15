减肥总是不成功 你可能缺乏这4种营养素

导语：缺乏维生素和微量元素也会影响你的减肥效果。如果你已经很严格的控制了饮食，认真的运动从不懈怠，但是体重始终没有变瘦？那很有可能，你缺少一些减肥必需的营养素，比如维生素D，钙等。（来源：39健康网）

如果你已经很严格的控制了饮食，认真的运动从不懈怠，然鹅……就是没有瘦？那很有可能，你缺少一些减肥必需的营养素。

维生素D

前阵子在米兰有一项实验研究，研究了在减肥过程中，补充维生素D和不补充维生素D的两组实验对象的减肥进程。根据结果显示：额外补充维生素D的这一群人，即便吃同样低热量的食物，也减掉了更多的腰围和体重。

维生素D是人体制造瘦素所必需的。所以如果你发现自己的减肥进程一直停滞不前，完全可以自查是否有维生素D缺乏的问题。

每天应摄入：0.0005至0.01毫克

相当于35克鲱鱼片，60克鲑鱼片，50克鳗鱼或2个鸡蛋加150克蘑菇。

食物来源

含脂肪高的海鱼和鱼卵、动物肝脏、蛋黄、奶油和奶酪中相对较多，而瘦肉、奶、坚果中含微量的维生素D，而蔬菜、谷物及其制品和水果含有少量维生素D或几乎没有维生素D。

维生素B族

维生素B族包括维生素B1（硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B3（烟酸）、维生素B5（泛酸）、维生素B6（吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素B9（叶酸）、维生素B7（生物素）。

维生素B族可以帮助糖类、脂肪、蛋白质代谢以释放出能量，所以减肥期间是一定不能缺的。其中以维生素B1，B2和B12最为重要。

每天应摄入：2 - 4 毫克

因为维生素B族属水溶性维生素，多余的维生素B族不会贮藏于体内，而会完全排出体外。所以完全不需要担心摄入过量的问题，最好是每日补充。

食物来源

维生素B1广泛存在于种子外皮，动物内脏，瘦肉。蔬菜水果中含量不多；维生素B2则存在于动物肝脏，奶类，蛋类，豆类和绿叶蔬菜。维生素B12大多来源于动物性食品，肝脏，蛋黄，肉类，贝壳类，乳及乳制品中含少量。

钙

钙在人体中起着调节酸碱平衡和促进新陈代谢的作用，所以缺钙很容易引起人体的不适反应，不仅仅是减肥速度缓慢，还包括小部分的痛经，都是缺钙的后遗症。

人体血钙升高后促进一种名为降钙素的激素分泌。这种激素可降低人的食欲，减少进餐量；另外，足量的离子钙，在肠道中能与食物中的脂肪酸、胆固醇结合，阻断肠道对脂肪的吸收，使其随粪便排出。

成年男女每天应摄入800毫克

成人体内骨钙储存达到最高峰，但这一时期工作、学习、生活的压力加大，会消耗掉体内大量的钙，这一时期如果不补钙，将会引发各种老年性疾病

食物来源

牛奶、酸奶、奶酪、泥鳅、河蚌、螺、虾米、小虾皮、海带、酥炸鱼、牡蛎、花生、芝麻酱、豆腐、松籽、甘蓝菜、花椰菜、白菜、油菜等。

维生素C

维生素C能合成肉碱，促进脂肪代谢，加速脂肪的分解和燃烧。如果如果在新陈代谢过程中，如果肉碱含量不足，就会导致脂肪囤积，形成脂肪组织。

长期缺乏维生素C，你肯定会越来越胖。而且研究发现维生素C摄入充足的人，运动时燃烧的脂肪比维生素摄入不足的人要多30%。

成年人每天维生素c摄入量为100毫克

请注意：过量地摄入维生素不仅会破坏人体内环境的稳定，甚至会发生中毒。

食物来源

蔬菜中：辣椒、茼蒿、苦瓜、豆角、菠菜、土豆、韭菜等中含量丰富；水果中：酸枣、鲜枣、草莓、柑橘、柠檬等中含量最多；在动物的内脏中也含有少量的维生素C。