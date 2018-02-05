轻体塑身又美味 自制10款排毒果蔬汁

导语：知道吗？喝果汁也可以减肥。可是，并不是所有果汁喝了都可以减肥，有的还可能导致肥胖。那么，什么果汁喝了可以减肥？（来源：漂亮女人减肥网）

黄瓜苹果柠檬汁

材料：小黄瓜4条，苹果半个，柠檬汁10ML，冰糖适量。

做法：

1。苹果洗净去皮，对半切开，再切小块。

2。小黄瓜洗净，切小段，放入果汁机中加入苹果块，柠檬汁打匀成汁倒入杯中。

3。杯中加入适量冰糖调匀即可饮用。

功效：小黄瓜含有丰富的水分和维生素C，有消暑解渴，帮助消化和降低胆固醇的功效，并能养颜美容，还可以抑制糖类转化为脂肪，从而达到很好的减肥效果。

西瓜牛奶汁

材料：西瓜肉125克，低脂牛奶240ML。

做法：

1。西瓜切成小块，放入果汁机中。

2。再加入其他材料以及适量的水打成汁即可。

功效：西瓜可以利尿消脂，清除腹部堆积的脂肪，改善臃肿的体态，是向往偏平小腹MM们的最爱。

木瓜牛奶汁

材料：牛奶2杯，木瓜80克，冰糖适量，冰块适量。

做法：

1。木瓜去皮与籽，切成小块。

2。将所有材料放入果汁机内打成泥状，倒入杯内加调味料调匀即可。

功效：木瓜有生津止渴，去油腻，清肠助消化等功效，加入牛奶更可养颜美容，清除便秘，促进减肥。

猕猴桃柠檬汁

材料：猕猴桃2个，柠檬汁50毫升，冰块适量。

做法：

1。将猕猴桃洗净、去皮，切成小块备用。

2。将猕猴桃放入果汁机中，加入柠檬汁、冰块搅打均匀，即可倒入杯中。

功效：猕猴桃含有丰富的维生素和纤纤维素，所以是一种低脂水果，对减肥美容很有作用。另外，柠檬也是一种富含维生素的水果，以及柠檬中含有较多的柠檬酸。这种酸能促进胃液分泌，帮助消化，促进热量代谢，是减肥佳品。

芹菜西瓜汁

材料：芹菜、西瓜、蜂蜜。

做法：

1。把芹菜洗净，然后榨汁，将苹果去皮去籽后榨汁。

2。把这两种汁液混合在一起，加入少许蜂蜜即可。

功效：芹菜可以降血脂，西瓜也有很好的利尿消脂作用。所以含有丰富的纤维素和水分的这款果汁，能够有效清肠毒，消除水肿，从而达到瘦身效果。

菠萝木瓜汁

材料：菠萝1/3个，木瓜1/4个，胡萝卜/1根，柠檬1/2个，冰块适量。

做法：

1。将菠萝去皮，切成小块；胡萝卜、洗净、去皮，切块备用。

2。将木瓜去皮及瓤，切成小块；柠檬洗净，切成小瓣。再去皮及核，取出果肉待用。

3。将菠萝、胡萝卜、木瓜、柠檬放入果汁机中搅打成汁。再倒入杯中，放入冰块搅匀即可。

功效：菠萝含有一种酶可以有效地分解蛋白质，饭后喝杯“红参菠萝木瓜汁”，可以帮助人体消化，避免脂肪的积累。木瓜亦有生津止渴，去油腻，清肠助消化等功效。

蜂蜜柚子汁

材料：葡萄柚2个，蜂蜜30ML，冰块适量。

做法：

1。葡萄柚洗净，对半切开，榨成汁备用。

2。葡萄柚倒入摇杯中，加入50毫升碎冰及调味料摇匀，再倒入杯中即可。

功效：葡萄柚可以刺激肠胃蠕动，加快新陈代谢，排毒清火，从而减少腹部脂肪的堆积。另外，蜂蜜包含可以燃烧人体能量的优质糖分、维生素以及矿物质等，它亦可以避免脂肪在人体中积聚下来。

草莓柚子汁

材料：草莓12颗，葡萄柚2个，蜂蜜30ML。

做法：

1。葡萄柚洗净，对半切开，榨成汁备用。

2。草莓洗净，去蒂，切块，放入果汁机中打匀，倒出备用。

3。所有材料放入摇杯中，加入调味料摇匀，倒入杯中即可。

功效：草莓含有大量维生素，常食可以减肥，另外，葡萄柚可以刺激肠胃蠕动，加快新陈代谢，排毒清火，从而减少腹部脂肪的堆积，达到减肥的效果。

番茄蜜汁

材料：西红柿2个，蜂蜜1大匙，冰块适量。

做法：

1。将西红柿去蒂、洗净，切成小块备用。

2。将西红柿放入果汁机中搅打成汁，再倒入杯中，加入蜂蜜、冰块调匀即可。

功效：番茄含有的果胶、茄红素和纤维可以降低人体对热量的吸收，并且可以清理肠胃。再加上蜂蜜的减肥效果，所以番茄蜜汁是一款非常不错又好喝的饮料。

猕猴苹果汁

材料：猕猴桃3个，苹果1个，薄荷叶3片。

做法：

1。将猕猴桃洗净、去皮，切成小块备用。

2。将苹果洗净，去皮及核，切块待用。

3。将猕猴桃、苹果放入果汁机中，加入薄荷叶搅打成汁，即可倒入杯中。

功效：苹果是一种很好的瘦身水果。因为苹果含有丰富的果胶，帮助身体排毒和降低人体对热量的吸收。加上猕猴桃含有丰富的维生素和纤纤维素，也是一种低脂水果，有很好的减肥美容效果。