平板支撑太枯燥 超模KK带你练9种花式PLANK

导语：平板支撑又出新招式了！一向把健身视为生命的超模们，无时无刻不再关注健身的新动向。平板支撑早前火遍全球，现在动作的难度又升级了，想要女神的好身材就快来运动吧！（来源：时尚COSMO）

平板支撑又出新招式了！一向把健身视为生命的超模们，无时无刻不再关注健身的新动向。平板支撑早前火遍全球，现在动作的难度又升级了，想要女神的好身材就快来运动吧！

Karlie Kloss

KK的颜值和身材都属于A咖阶梯，比例是天生的但线条和体质都是可以靠天后锻炼的，还有高腰线的穿衣都让她看上去更女神。

为什么明星都吃不胖？其实她们在私下很克制的，只是不会告诉你啦！KK就是个运动狂人，现在又迷上了最新的PLANK。

明星级的PLANK

STEP1：选择适合自己重量的哑铃，单边举起来，主要保持身体的平衡。每边10次，然后再换方向。

STEP2：手肘依次下压，然后再撑起。做这个动作的时候注意要收腹，双腿保持肩宽。

STEP3：用哑铃定位一个中心，跳跃的时候双脚腾空，落脚的时候要轻。

STEP4：身体平移，双脚同时向一个方向伸展，胯部不要向下压，不然锻炼不到腹肌。

STEP5：想要马甲线这个动作必须练，除了抬脚之外，撑地的手一定要用力，手臂肌肉弱就支撑不起来。

STEP6：基本要领同上，注意腿部上抬的时候要尽量取靠近手肘的方向。

STEP7：开腿跳的平板支撑，要保持身体不下落，上身稳定不摇晃。

STEP8：双手撑起来，侧边抬腿的时候头部也跟着向同一方向看。

STEP9：平板挺身是最难的，看上去没有很大幅度，可以是它对身体的每一寸肌肉的锻炼都是极致的。