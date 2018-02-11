每逢佳节胖三斤 春节怎样吃才管饱又不长胖

导语：过节聚餐时一不小心就会吃多，直接后果就是长胖，怎样吃才能不会吃多但又不会觉得饿呢？（来源：39健康网）

过年期间少不了参加各种聚会各种饭局，一不小心就会吃太多，“每逢佳节胖3斤”真不是说说玩的。怎样才能看似一直在吃，其实少吃东西，又不让自己过后感觉饥饿呢？答案就是：选择高饱感的食物。哪些食物才最容易让人饱？

什么是饱足感？

饱足感包括两个方面：一是饱足感，它就是胃里东西不少，已经吃够了的感觉，让你能自觉地停下筷子；二是饱腹感，它就是身体感觉还满足着，没有兴趣再吃东西的感觉。

吃哪些食物最容易让人饱？

聚餐时先吃容易有饱足感的食物，就能防止我们吃太多，那么哪些食物最容易让人饱呢？营养专家范志红在文章《什么样的食物最容易让人饱？》中给出了答案。

1、多点蛋白质，少点脂肪

研究发现，在蛋白质、脂肪、碳水化合物3大产能营养素当中，蛋白质的饱腹感最高，脂肪最低。

2、多点膳食纤维

饱足感和饥饿感与血糖水平有关，血糖低的时候，饱足感迅速下降，饥饿感会疯狂上升，而血糖水平上升之后，人的饱足感就会上涨。而在吃含膳食纤维的食物时血糖上升缓慢，饱足感也会增强。

3、多吃耐嚼的食物

多吃耐嚼的食物，我们的进食速度会变慢，这样也可以避免吃太多。

聚餐先吃啥？先吃高纤维的难啃的

就餐时先选择前面列举的这几种食物肯定没错的，然后在吃的时候先吃啥后吃啥也是有讲究的。

1、先吃高纤维食物

用餐时先吃膳食纤维高的食物，如杂粮、薯类，各种叶菜、芦笋、西兰花等，以及各种蘑菇菌类，就不那么容易吃进去过多的油水。菌类食物尤其有优势，它们既属于耐嚼的食物，又是高纤维低热量的。

2、先吃难啃的食物

就餐时先选择难啃的食物，比如带骨头的食物、带刺的食物、带壳子的食物等，慢慢地剔骨、挑刺、剥壳……你会发现自己吃了很久但却并没有吃很多。