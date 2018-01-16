寒流来袭 我要乖乖在家做瑜伽

导语：冬季也不要为你的运动找任何借口，即使是寒风天或雾霾天，除了室外运动，还有很多室内运动。瑜伽是最好的方式和方法。（来源：爱丽时尚网）

这十二组瑜伽每晚做一遍

好身材就有了

针对部位：肩部、上背部和腹部肌肉

下犬式准备。将五指用力外张，放低前臂贴向垫子。检查一下，确保你的中指和手肘在一条直线上。

尽量伸直膝盖、脚跟踩地，将脚跟稍向外移到比脚趾略宽的位置，使双脚外侧平行于瑜伽垫边缘。

头部在双臂之间保持放松状态双眼望向腿部或肚脐方向。

平衡支撑星式

针对部位：手臂、肩部、腹部和大腿

1/4犬式姿势准备，撑起双肘，回到下犬式姿势。并拢双脚使大拇指靠在一起。

将右手向左移动15厘米左右的距离，使其位于瑜伽垫的中上部。右脚向前移动2英寸，脚趾朝向左边，重心右移。

扭转右侧身体，使左臂离开垫子。抬起左腿，举向空中。保持住，将重心完全放在右手和右脚上。双眼望向左手，尽量将肩部、脊椎和臀部保持在 一条直线上。

坚持这个姿势，深呼吸5次，收紧肌肉，保持身体平衡。

屈膝板式

针对部位：腹部、上半身、腿部

平衡星式姿势准备，将左手和左脚放回到垫子上，伸直双臂双腿呈板式姿势（俯卧撑的撑起姿势）。确定你的双肩在手腕正上方。

弯曲右膝，尽量靠向胸部。保持这个屈膝板式姿势深呼吸5次。

冲刺式

针对部位：大腿和臀部

屈膝板式准备，迈出右腿至双手之间的位置，变成一个低低的弓步。

下压身体，将右臂穿过弯曲的右膝下方。将手十指交叉抱住右脚踝。将全部重量放在双腿上，而不是手上。如果这对你的大腿肌肉负担过重，无法 坚持（这个动作强度非常大！），可将其中一只手或双手支撑在地板上。

保持冲刺式姿势，深呼吸5次。

侧身暮光式

针对部位：大腿、臀部和肩部

冲刺式准备，将双手撑在地板上，收回右脚做一连串过度动作（四柱式到上犬式再到下犬式）。吸气，双脚向前走或跳至双手中间，吐气，双腿弯 曲。再吸气抬起上半身恢复站立姿势。

吸气的同时并拢双脚，弯曲膝盖慢慢向下蹲，抬起双臂。吐气，将右手肘置于左膝外侧。掌心合十，下手肘用力挤压大腿，胸部尽量扭转抬高。将右侧臀围微微内收，保持双膝平行。

保持侧身暮光式，深呼吸5次。

分腿站立伸展式

针对部位：腹部和大腿

侧身暮光式准备，扭转身体面向正前方并直立起来。右腿向右跨一步，使双脚平行且保持3到4英尺的距离。

吸气，举起双臂。绷直双腿，吐气，以臀部为中心点，上半身慢慢向下倾直至与地面平行。集中注意力收紧腹部，将重心前移到脚趾上。如果这个 动作让你的背部负担过重，可以将双手放在臀部或大腿来分担压力。

保持分腿站立伸展式，深呼吸5次。

女神式

针对部位：大腿和臀部

分腿站立伸展式准备，抬起上半身。脚跟内收，弯曲膝盖，向下蹲直至股四头肌与地面平行。收紧尾椎骨，保持肩部处于臀部正上方。

抬高双臂，弯曲双肘成90度，张开手掌面向前方。

将重心放在脚跟上，保持女神式深呼吸5次。

战士三式

针对部位：腹部、背部和大腿

女神式准备，伸直双腿，右脚移至垫子前方，并拢双脚。

将重心移到右脚上，向头顶上方伸直双臂。将左腿向后举起，同时胸部向下倾，直至上半身与左腿平行于地面。收紧腹部，以保护你的后腰部位。 如果你的后腰出现疼痛，可将双手放到臀部上。

战士三式保持平衡，深呼吸5次。

新月式

针对部位：大腿和腹部

战士三式准备，左脚后跨至垫子后方，抬起身体成战士一式。然后，扭转身体打开胯部、手臂和胸部，成战士二式。

然后，稍稍后屈，将左手放在左腿后侧。右手举向头顶，感受右侧身体带来的延伸感。在臀部下压的同时，保持前膝朝向正前方并且不超过右脚踝 。

保持新月式，深呼吸5次。

乌鸦式

针对部位：腹部和上半身

新月式准备，将双手撑在地板上，右脚回跨完成一连串动作（四柱式到上犬式再到下犬式）。吸气，双脚向前走或跳至双手中间。

弯曲双膝蹲下，将双臂分开同肩宽放在垫子两侧。尽量张开十指，形成坚实有力的支撑点。

伸直双腿，将膝盖尽量抬高到肱三头肌的位置（手臂后部）。慢慢将重心移到手掌上，抬起双脚使之离开地面。并拢双脚，尽量靠拢双膝能帮助你 保持平衡，降低压力。

保持乌鸦式，深呼吸5次，双眼注视前方地板。

东方伸展式

针对部位：上半身、臀部和大腿

双脚放回地板上，将双手放于身体两侧，双腿向前伸直坐好。

双脚大脚趾并拢，将双手放在身后15cm--20厘米的位置，反转手指正对臀部。

吸气，双手双脚用力撑起身体，尽可能的抬高臀部，使脊柱伸展开。头部后仰，挤压双脚外侧以锻炼大腿内侧肌肉

保持东方伸展式，深呼吸5次。

轮式

针对部位：手臂、上背部、大腿和臀部

将臀部落在地板上。面部朝上平躺，弯曲双膝，双脚踩地（脚跟尽量靠拢身体）。弯曲手肘，手掌放于肩部上方的地面上，手指 朝向双脚。

吸气，双手用力推起身体，使头部、肩部和臀部离开地面，成轮式。试着将双手和双脚向内移动，缩短它们之间的距离。

保持这个姿势，深呼吸5到15次，然后慢慢落下身体。抱住双膝，尽量靠拢胸部，以放松后腰部位。然后，滚动身体到坐立姿势，伸直双腿，做一 个简单的坐立前屈伸展式作为轮式的相对姿势。

深呼吸5次后，转换为下犬式再从左边开始重复以上动作。