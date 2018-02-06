适合上班族 不超过400大卡的营养午餐

导语：上班族每天上班也出外午餐，不但花费甚高，更不知不觉地堕进经常高油高盐陷阱，除了容易影响健康外，真的很易发胖！即使选择在公司‘叮饭’，也多是隔夜饭菜，很多时也是多汁高油，对身体并没太多好处。（来源：爱丽时尚网）
以下 7 款简易健康午餐，不但容易准备，每款更不多于 400 卡，而且多是具排毒、护肤作用的蔬果。例如近年大受欢迎，却很多女生不知该如何烹调的超级食物羽衣甘蓝，香浓惹味却非常低卡的中东鹰咀豆酱，注意健康的女士们不妨试试，很快就会感受到自备午餐带给身体的种种好处！
1、 羽衣甘蓝、杏仁、蔬菜沙律 （ 300 大卡）
材料：羽衣甘蓝 1扎
顶级冷压橄榄油（ Extra-Virgin Olive Oil） 半茶匙
萝卜 1 个
西芹 2 条
香茜叶 1/4 杯
苹果 1个
姜茸 两茶匙
杏仁 1/2 杯
意大利香醋 （Balsamic vinegar）2茶匙
柠檬汁 1茶匙
做法：将所有材料搅拌即可。
2、 鹰咀豆酱蔬菜三文治（ 336 大卡）
材料：麦包 2片
鹰咀豆 2茶匙（将鹰咀豆放入搅拌机，揽拌至顺滑即可）
青瓜 3片
蕃茄 2片
牛油果 3片
苜蓿芽（ Alfalfa Sprouts ）1/4 杯
切丝萝卜 1/4 杯
做法：1、将麦包烘至香脆
2、将鹰咀豆酱涂在麦包上
3、将蔬果放上麦包即成
3、 健康版鸡肉沙律（ 359 大卡）
材料：去皮切粒鸡胸肉 2 件
希腊奶酪 1/4 杯
切粒西芹 1/3 杯
切粒苹果 1/3 杯
去籽葡萄 1/3 杯
杏仁 1/4 杯
做法：将所有材料倒进沙律碗，加入希腊奶酪搅拌即成
4、 慢煮牛肉蔬菜汤 （ 265 大卡）
材料：橄榄油 2 菜匙
切粒洋葱 1 个
切粒萝卜 2 个
西芹 2 条
切粒大蒜 3 粒
切粒迷迭香 1 茶匙
烤瘦牛肉 1 磅
切粒茴香 1 粒
做法：1、先将所有材料用橄榄酒以慢火炒 5 – 10 分钟
2、将所有材料放入煲，慢煮 8 小时即成
3、 可一次过预备多天份量
5、蓝莓、藜麦、羽衣甘蓝沙律（ 389 大卡）
材料：藜麦 1 杯
羽衣甘蓝 1 扎
萝卜 1 个
杏仁 1/2 杯
车厘蕃茄 1 杯
蓝莓 1 杯
日式紫菜 5 片
酱汁： Extra-virgin olive oil 1/4 杯、意大利黑醋 1/8 杯、切粒大蒜 1 粒、蜜糖 1 茶匙、麻油 1/2 茶匙、水 1 茶匙
做法：1、 先将藜麦煮熟并待凉
2、将所有酱汁材料放入搅拌机，搅至顺滑
3、 将所有材料搅匀即可
6、 蕃薯薄饼 （ 351 大卡）
材料：蕃薯 2 – 3 个
杏仁面粉 1 杯
Baking Soda 1 茶匙
意大利混合香草 1 茶匙
盐 1 茶匙
薄饼茄酱 1/2 杯
Mozzarella 芝士 1/2 杯
做法：1、焗炉预热 400度华氏，并预备一煲热水
2、蕃薯去皮切粒，进入热水煮 20 分钟，并放入搅拌机搅成茸
3、将蕃薯茸、杏仁面粉、Baking Soda 、意大利混合香草、盐放入大碗并搅匀，用手搓揉直至成圆形面团
4、在焗盘上铺上牛油纸，将面团放上并用面包棍压平至 1/2 inch 厚
5、放进焗炉焗约 15 – 20 分钟，加上芝士、薄饼茄酱即成
7、南瓜、蕃薯、萝卜浓汤 （ 272 大卡）
材料：橄榄油 1 茶匙
洋葱 1 个
蔬菜浓汤 6 杯
去籽去皮切粒南瓜（ Butternut Squash ）半个
去皮切粒蕃薯 1/2 杯
萝卜 3 个
盐 1/4 茶匙
做法：1、 将所有材料放入 slow cooker 并盖上盖子炆煮
2、大火煲约 3 小时
3、将汤放入搅拌机搅匀即可