春节在家坐等变胖吗 其实床和沙发都能帮你减肥

导语：每逢佳节胖三斤，这个春节只能坐等变胖吗？教你几招居家减肥法，宅着就能瘦。（编辑：Levin）

春节马上就到了，小仙女们是不是已经开启假（养）期（膘）模式啦？除了出去浪，春节还是有更多的人选择回家与家人团聚。终于可以连续几天不上班不出门，光明正大的瘫在沙发上了，再加上每天大吃大喝，节后坐等胖三斤吧，不不，胖三公斤都是有可能的。

每逢佳节胖三斤，所以这个春节只能坐等变胖吗？其实胖不胖真的要看你有没有想瘦的意识和决心，没有胖女人，只有懒女人。教你几招居家减肥法，不需要去健身房，也无需出门挨冻，利用沙发、椅子、床就可以运动起来，把每天的山珍海味消耗掉，宅着就能瘦。

居家减肥法——沙发减肥

关键词：闲余时间 放掉零食

很多时候你想吃零食，并不是因为饿和馋，而是你的嘴寂寞。躺在床上吃零食虽然舒服，但久而久之你就吸收了大量不健康的反式脂肪酸，还有正餐以外的糖分、盐分、油脂，不仅让你变胖，还威胁着你的健康。所以当你在沙发上看电视时，一定要管住嘴。

想让嘴不寂寞最好的方法就是四肢动起来，推荐几个躺在沙发上也能做的动作，随时动起来。

以下这6个动作，可以锻炼到你的臀、腿、手臂等多部位，不耽误你追剧，利用碎片时间，躺在沙发上就能做起来。建议每个动作做够20次，再换下一个动作，循环3~4组，效果更好。

居家减肥法——床上减肥

关键词：睡前 瘦小腹

别想多了，这里的睡前运动不是双人运动……而是在睡前，利用床的宽度和柔软度，做一些燃烧脂肪的动作，不是很剧烈，但可以锻炼到腹肌，帮助腹部脂肪燃烧。每天睡前10分钟，就可以轻松完成。如果你今天吃多了，就多做一会儿，还能提高代谢，帮助消化。

以上同样适用于早晨起床的热身运动，用燃脂运动激活新的一天。

居家减肥法——椅子减肥

关键词：全身运动 难度

椅子不只是用来坐的，还可以充当好的健身器材！

平板支撑和卷腹做腻了？那就换个花样，一把椅子也可以帮助你锻炼到全身。以下几个动作需要借助椅子来完成，比普通的垫上运动更加考验你的力量和平衡，也能更有针对性的锻炼到腹部、大腿、臀部，做起来也会比较辛苦，但坚持下来就能瘦全身。

这几个动作有一定的难度，建议在别人的看护下完成，以免摔倒或者受伤。

居家减肥法——家务减肥

关键词：省时 家务操

做家务也能减肥，外国辣妈Jennifer Gelman就自创了一套家务操，把日常家务编排成了燃脂的动作，劳动的时候就能锻炼身体，一举两得！

擦地板瘦腿操

擦地板瘦腿操

擦锅塑腿操

擦锅塑腿操

清理厨余垃圾操

清理厨余垃圾操

全家协作洗碗操

全家协作洗碗操

抹地操

抹地操

做家务这么一件枯燥的事，都能被人家玩出花儿，你也别再偷懒啦，动起来！

好啦，最实用的居家减肥法都告诉你了，只收藏不去做那就不怪我咯！