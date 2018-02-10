15个方法提高代谢 减肥变得更容易

导语：减脂想要提高代谢可以多喝水，吃一些补充维他命B的食物，一些粗粮奶制品也是不错的选择，一起来看看这15种可以提高代谢，越吃越瘦的食物吧！（来源：39健康网）

减脂吃什么能提高代谢

减脂提高代谢最好的方法就是多喝水，还有一些食物是可以促进身体新成代谢的，一起看看吧！

1、水，一定要多喝

水对于机体的代谢非常重要，因为机体需要水来参与代谢。那就代表假如我们身体中的水不足就会导致代谢减慢。所以，我们一定要养成爱上喝水的习惯，只有这样，我们的新陈代谢才会加快，脂肪才能燃烧。尤其是当我们吃完腌制食物或者是饼类食物时就更应大量喝水。

2、吃鱼与代谢快慢有关

MM们，你们或许还不知道，据研究发现，经常吃鱼的人体内的一种名为“莱普汀”的荷尔蒙水平就会更低。而这种荷尔蒙的水平多少与新陈代谢的快慢息息相关，假如这种荷尔蒙的水平低，那我们的新陈代谢速度就会加快，从而燃烧更多的脂肪。所以，我们应该多吃鱼来提高新陈代谢速度，一周吃3-4鱼最佳。

3、及时补充维他命B族

现代人由于工作原因，三餐不定时，熬夜，导致身体的新陈代谢减慢。这时就需要补充维他命B族。维他命B族通常指的是维他命B1、B2、B6、B12及叶酸、菸碱酸等，它们是促进人体新陈代谢的必要因子，而且它们不易溶于水，因此不易储存在体内。

4、多吃奶制品

奶制品必须天天有。2003年1月美国 《营养杂志》刊载的一项研究指出：凡是每日饮（食）用3-4次牛奶、 酸奶及奶酪的女性与不食用奶制品者相比，其脂肪会多减少70%以上。奶制品降脂减肥的原因是：奶中的钙质与其他成分相互作用，增强了肌体的新陈代谢水平，提高了肌体燃烧多余脂肪的速度。女性每日在食用奶制品的同时，另外再补充1200毫克钙质，能获得最佳燃脂效果。

5、吃粗粮

碳水化合物是最容易发胖的物质，尤其是米饭、白面包、土豆等等，会加速你的胰岛素分泌，导致你的脂肪积累。虽然碳水化合物是比较重要，但是也要注意多吃谷物，最好是能用谷物替代。

6、细咬果仁

每盎司含一百七十加路里和十四克脂肪的果仁，骤耳听上去似乎是减肥的克星。但据一项研究显示，充满营养的果仁比起乳酪及饼干低脂小食更能充饥，一盎司果仁应足够解决饥饿及防止在晚餐时狂吃的冲动。

7、咀嚼无糖香口胶

据一项新研究发现，咀嚼无糖香口胶能将新陈代谢率提高达百分之二十，咀嚼香口胶的人士比没有咀嚼的人士每小时消耗多额外十一卡路里。更有趣的是，如果一个人持续地在一年内每天不停地咀嚼香口胶，可能会减掉十磅左右的脂肪。

8、不要忽视花生酱

花生酱中含有丰富的镁元素。镁这种矿物质通过给细胞补充能量来提高新陈代谢功能。所以，要想燃脂减肥，每天应摄取320毫克镁元素。含这种物质的最佳食物有：全麦面包制作的花生酱三明治以及菠菜制作的菜肴，等等。

9、多吃香蕉

香蕉中含有大量的钾元素，它通过调节体液平衡以提高肌体的新陈代谢水平。如果肌体处于缺水状态，燃烧的热量就会减少。因此，每天要保证至少摄入1200毫克钾元素：一根香蕉含有450毫克，一杯牛奶含有370毫克，一个橘子含有250毫克。

10、常吃海鱼

经常吃鱼的人，能降低体内莱普亭（Leptin）这种激素的水平，这对降脂减肥十分有益，因为体内莱普亭的水平越高，肌体的新陈代谢率就变得越低，身体也就变得愈来愈胖。因此，要想苗条身材，每个星期应吃3-4份鱼。

11、多吃辣椒

不管吃什么菜，都加一点辣椒吧，可以再短时间提升你的新陈代谢，辣椒素可以暂时刺激你的身体分泌，从而提升消耗脂肪的能力。

12、常喝绿茶

绿茶不但以其抗癌的益处为人们所共知，而且还具有提高新陈代谢的作用。凡是每日饮3次茶的人，其新陈代谢率会提高4%。也就是说，每日要多消耗60千卡热量，相当于每年减掉6磅体重。这可能是由于绿茶中含有能够提高去甲肾上腺素这种化学物质水平的成分，此物质对于加速新陈代谢具有重要作用。由此可以看出，喝茶不但能防治心脏病与癌症，而且对于减肥也是作用斐然。

13、常吃含-3不饱和脂肪酸的食物

有科学证明， -3是新陈代谢调节调控因子。 -3这种脂肪酸，影响荷尔蒙瘦素水平，瘦素水平控制着脂肪燃烧速度。由于人体无法产生 -3，所以只能通过食物摄取，可食用鱼（金枪鱼、鲱鱼、三文鱼）或 -3补充剂。

14、告别酒精那是必须的

如果不想在大快朵颐后，导致臀部、大腿和小腹囤积脂肪，吃之前最好用清水洗掉食物上面的酒精。因为，酒精会抑制中枢神经系统，降低人体新陈代谢水平。英国的一项研究发现，酒精和高脂肪类食品混合，将产生高热量。吃下这样的食物后，大多数脂肪无法得到及时燃烧，结果是肉越来越多，人越来越胖。想想德国人的啤酒肚就知道后果有多严重了。

15、少吃多餐

少吃多餐是加快新陈代谢的好方法。吃东西的时候，身体中的新陈代谢就会变快。如果MM们时不时地吃点东西，那么身体就会适应这个习惯，新陈代谢也会保持较快的代谢率。可以把一天的食物分成5次来吃。