女星85斤就算胖？我们这种猪猪girl该怎么办

导语：都说“一上镜长十斤”，镜头里的明星现实中往往很瘦，只是因为屏幕把他们拉得胖了。但其实，有些明星上镜显胖也是有原因的！（来源：ELLE中文网）
最近，佟丽娅以前一段关于体重的采访被扒出，丫丫说自己最胖的时候是85斤。身高有164cm的她居然最胖85斤，这让我们这些猪猪女孩怎么活！
而《流星花园》的女主沈月为了新剧已经瘦身很多了，但是为什么镜头中的她依旧看上去有些“壮”呢？其实原因就在这里：
1、斜方肌
斜方肌是位于上背及中背的表层肌肉，也就是就是图中红色的这块肌肉。而斜方肌过于突出就会显得人很壮硕，脑补一下绿巨人就知道了。
刘亦菲的身材是比较匀称的，属于瘦而不柴的类型。但由于她的斜方肌比较突出，所以看上去脖子短，给人一种很结实的感觉。当然，刘亦菲的颜值还是没话说的！
张子枫的斜方肌就更加明显了，如果留着短发遮掩一下就不会很明显。但把头发扎起，又穿着吊带礼服，就使得她的斜方肌十分突出，让人感觉上半身很“雄壮”！
2、肩宽
印象中张雨绮的身材一直都是性感火辣的，但当她穿着露肩礼服就显得很壮。那是因为她的骨架大，所以肩膀很宽。（悄悄说一下，其实胸大也是原因之一。）
蒋欣在娱乐圈里一直是属于微胖的女明星，其实她的宽肩也是原因之一。不过蒋欣是应该再瘦一点，才会更加上镜哦！~
3、麒麟臂
马思纯之前瘦身成功，可最近看着好像有点反弹了哦！精修图里穿着旗袍的她，肉肉的手臂一览无遗，这可是暴露身材的关键点啊！
赵薇的这身衣服将她的“麒麟臂”暴露无遗，浑圆的肩头和粗壮的臂膀，还有较短的脖子，都显得她十分壮硕。
如果有上半身“壮”的困扰，可以用锁骨美妆法来转移视线，达到视觉瘦身的效果。
step1：阴影棒纵向画两条线。
step2：用珠光的那头画一个U形。
step3：锁骨上下各画一道阴影。
step4：同样方式画另外一边。
step5：珠光提亮的那头在脖子两侧如图画三角形。
最后用刷具自然晕开。
对比一下，是不是视觉显瘦至少5kg？
巴特，锁骨美妆法只合适救急，想要上半身变瘦？天鹅臂来袭！（亲测有效！）
动作一：双臂上下来回摆动，这时候你会觉得还好，so easy！
动作二：双臂向斜上方伸展，这时候你就觉得大臂这里有点酸了哦！
动作三：双臂向外不断延伸，此时已经感受到双臂的剧烈酸痛，快不行了！
动作四：双臂向下伸展，现在已经有一种生无可恋的感觉了，但是必须坚持！
动作五：双臂向后摆，只能用坚定的意志力坚持！告诉自己能行的！
动作六：双臂在上方以画圈的方式回转，拼命给自己心理暗示：努力努力再努力，坚持坚持再坚持！
动作七：侧着身子来回摆动双臂，最后一个动作！坚持就是胜利！
做完天鹅臂，感觉自己就变成一只“废鹅”了~但也是只美丽的“废鹅”！