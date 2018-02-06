8个原因让你总想吃东西 你不胖谁胖

导语：你胖的原因不是因为你运动量不够，是因为你没管住嘴。据调查吃占70%而运动只是30%！（来源：爱丽时尚网）

如果你也有种怎么吃都吃不饱，无时无刻都想伸手拿零食来吃的冲动，甚至因为一直想吃而无法专心做好某件事、对你的生活或工作造成了困扰，或许是时候正视这个问题了！虽说爱吃是许多人的天性，但这种永远都处在飢饿状态的现象很有可能是饮食不均或作息造成的，小编整理出8种可能原因与改善方法，找出你的状况并对症下药就能戒掉这种不好的习惯。

1、你压力太大，感到筋疲力尽

我们都曾经经历过这种状况，在漫长的一个礼拜、让人喘不过气的争论后，身体一夕之间突然爆发，开始想吃进一大堆的零食、甜点。其实这是人体很正常的反应，当你感到紧绷时，身体会以为自己正遭受攻击、需要更多能量，因此胃口才会大开。想要舒缓压力，试试看深呼吸、做瑜珈或听点放松身心的音乐，冷静下来后你就不会再想去开第二包薯片了。

2、你的饮食中缺乏蛋白质

不管怎样你都要摄取蛋白质，如果身体缺乏蛋白质，你会觉得自己好像好几天都没吃饭。 根据Crain的说法 ，是因为蛋白质能在胃停留较长的时间；带给我们饱足感，所以如果你总是感到飢饿，先确定自己有吃进足够的优格、鸡蛋、全榖和瘦肉。

3、你的新陈代谢速度极快

虽说新陈代谢是基因决定的，但如果你很常在运动，它的速度也会跟着变快。快速的新陈代谢会将吃进的食物立刻送达身体各系统中，因此常常会让你有种一吃完饭又饿了的感觉，如果你是这样的话，就试着让自己改成少量多餐。

4、你吃进太多糖和碳水化合物

人没办法只靠甜甜圈和贝果过活，这些精致食物没有太多人体需要用来运作的营养，因此可能会造成血糖水平崩溃，而食用加工食品，象是白面包、饼干，甚至是色拉酱也会有这种像现，让你觉得比吃之前更饿了！也许这能帮你解释为什么每天早上在吃完甜甜的Cereal后没有觉得饱，反而想吃更多东西的现象，当然你还是可以继续吃手上的巧克力泡芙，只是别忘了也要补充象是鸡蛋这类食物，让身体达到更好的平衡。

5、你晚上睡觉都睡不好

根据报导：睡眠量不足与类生长激素（又称食欲素）有关，是引发飢饿感的原因。如果想降低自己不断进食的欲望，试着先让自己每晚都睡足7-9小时吧。

6、你喝的水不够多

口渴的感觉很可能会让身体误以为是飢饿，这种错乱会发生在调控食欲与飢饿的脑部下视丘，当缺水的讯号传递到脑部时，很可能会让你跑去抓一包薯片来吃而不是喝杯水。所以如果你明明已经吃了很多东西却还是觉得飢饿时，试试看先喝杯水。

7、你喝了太多酒

我们都知道在酒吧喝太多酒的时候会有种缺水的感觉，而现在我们也知道口渴会让脑部误以为是飢饿，但酒精和飢饿其实还有更多关联。长期下来都有指称酒精会引起食欲的说法，虽然尚未证实，但一般都认为酒会让食物变的更美味。…该如何解决这个困扰呢，你可以在喝酒前先进食。

8、你吃饱后过的时间还不够久

你也曾经吃掉一大盘鸡翅却还是觉得肚子饿吗？很有可能其实只是你吃太快而身体还没有足够的时间消化吸收，并传递饱足的讯息到脑部。所以明明已经吃了足量食物却觉得应该在吃更多时，不妨站起来走一走，给身体一段时间消化。