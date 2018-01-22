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这样吃午餐能变瘦 明天就试起来

2018年01月22日 17:10 新浪时尚
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　　导语：美国的一项最新研究发现，午餐前吃个苹果可以减少之后对食物热量的摄入，并且能起到一定的抑制发胖的作用。（来源：红秀中文网）

这样吃早餐会变瘦？这样吃早餐会变瘦？

　　我们以美国宾夕法尼亚州立大学的研究数据为佐证，从正面来肯定我们今日的命题——餐前吃苹果真的能减肥吗？！

实验证明实验证明

　　美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员将体重正常的受试者分成三组，然后在5周的时间里，

　　让第一组的志愿者午餐前什么都不吃；

　　让第二组的志愿者在午餐前每人吃一个苹果；

　　让第三组的志愿者在午餐前吃苹果酱或者喝上一杯苹果汁。

　　15分钟后，三组志愿者再吃下同样的午餐。

吃苹果减少热量摄入吃苹果减少热量摄入

　　餐后，研究人员对这些人体内的热量进行测量后发现，餐前吃一个苹果的人，摄入的热量要比另外两组志愿者少掉187卡路里。而掌控这个实验的朱莉教授则在事后表示，餐前吃水果可以有效的帮助人们减少热量的摄入，而且吃完整的水果要比喝果汁来得更有效。

苹果的妙用苹果的妙用

　　为什么是苹果？

　　在减肥效果靠前的五种常见的水果中，苹果的减肥功效排在中间，但它更适合餐前吃。

　　先看看减肥效果最佳的前五大水果。

　　柠檬

　　24卡路里

　　柠檬中的柠檬酸能促进热量代谢，维生素C含量高热量低，但是要避免空腹吃。

　　菠萝

　　32卡路里

　　可以整肠和助消化，促进排水、排脂，但是最好在餐后食用。

餐前食用效果最好的水果餐前食用效果最好的水果

　　番茄

　　35卡路里

　　除了含有丰富的维生素、茄红素、叶酸、类胡萝卜素、酚酸和纤维质，熟吃比生吃效果更好。

　　苹果

　　50卡路里

　　苹果富含果胶可以帮助肠胃蠕动、促进体内毒素的排泄，再加上苹果富含钾，热量不高，还可以防止腿部水肿。

　　香蕉

　　125卡路里

　　富含纤维质、钾质和果胶等，可以有效地整肠，也有排除体内水分的效果，但应避免空腹食用。

标签: 早餐减肥

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