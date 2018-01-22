这样吃午餐能变瘦 明天就试起来

导语：美国的一项最新研究发现，午餐前吃个苹果可以减少之后对食物热量的摄入，并且能起到一定的抑制发胖的作用。（来源：红秀中文网）

这样吃早餐会变瘦？

我们以美国宾夕法尼亚州立大学的研究数据为佐证，从正面来肯定我们今日的命题——餐前吃苹果真的能减肥吗？！

实验证明

美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员将体重正常的受试者分成三组，然后在5周的时间里，

让第一组的志愿者午餐前什么都不吃；

让第二组的志愿者在午餐前每人吃一个苹果；

让第三组的志愿者在午餐前吃苹果酱或者喝上一杯苹果汁。

15分钟后，三组志愿者再吃下同样的午餐。

吃苹果减少热量摄入

餐后，研究人员对这些人体内的热量进行测量后发现，餐前吃一个苹果的人，摄入的热量要比另外两组志愿者少掉187卡路里。而掌控这个实验的朱莉教授则在事后表示，餐前吃水果可以有效的帮助人们减少热量的摄入，而且吃完整的水果要比喝果汁来得更有效。

苹果的妙用

为什么是苹果？

在减肥效果靠前的五种常见的水果中，苹果的减肥功效排在中间，但它更适合餐前吃。

先看看减肥效果最佳的前五大水果。

柠檬

24卡路里

柠檬中的柠檬酸能促进热量代谢，维生素C含量高热量低，但是要避免空腹吃。

菠萝

32卡路里

可以整肠和助消化，促进排水、排脂，但是最好在餐后食用。

餐前食用效果最好的水果

番茄

35卡路里

除了含有丰富的维生素、茄红素、叶酸、类胡萝卜素、酚酸和纤维质，熟吃比生吃效果更好。

苹果

50卡路里

苹果富含果胶可以帮助肠胃蠕动、促进体内毒素的排泄，再加上苹果富含钾，热量不高，还可以防止腿部水肿。

香蕉

125卡路里

富含纤维质、钾质和果胶等，可以有效地整肠，也有排除体内水分的效果，但应避免空腹食用。