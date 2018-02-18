12个生活小习惯助你轻松瘦身

导语：尝试在一周内，在生活上每天尝试作出小小的改变，持之以恆就足以让我们变得更好，减肥瘦身美肌等等愿望都可以一一达成！不妨就从培养以下12个健康小习惯，开始全新的塑身日记吧！（来源：ELLE中文网）

经常看见名人女星们的瘦身护肤心得，都是要‘拥有良好的生活方式和习惯’，但你懂的，‘生活方式和习惯’并不定一时三刻就可以培养得到。不妨尝试在一周内，在生活上每天尝试作出小小的改变，持之以恆就足以让我们变得更好，减肥瘦身美肌等等愿望都可以一一达成！不妨就从培养以下12个健康小习惯，开始全新的塑身日记吧！

1、 让双手远离零食

周末与其‘瘫’在梳化上看电视、吃零食，不如为十指做个美甲，或者散散步吧！一来可以佔用你的双手，免得它们又伸向罪恶的零食，二来可以出门走一走，也好过一整天在家发呆。

2、 适当时要深呼吸

当我们在生活中承受巨大的压力，往往会忘记深呼吸，这会强化身体对压力的反应，容易导致情绪化的暴饮暴食。下一次当你工作辛苦的时候，先闭上眼，深呼吸三次，先让自己冷静情绪，而且更可以避免一时不慎吃太多！

3、 紧记细心咀嚼

大部分加工食品，除了不健康，它们最大的问题就是太容易吞咽了。因为在加工过程中，会令食物损失大部分的营养和粗糙的口感，很容易不知不觉愈吃愈多，亦有可能增加胃部负担，所以应该尽量避免。可以试试多吃全麦食品，或者每吃一口最少比平日多咀嚼两次，令身体容易有饱肚感之餘，亦胃部较容易消化。

4、随时提醒自己要运动

不是每个人都有时间有兴趣每天花上几个小时在健身房，但其实可以在每天生活中抽一点时间令自己更健康，例如让闹钟提醒自己，每1个小时就起来站一会，尤其是经常长时间坐着的上班族，在饮食和锻炼习惯没有任何改变的情况下，这样做也能帮你慢慢减重！

5、 有充足睡眠

在睡眠过程当中，人体的肌肉、皮肤处在修复再造的状态，大脑在整理白天收到的信息，以便你第二天清醒后头脑清晰。睡眠时间不足的话，会影响我们的外观和感觉，甚至判断力、心情以及学习能力都大大受到影响。

6、多吃水果

水果品种选择方面，不妨多吃不同种类的水果，例如蓝莓、苹果、梨、橙及火龙果等，吃起来不易感觉乏味。

7、 工作或在家时，手上有一碗水果

调查发现，身边拥有水果的人，会比没有的人更容易多吃水果。可以试试每星期採购一次水果，洗乾净切成小块后，密封在保鲜盒里，然后放入雪柜。每天带一盒去公司，或者回家后当零食吃。

8、记录每天吃了多少水果和蔬菜

培养记录自己每天真正摄取了多少蔬果吧，可以更具体帮助你调整该吃些甚麼。对於一般成年人来说，每天需要2000卡路里，建议至少要2杯水果及2.5杯蔬菜。可以尝到逐少增加额外的蔬菜，如磨碎的红萝卜、菠菜、羽衣甘蓝和青椒等等。

9、 不要跳过甜品

饭后可以以清爽、少糖的水果作为甜品画上句号，例如用士多啤梨沾上黑朱古力酱，可以增加心臟健康的抗氧化剂，同时可以帮你补充纤维、维他命、矿物质和植物营养素，当然份量不要吃太多。

10、别忘了偶尔要吃小食

在公司的茶水间、雪柜、办公桌上，甚至在车上存放一些坚果、水果、蔬菜或乳酪，这些都拥有可以补充身体健康的维他命、矿物质和抗氧化剂，足够提供给你一天的能量。

11、 喝更多的水

水对健康和减肥都有非常大的好处，应该从一起床就开始喝水，在每餐饭前、每组运动中、以及上班路上都要喝一杯水。如果你觉得浮肿，可能是因为喝水不够，因为在缺水的情况下，身体会自动保存水分，从而导致浮肿。

12、 享受当下

很多时候我们都急於完成某事，或者担心没有时间去锻炼。专家建议我们培养应该更平和的心境，享受当下所做的事，而不是为过去和未来之事焦虑。