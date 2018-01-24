想要冬天不“养膘” 你得这么吃

导语：如果你不喜欢锻炼，你可以通过饮食训练，解决这个顽固的肥胖问题。从“吃”下手改变生活的细节。（来源：爱丽时尚网）

体型的种类

体型的种类很多，苹果型、梨型、沙漏型、直线型。

梨型身材是仿佛上班族的“通病”，这种肥胖集中于臀部容易发生在久坐女生的身上。除了容易有腿部水肿的困扰外，下半身也容易出现血液循环差的问题。

如果你不喜欢锻炼，你可以通过饮食训练，解决这个顽固的肥胖问题。从“吃”下手改变生活的细节。

限制糖分摄入

对于甜食控来说，你的瘦身路绝对不会太好走。但是所谓限制并不是说不吃，而是要减量。当然如果能戒掉你的瘦身速度会加快。

每个人每一天可以摄取的糖分克数依据个人体重而不同，可以根据公式计算出来。体重（kg）×1=每天可以摄取的糖分（g）。合理摄入糖分，聪明的选择食物，是好身材的第一步。

注意盐分的摄入

成人每日的盐分摄取量不得超过2400毫克，如果你的下半身有浮肿的问题，除了减少高盐、加工腌制的食品外。还可以多吃含钾的食品，例如香蕉、苹果。或者摄入一些海带等含碘的食物，改善下半身新陈代谢、血液循环差的问题。

多摄取蛋白质

在少糖少盐之后，如果你愿意在冬天动起来，最好在加上一些有氧及力量训练。那么你一定要多补充蛋白质，培养身体肌群。运动方面，可以做一些快走、慢跑的运动。无氧增肌可以选择深蹲的训练，促进下半身肌肉的产生和血液循环。

另外运动后要搭配一些按摩、泡澡，加速体内循环。

只要坚持，夏天穿短裤露筷子腿的就是你！