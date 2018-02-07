导语：对于不少仙女来说，最近的头等大事就是春节很快就要到了！大家是不是很期待呢？（来源：瑞丽网）

如果让小仙女许一个愿望，那一定是春节吃不胖

春节除了代表每年难得一次的超长假期、和家人团聚外，还意味着我们会吃到各种煎炒炸煮的美味食物，面对这些食物却不能下口，臣妾做不到啊！

胡吃海喝

可是对于大部分仙女来说，胡吃海喝的结局，等同于狂涨好多斤，谁也不想抱着多出来的肉肉流泪。如果要在春节许一个愿望，相信大家肯定异口同声说吃不胖！

沙拉

沙拉

其实想要在春节吃上美味食物的同时控制体重，也不是没办法。除了尽量控制食量外，还可以辅以一些去油腻的刮油食物，比如在食物中添加一点食醋，含有的氨基酸可以帮助分解体内脂肪，在餐前可以吃一点蔬菜水果沙拉，帮助降油减脂。

酸奶

酸奶

吃完高热量食物后，还可以喝一点酸奶。酸奶能够帮助通畅我们的肠道，清除肠道中堆积的垃圾，还可以调节肠道内的菌类，增加益生菌类，促进消化与吸收，帮助身体新陈代谢。

水果

水果

同时，还要记得多吃水果，比如圣女果、香蕉、苹果等。水果中含有丰富的果胶等食物纤维，让人很容易有饱足感，纤维不但无法被肠消化，还会吸附多余脂肪一起排出。

蔬菜汁

蔬菜汁

懒宝宝如果觉得吃水果或者沙拉很麻烦的话，还可以选择富含食物纤维的蔬菜或者水果打成蔬菜果汁，补充满满的维生素不说，还能降脂消食，美白又减肥。

营养糊

营养糊

如果容易饿又想吃东西的话，可以选择适当的营养糊，养身又帮助消化，还能有饱腹感，避免吃更多垃圾食品造成脂肪堆积。

瘦身茶

瘦身茶

如果想要快速甩肉的话，仙女们还可以选择正规有保障的减肥茶，不过减肥茶始终不是长久之计，最终还是要靠健康饮食和锻炼哦。

瑜伽

瑜伽

在家中吃太多的话，除了辅以轻食疏通肠胃外，还可以适当做一些有氧运动，比如瑜伽，帮助排汗甩肉。

慢跑

慢跑

慢跑也是一个消耗热量的简单好办法。

喝水

喝水

想要让身体新陈代谢更快，将毒素和油脂尽快排出去的话，也记得多喝温水，而不是饮料哦。

规律作息

春节期间的大家很容易因为贪玩而熬夜，但不规律的作息同样会导致肥胖和屯肉，所以即使再贪玩和贪吃，也不能忘记早睡早起，做一个美美的仙女！