好纠结 哪个时间健身效果好

导语：你即使需要平衡繁忙的工作生活，我在运动健身时也不会草草了事，尽量做到最好。但有个问题一直困扰着我：我到底应该早起去晨练还是下班后去健身房？哪样比较好？（来源：爱丽时尚网）

对于热爱健身锻炼的朋友可能有那么一段时间都会问自己上述这个问题，更何况外界对此说法不一，真相更是扑朔迷离。

其实在不同时间做运动的好与坏它取决于很多因素，并非我们想象的那么简单。

早晨锻炼

那些乐于晨练的人晚上可能会睡的更好一些。阿帕拉契州立大学近期做过一项研究表明，如果你想晚上睡得更好那么最好早上出去做一些运动，那些早上7点就去跑步的人深度睡眠时长比在别的时间段跑步的人长。

数据显示，早上锻炼的人深度睡眠通常会达到整个睡眠时长的75%！

阿帕拉契州立大学的Collier 博士表示睡得越好，身体越好。睡眠质量提高可以增强你的心肺能力，缓解压力和焦虑，帮你保持体重和降低血压。

除此之外，如果你的深睡时间越长，那么身体自我修复的时间也就越长。

坚持晨练不仅对健康有好处，而已可以帮你建立一个良性的生活方式，让你在每天早上醒来之后养成去运动的习惯，而不是睡回笼觉。

晚上锻炼

如果你是起床困难户，早起对于你来说别提有多难了，非常高兴的告诉你，其实晚间锻炼也有非常多的益处。

《Chronobiology International》杂志发布了一项研究分析报告，阐述了生物钟其实在运动锻炼中会起到很大作用。

这个研究指出：在下午，身体和环境温度提升的同时，酶的活性和肌肉功能也得到了提高。这意味着在下午2点到6点之间更适合做运动。

其实，把日常的锻炼安排在下班后也很合适，因为这时候你会比早上有更有精力。而且在晚间锻炼可以纾解工作一天的疲劳，排解身体和精神的双重压力。 不仅如此，由于在下午和晚上我们的身体温度升高，所以相对于早上锻炼而言更不易受伤。

晨练时，则要注意进行一些必须的热身运动，从而让我们的肌肉和关节更好的适应早晨较低的气温和接下来的体育活动。

总之，在什么时候做运动更好这个问题上没有真正的对与错。通常只要你抽出时间去运动就对健康有好处，所以不要过于纠结什么时间更适合锻炼这件事，你需要做的只有持之以恒！