称重必知的3件事 一天体重波动几斤算正常

导语：其实，每天体重波动在3-4斤，都是挺正常的事情。（来源：39健康网）

一天体重波动几斤才正常

01 每天称三次体重，是对减肥的基本尊重？

段睫毛姑娘问了我一个问题：“为什么体重每天可以波动6斤？”，而之前还有不少人每天称好几次体重，重了一两二两的就难瘦香菇~

由此可见，体重波动真的是让人很纠结的问题。但是我想说，其实每天体重波动在3-4斤，都是挺正常的事情。

每天称体重其实就相当于用一堆假消息来扰乱军心。因为你白天需要进食，需要喝水，这些水和食物都有着重量，所以你刚吃完饭喝完水去称体重，数字必然是要上升的。

所以完全没必要一天称多次体重。

02 那么每天称一次，就准确了吗？

那也不一定，我相信你有过这种体验，前一天明明没吃多，但是第二天的体重居然飙升两斤。这两斤怎么来的呢？

有可能你大姨妈要来了，因为经期前的水肿和激素变化，会带来体重上升的表现；也有可能你只是晚饭吃太重口味或者太咸了，而体内过多的盐分导致水分滞留，出现体重暴增。

所以每周称一次体重就绰绰有余了，尽量选择每周的同一时间，同一状态（比如：早晨上完厕所以后）称一次体重，这时的体重数据最能反应你的身体状况。

03 到底是什么才能反映减重成果？

很多人觉得自己瘦了很多斤，但是没人看出自己瘦了。那是因为采取了错误的减肥方法（疯狂节食 / 拼命做有氧），导致身体脂肪减掉很少，但是本身占地面积不大，重量却很实在的肌肉却大量减少。

所以体重其实并不能正确反应减肥成果，在减肥中 体重 < 体脂 < 围度。也就是首先看围度是否减少，其次看体脂是否下降，最后看体重是否变低。