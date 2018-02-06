新浪时尚 > 美体 > 减肥瘦身 > 正文

适合上班族 不超过400大卡的营养午餐

适合上班族 不超过400大卡的营养午餐
2018年02月06日 17:13 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　导语：上班族每天上班也出外午餐，不但花费甚高，更不知不觉地堕进经常高油高盐陷阱，除了容易影响健康外，真的很易发胖！即使选择在公司‘叮饭’，也多是隔夜饭菜，很多时也是多汁高油，对身体并没太多好处。（来源：爱丽时尚网）

　　以下 7 款简易健康午餐，不但容易准备，每款更不多于 400 卡，而且多是具排毒、护肤作用的蔬果。例如近年大受欢迎，却很多女生不知该如何烹调的超级食物羽衣甘蓝，香浓惹味却非常低卡的中东鹰咀豆酱，注意健康的女士们不妨试试，很快就会感受到自备午餐带给身体的种种好处！

　　1、 羽衣甘蓝、杏仁、蔬菜沙律 （ 300 大卡）

　　材料：羽衣甘蓝 1扎

　　顶级冷压橄榄油（ Extra-Virgin Olive Oil） 半茶匙

　　萝卜 1 个

　　西芹 2 条

　　香茜叶 1/4 杯

　　苹果 1个

　　姜茸 两茶匙

　　杏仁 1/2 杯

　　意大利香醋 （Balsamic vinegar）2茶匙

　　柠檬汁 1茶匙

　　做法：将所有材料搅拌即可。

　　2、 鹰咀豆酱蔬菜三文治（ 336 大卡）

　　材料：麦包 2片

　　鹰咀豆 2茶匙（将鹰咀豆放入搅拌机，揽拌至顺滑即可）

　　青瓜 3片

　　蕃茄 2片

　　牛油果 3片

　　苜蓿芽（ Alfalfa Sprouts ）1/4 杯

　　切丝萝卜 1/4 杯

　　做法：1、将麦包烘至香脆

　　2、将鹰咀豆酱涂在麦包上

　　3、将蔬果放上麦包即成

　　3、 健康版鸡肉沙律（ 359 大卡）

　　材料：去皮切粒鸡胸肉 2 件

　　希腊奶酪 1/4 杯

　　切粒西芹 1/3 杯

　　切粒苹果 1/3 杯

　　去籽葡萄 1/3 杯

　　杏仁 1/4 杯

　　做法：将所有材料倒进沙律碗，加入希腊奶酪搅拌即成

　　4、 慢煮牛肉蔬菜汤 （ 265 大卡）

　　材料：橄榄油 2 菜匙

　　切粒洋葱 1 个

　　切粒萝卜 2 个

　　西芹 2 条

　　切粒大蒜 3 粒

　　切粒迷迭香 1 茶匙

　　烤瘦牛肉 1 磅

　　切粒茴香 1 粒

　　做法：1、先将所有材料用橄榄酒以慢火炒 5 – 10 分钟

　　2、将所有材料放入煲，慢煮 8 小时即成

　　3、 可一次过预备多天份量

　　5、蓝莓、藜麦、羽衣甘蓝沙律（ 389 大卡）

　　材料：藜麦 1 杯

　　羽衣甘蓝 1 扎

　　萝卜 1 个

　　杏仁 1/2 杯

　　车厘蕃茄 1 杯

　　蓝莓 1 杯

　　日式紫菜 5 片

　　酱汁： Extra-virgin olive oil 1/4 杯、意大利黑醋 1/8 杯、切粒大蒜 1 粒、蜜糖 1 茶匙、麻油 1/2 茶匙、水 1 茶匙

　　做法：1、 先将藜麦煮熟并待凉

　　2、将所有酱汁材料放入搅拌机，搅至顺滑

　　3、 将所有材料搅匀即可

　　6、 蕃薯薄饼 （ 351 大卡）

　　材料：蕃薯 2 – 3 个

　　杏仁面粉 1 杯

　　Baking Soda 1 茶匙

　　意大利混合香草 1 茶匙

　　盐 1 茶匙

　　薄饼茄酱 1/2 杯

　　Mozzarella 芝士 1/2 杯

　　做法：1、焗炉预热 400度华氏，并预备一煲热水

　　2、蕃薯去皮切粒，进入热水煮 20 分钟，并放入搅拌机搅成茸

　　3、将蕃薯茸、杏仁面粉、Baking Soda 、意大利混合香草、盐放入大碗并搅匀，用手搓揉直至成圆形面团

　　4、在焗盘上铺上牛油纸，将面团放上并用面包棍压平至 1/2 inch 厚

　　5、放进焗炉焗约 15 – 20 分钟，加上芝士、薄饼茄酱即成

　　7、南瓜、蕃薯、萝卜浓汤 （ 272 大卡）

　　材料：橄榄油 1 茶匙

　　洋葱 1 个

　　蔬菜浓汤 6 杯

　　去籽去皮切粒南瓜（ Butternut Squash ）半个

　　去皮切粒蕃薯 1/2 杯

　　萝卜 3 个

　　盐 1/4 茶匙

　　做法：1、 将所有材料放入 slow cooker 并盖上盖子炆煮

　　2、大火煲约 3 小时

　　3、将汤放入搅拌机搅匀即可

我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有