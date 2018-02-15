喝咖啡减肥的小妙招 拿走不谢

导语：最近听说运动之前喝杯咖啡能有更好的减肥效果，这个事情是真的吗？（来源：39健康网）

运动前喝咖啡能减肥吗

喝咖啡是很多白领的习惯，这个习惯在运动的时候也改不掉，而且他们认为运动之前喝杯咖啡能有更好的减肥效果，那么运动前喝咖啡减肥吗？想要减肥的朋友们又该怎样运动才能够达到减肥的效果呢？

咖啡减肥原理

咖啡中含有大量的咖啡因，咖啡因除了可以提神醒脑外，其含有的活化脂肪酶，可以将脂肪分解为脂肪酸和甘油，促进体内脂肪燃烧。一般来说，人们在喝完咖啡20分钟后，体内的脂肪便开始燃烧。除了咖啡因具有减肥功效外，咖啡中的绿原酸，同样具有和咖啡因一样的功效，可以加速脂肪分解。两者的结合作用，让脂肪的分解变得更迅速。

咖啡减肥的最佳时机

咖啡可以加速脂肪燃烧的速度，但并不意味着坐着喝咖啡就能燃脂。想用喝咖啡的方法瘦身，一定要结合运动。最好是运动前的20~30分钟内喝咖啡，这样等到运动时，咖啡在人体中的燃脂效果可以达到极致，瘦身效果要比单纯地运动好很多。

需要注意的是，虽然咖啡减肥效果好，但并不是说咖啡喝的越多燃烧脂肪的效果就越好，一杯已足够，喝多也无益。对于孕期或者哺乳期的女性来说，不适宜和咖啡，以免影响身体健康。

Tips：但要注意不能摄入太多的咖啡因，尤其是处于孕期以及哺乳期的女性。不然过度摄入咖啡因会影响身体健康。

咖啡

运动前喝咖啡减肥吗

能够减肥

事实上，在运动之前喝一杯咖啡是能够达到减肥的效果的。尤其是在喝完咖啡之后的一个小时里，人体的交感神经会处在一个兴奋的状态，同时血中游离脂肪酸会变化成为容易供给能量的状态，浓度也会随着增加。另外，脂肪的燃烧指标能够保持五个小时。就算是喝完咖啡以后只是站着不运动，人体的能量代谢也能够增加， 若是运动的话效果会更加好。

饮用咖啡不宜过量

运动前喝杯咖啡虽然有好处，但这并不意味着运动前喝的咖啡越多越好。过量服用，摄入的咖啡因过多，咖啡就变成一种兴奋剂了。

人在饮高浓度的咖啡后，体内肾上腺素分泌骤增，以致心跳频率加快，血压明显升高，易出现紧张不安、急躁、耳鸣及肢体不自主地颤抖等异常现象，还会使尿量增加，危害膀胱，继而引起尿道感染；导致动作失调，手发抖或讲话含混不清。

长此以往，有害健康。假如患有心律不齐、心动过速、神经官能症等疾病，喝高浓度的咖啡后会促发或加重原有病情。