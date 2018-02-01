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运动时间越久 减脂效果越好吗？

2018年02月01日 15:45 新浪时尚
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　　导语：很多人选择运动减肥，那么是不是运动的强度越大、时间越久减肥的效果越好呢？（来源：39健康网）

运动时间越久 减脂效果越好吗？运动时间越久 减脂效果越好吗？

　　健身时间越长越好吗？

　　许多爱健身的健友都喜欢泡在健身房，有时候一天甚至锻炼两次，认为训练越多效果越好。其实不然，健身的效率和时间在一定程度上是成反比的，在健身房呆的时间越长，健身效果会随之下降，根据研究发现，每天健身40到60分钟是比较合适的。

　　运动中机体供能的两类方式：

　　①无氧供能，即在无氧或氧供应不足的情况下运动，这类运动只能持续很短的时间（约1-3分钟）。比如百米冲刺跑就是无氧供能的运动的典型代表；

　　②有氧供能，即运动时能量主要来自糖元、脂肪的有氧氧化。由于运动中供氧充分，糖元或脂肪可以完全分解，释放大量能量，因而我们能持续做较长时间。这类运动如5000米以上的长跑，1500米以上的骑行、游泳、慢跑等都属于这类运动。

　　另外，实验证明低强度、长时间运动时体内脂肪的氧化增加。减肥的最终目的是消耗体内过多的脂肪，而不是减少水分或其它成分，因此不能单纯地强调运动强度的大小或出汗的多少。

　　三点建议：

　　1、 锻炼应选择中等强度的运动，即在运动中将心率维持在最高心率的60-70%，（最高心率=220减年龄），强度过大时能量消耗以糖为主，肌肉氧化脂肪的能力较低；而负荷过小，机体热能消耗不足，也达不到减肥的目的。

　　2、 每次锻炼至少要完成30分钟的中低强度有氧运动。因为在中等强度运动时，脂肪从脂库中释放出来并运送到肌肉需要一定时间，至少要20分钟，而在这之前机体并不立即动用脂肪供能。

　　3、 每周至少重复进行2-5次锻炼，脂肪的储备和动用是一种动态平衡，没有什么方法可以一劳永逸。如果你的意志力薄弱，可以约上小伙伴一起尝试游泳、长跑、登山这些不同的锻炼方式，给自己的减脂之路增添一些乐趣！

标签: 减脂运动健身

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