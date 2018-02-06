适合上班族 不超过400大卡的营养午餐

导语：上班族每天上班也出外午餐，不但花费甚高，更不知不觉地堕进经常高油高盐陷阱，除了容易影响健康外，真的很易发胖！即使选择在公司‘叮饭’，也多是隔夜饭菜，很多时也是多汁高油，对身体并没太多好处。（来源：爱丽时尚网）

以下 7 款简易健康午餐，不但容易准备，每款更不多于 400 卡，而且多是具排毒、护肤作用的蔬果。例如近年大受欢迎，却很多女生不知该如何烹调的超级食物羽衣甘蓝，香浓惹味却非常低卡的中东鹰咀豆酱，注意健康的女士们不妨试试，很快就会感受到自备午餐带给身体的种种好处！

1、 羽衣甘蓝、杏仁、蔬菜沙律 （ 300 大卡）

材料：羽衣甘蓝 1扎

顶级冷压橄榄油（ Extra-Virgin Olive Oil） 半茶匙

萝卜 1 个

西芹 2 条

香茜叶 1/4 杯

苹果 1个

姜茸 两茶匙

杏仁 1/2 杯

意大利香醋 （Balsamic vinegar）2茶匙

柠檬汁 1茶匙

做法：将所有材料搅拌即可。

2、 鹰咀豆酱蔬菜三文治（ 336 大卡）

材料：麦包 2片

鹰咀豆 2茶匙（将鹰咀豆放入搅拌机，揽拌至顺滑即可）

青瓜 3片

蕃茄 2片

牛油果 3片

苜蓿芽（ Alfalfa Sprouts ）1/4 杯

切丝萝卜 1/4 杯

做法：1、将麦包烘至香脆

2、将鹰咀豆酱涂在麦包上

3、将蔬果放上麦包即成

3、 健康版鸡肉沙律（ 359 大卡）

材料：去皮切粒鸡胸肉 2 件

希腊奶酪 1/4 杯

切粒西芹 1/3 杯

切粒苹果 1/3 杯

去籽葡萄 1/3 杯

杏仁 1/4 杯

做法：将所有材料倒进沙律碗，加入希腊奶酪搅拌即成

4、 慢煮牛肉蔬菜汤 （ 265 大卡）

材料：橄榄油 2 菜匙

切粒洋葱 1 个

切粒萝卜 2 个

西芹 2 条

切粒大蒜 3 粒

切粒迷迭香 1 茶匙

烤瘦牛肉 1 磅

切粒茴香 1 粒

做法：1、先将所有材料用橄榄酒以慢火炒 5 – 10 分钟

2、将所有材料放入煲，慢煮 8 小时即成

3、 可一次过预备多天份量

5、蓝莓、藜麦、羽衣甘蓝沙律（ 389 大卡）

材料：藜麦 1 杯

羽衣甘蓝 1 扎

萝卜 1 个

杏仁 1/2 杯

车厘蕃茄 1 杯

蓝莓 1 杯

日式紫菜 5 片

酱汁： Extra-virgin olive oil 1/4 杯、意大利黑醋 1/8 杯、切粒大蒜 1 粒、蜜糖 1 茶匙、麻油 1/2 茶匙、水 1 茶匙

做法：1、 先将藜麦煮熟并待凉

2、将所有酱汁材料放入搅拌机，搅至顺滑

3、 将所有材料搅匀即可

6、 蕃薯薄饼 （ 351 大卡）

材料：蕃薯 2 – 3 个

杏仁面粉 1 杯

Baking Soda 1 茶匙

意大利混合香草 1 茶匙

盐 1 茶匙

薄饼茄酱 1/2 杯

Mozzarella 芝士 1/2 杯

做法：1、焗炉预热 400度华氏，并预备一煲热水

2、蕃薯去皮切粒，进入热水煮 20 分钟，并放入搅拌机搅成茸

3、将蕃薯茸、杏仁面粉、Baking Soda 、意大利混合香草、盐放入大碗并搅匀，用手搓揉直至成圆形面团

4、在焗盘上铺上牛油纸，将面团放上并用面包棍压平至 1/2 inch 厚

5、放进焗炉焗约 15 – 20 分钟，加上芝士、薄饼茄酱即成

7、南瓜、蕃薯、萝卜浓汤 （ 272 大卡）

材料：橄榄油 1 茶匙

洋葱 1 个

蔬菜浓汤 6 杯

去籽去皮切粒南瓜（ Butternut Squash ）半个

去皮切粒蕃薯 1/2 杯

萝卜 3 个

盐 1/4 茶匙

做法：1、 将所有材料放入 slow cooker 并盖上盖子炆煮

2、大火煲约 3 小时

3、将汤放入搅拌机搅匀即可