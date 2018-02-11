减肥小测试：16个问题看你是否踩到致肥地雷

导语：以下有18条有关饮食的问题，大家不妨来测试自己平日吃喝时，是否不知不觉吸收了过量油份及脂肪而不自知，堕入饮食‘雷区’，愈吃愈胖？（来源：ELLE）

生活在‘全民减肥’时代，想减肥一定要控制好油份及脂肪的摄取量，不然就会直接会带来肥胖问题。但其实生活上不少关於饮食的细节及习惯需要留意，例如吃沙律不一定有助减肥、只饮鱼汤、骨汤不吃汤渣也会致胖等等。以下有18条有关饮食的问题，大家不妨来测试自己平日吃喝时，是否不知不觉吸收了过量油份及脂肪而不自知，堕入饮食‘雷区’，愈吃愈胖？

饮豆浆的时候经常放很多核桃花生之类食物，然后当水喝？很多人以为坚果豆浆非常养生，製作豆浆时候加入大量核桃杏仁芝麻等高脂肪坚果，然后每天喝几杯。这样做出来的坚果豆浆的确味道很香，但脂肪含量也很高，多饮一定会变胖，所以每天一杯就可以了。

每周吃最少三次饼干、曲奇、薯片、批之类的高脂肪零食？这些全是经典的增肥食品，含有大量精白淀粉、糖和脂肪的组合。即便号称是高纤维的饼乾，或者非经油炸的薯片，也不能改变高热量及高脂肪的真相。关键是它们水分太少，质地太干，要吃很多才有饱肚感，同时非常实在地增加脂肪摄入量。所以这类零食吃的频率越低越好。

觉得浓白色的汤特别滋补，每餐一定喝两碗？浓白色的鱼汤、肉汤、骨头汤等，脂肪含量一定比清汤多。汤变成乳白色，其原理就是脂肪和蛋白质发生了乳化作用，所以会呈乳白色。但其实奶白色的汤营养价值并不高，不能餐餐喝，每週别饮超过3碗。

喜欢吃香肠、烤羊肉串等食物？做香肠、烤羊肉串通常都要放1/3的肥肉，否则口感太硬，通常脂肪含量在20%~30%之间。这类食物可以偶尔品尝，但不要多吃。

每周吃各种经油炸、干烧、红烧类菜式的频率多於3次？需要油炸或过油的菜餚很多，包括香酥鸡、炸肉丸、乾炸虾等。红烧、糖醋类的菜式往往亦要先油炸，如糖醋排骨等。烧茄子等菜式亦需要过油，脂肪含量高达15%以上。因此每週吃这类菜式的次数要少於1次。

喜欢用芝士及牛油製作各种点心、浓汤和美食？牛奶中的蛋白质和脂肪的比例是1∶1，但芝士通常就是1∶2了。牛油含80%以上的脂肪，无水的牛？黄油更高达95%以上。因此，无论是芝士蛋糕还是牛油面包，都是高脂肪食物，不宜多吃。

喜欢吃坚果类食物，一吃就停不下来？除了银杏和栗子，绝大多数坚果如果仁都是高脂肪食品，脂肪含量最低40%，最高可达70%以上，比如花生、核桃、榛子、甜杏仁、腰果等。

是否常吃连肥肉的肉类及菜式？卤肉、五花肉做的红烧肉、肥羊片、雪花牛肉等之所以味美多汁，主要在于脂肪含量足够高。比如雪花牛肉看似瘦肉，其实内部缀满了白色的脂肪花纹，只不过和瘦肉结合得比较紧密而已，所以不要多吃。

每周吃肉馅类食品的频次多於3次？肉馅类食品包括肉馅包、肉馅饺子、肉馅饼、肉丸子、各种酿入肉馅的菜肴等。要想让肉馅柔软香浓，通常需要加20%~30%的肥肉才能达到效果。哪怕是鱼肉馅，也要加入肥猪肉来改善口感。所以挑选肉馅时尽量选择瘦肉多的，同时不应常吃。

喜欢用有大量浮油的骨头汤、肉汤或者用来涮锅的汤来煮蔬菜？用蔬菜把浮油吸收掉是制作美食的方法，不过要先控制浮油的数量。因为蔬菜的吸油能力很强，很容易让人一点不漏地把脂肪全吃进去。特别是涮过肥牛、肥羊的汤，饱和脂肪含量非常高，最好先去掉大部分浮油，再用来煮菜。

吃加油食物的频率多于每周3次？油条、油饼、葱花酥饼、千层饼及各种酥点等主食，即便不是油炸，也需要在製作时於面粉加入大量油脂，才能做出分层及酥软的效果。需要控制体重者，不要吃太多。

特别喜欢吃各种点心面包、含奶油的面包及Pizza等食物？这些都是含有不少脂肪的焙烤类食品。因为面包要做到柔软酥香，就得加入大量脂肪。Pizza 如果没有脂肪及芝士的帮忙，口感也没法够香口。所以选面包时少挑选酥软口感，注意看看标签上的脂肪含量。

喜欢吃即食面、急冻饺子之类的即食食品？即食面脂肪含量通常在16% - 22%之间。速冻饺子的脂肪含量则与肉馅有关，一般在8% - 25%。在选择这两种食物时，要仔细看营养成分表，选择脂肪含量低的，另外每周吃的次数不要超过两次。

很喜欢沾上沙律酱吃蔬菜或水果？沙律酱其实脂肪含量很高。如果没有特意註明低脂，通常脂肪含量在40%~80%之间。一勺沙拉酱所能拌的生蔬菜数量很少，如果按吃半斤蔬菜来计算，沙律酱拌有的脂肪含量，比用油炒蔬菜的脂肪量还要高。所以在为蔬菜调味时，可用酱油、醋等加少量香油来代替沙律酱，也可以用较稀的芝麻酱作调味汁。如果是水果沙律的话，可直接用乳酪代替沙律酱。

煮食时总是用油？很多人即便是炒青菜，也至少一两滴油。即便吃凉拌的菜，也在上面倒入大量麻油，用来改善外观及香味。所以建议大家一多用蒸煮、白灼、凉拌等方法制作菜式，另一方面炒菜的时候也要尽可能做到少油。

很喜欢喝加糖加奶的咖啡饮品，一杯又一杯？咖啡本身不会令人发胖，但咖啡裡加的东西就不一定了。Cappuccino、Latte之类的咖啡饮品，是加很多高脂肪奶或cream 的。大部分人喝的时候还再加一两包糖粉，热量就更高了。所以，直接喝咖啡加纯牛奶就不会那么容易致胖。