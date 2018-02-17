女星85斤就算胖？我们这种猪猪girl该怎么办

导语：都说“一上镜长十斤”，镜头里的明星现实中往往很瘦，只是因为屏幕把他们拉得胖了。但其实，有些明星上镜显胖也是有原因的！（来源：ELLE中文网）

佟丽娅

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最近，佟丽娅以前一段关于体重的采访被扒出，丫丫说自己最胖的时候是85斤。身高有164cm的她居然最胖85斤，这让我们这些猪猪女孩怎么活！

沈月

镜头中的她依旧看上去有些“壮”

而《流星花园》的女主沈月为了新剧已经瘦身很多了，但是为什么镜头中的她依旧看上去有些“壮”呢？其实原因就在这里：

1、斜方肌

斜方肌

斜方肌是位于上背及中背的表层肌肉，也就是就是图中红色的这块肌肉。而斜方肌过于突出就会显得人很壮硕，脑补一下绿巨人就知道了。

刘亦菲

刘亦菲的身材是比较匀称的，属于瘦而不柴的类型。但由于她的斜方肌比较突出，所以看上去脖子短，给人一种很结实的感觉。当然，刘亦菲的颜值还是没话说的！

张子枫

张子枫的斜方肌就更加明显了，如果留着短发遮掩一下就不会很明显。但把头发扎起，又穿着吊带礼服，就使得她的斜方肌十分突出，让人感觉上半身很“雄壮”！

2、肩宽

肩宽

张雨绮

印象中张雨绮的身材一直都是性感火辣的，但当她穿着露肩礼服就显得很壮。那是因为她的骨架大，所以肩膀很宽。（悄悄说一下，其实胸大也是原因之一。）

蒋欣

蒋欣在娱乐圈里一直是属于微胖的女明星，其实她的宽肩也是原因之一。不过蒋欣是应该再瘦一点，才会更加上镜哦！~

3、麒麟臂

麒麟臂

马思纯之前瘦身成功，可最近看着好像有点反弹了哦！精修图里穿着旗袍的她，肉肉的手臂一览无遗，这可是暴露身材的关键点啊！

赵薇

赵薇的这身衣服将她的“麒麟臂”暴露无遗，浑圆的肩头和粗壮的臂膀，还有较短的脖子，都显得她十分壮硕。

如果有上半身“壮”的困扰，可以用锁骨美妆法来转移视线，达到视觉瘦身的效果。

step1

step1：阴影棒纵向画两条线。

step2

step2：用珠光的那头画一个U形。

step3

step3：锁骨上下各画一道阴影。

step4

step4：同样方式画另外一边。

step5

step5：珠光提亮的那头在脖子两侧如图画三角形。

step6

最后用刷具自然晕开。

对比一下，是不是视觉显瘦至少5kg

对比一下，是不是视觉显瘦至少5kg？

巴特，锁骨美妆法只合适救急，想要上半身变瘦？天鹅臂来袭！（亲测有效！）

动作一

动作一：双臂上下来回摆动，这时候你会觉得还好，so easy！

动作二

动作二：双臂向斜上方伸展，这时候你就觉得大臂这里有点酸了哦！

动作三

动作三：双臂向外不断延伸，此时已经感受到双臂的剧烈酸痛，快不行了！

动作四

动作四：双臂向下伸展，现在已经有一种生无可恋的感觉了，但是必须坚持！

动作五

动作五：双臂向后摆，只能用坚定的意志力坚持！告诉自己能行的！

动作六

动作六：双臂在上方以画圈的方式回转，拼命给自己心理暗示：努力努力再努力，坚持坚持再坚持！

动作七

动作七：侧着身子来回摆动双臂，最后一个动作！坚持就是胜利！

做完天鹅臂，感觉自己就变成一只“废鹅”了~但也是只美丽的“废鹅”！