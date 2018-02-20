过节大吃大喝的你需要一份轻体早餐

导语：其实，年终大吃特吃是非常正常的事情，只不过延续半个月的过量摄入，小心你的身体随时不堪重负垮掉。（来源：时尚COSMO）

聚餐

春节，感觉大家都放松了对于体重的警惕，开启了壕吃模式。如果要盘点一下罪魁祸首，一定少补了各种年会和新年聚餐！

对于明星们也是一样，辛苦一年，和团队小聚一下也是real正常的事情，比如你们的林允。

林允聚餐

林允

不过，打开图片仔细一看，真的是各种五毒俱全！高胆固醇、高油脂、高热量、高盐分、高含糖量……只想问林允一句：你真的吃掉它们了吗？

范冰冰聚餐

还有范冰冰，也和自己团队的小伙伴们聚餐了一下。作为中国好老板的她，相传多年间团队无一人离职，有颜还这么有情商，各位老板们能不能有点上进心呐！

这家打卡的餐厅可不一般，原来是位于曼谷的泰国最佳餐厅Nara Thai Cuisine。主打的泰式料理，自2007年起连续八年获得泰国Tatler杂志读者票选的最佳泰国餐厅， 各种经典泰菜在这里一网打尽。所以，一不小心就透露了自己海外团建的事实。

宋茜壕吃模式

除了团体作战，也有些明星善于自high。就像宋茜，回到家中就开启了壕吃模式。更何况这只是元旦量级，不知到了春节这么重要的节日，桌上的菜得丰富成什么鬼样子！

虽然回到家里总是想让人放飞自我，不过作为一名女演员，请问吃这么多油炸烧烤的东西，你的经纪人真的会同意吗？

宋茜微博

辛苦的拍摄过后，在老板的犒劳大餐上同样火力全开。你们看到的是各种海鲜各种美味，可COCO的眼睛却秒变热量计算器，不禁发出一声叹息。

过节聚餐

其实，年终大吃特吃是非常正常的事情，只不过延续半个月的过量摄入，小心你的身体随时不堪重负垮掉。

当然，如果你有健康的意识那是极好的，虽说选择沙拉或是排毒果汁作为轻食，顺便给身体排个毒是极好的。不过，这么冷的天气还要咽下冷到让人颤抖的“健康美食”，实在让人拒绝。

所以，美食要有，健康也不能少。为此，COCO找来了一套满分又简单的早餐给你，让你的健康值碾压宋茜和林允。

[欧列蛋华夫饼]

原料：鸡蛋2个，青红椒各1个，火腿若干，西红柿1个，车打芝士屑少许

做法：

华夫饼铛

1。准备一个华夫饼铛，如果没有的话，普通的平底锅也完全没问题；

青红椒和火腿切丁之后

2。青红椒和火腿切丁之后，放入容器，搭配车打芝士屑；

将鸡蛋打匀

3。然后，将鸡蛋打匀，倒入上一步装有食材的容器。如果喜欢口感嫩滑，加一点牛奶搅拌均匀就好；

在饼铛或平底锅上倒入少许油

4。在饼铛或平底锅上倒入少许油，锅热油热后，倒入蛋液，转小火，待蛋液凝固就可以出锅了；

装盘

5。最后，装盘时搭配一些切片的西红柿或是青红椒，也可以选些喜欢的水果切块，完美；

[牛奶麦片杯]

原料：即食麦片若干，牛奶若干

做法：

将即食燕麦放入容器罐

1。将即食燕麦放入容器罐，如果为了健康，可以再搭配些干果也是不错滴；

随后倒入牛奶，放入微波炉中

2。随后倒入牛奶，放入微波炉中，选择牛奶档或是用中火加热一分半钟即可；

燕麦具有降胆固醇和降血脂作用，它富含的可溶性食物纤维极易被人体吸收，而且热量非常低，既有利于减肥，也适合最近暴饮暴食的你自我赎罪。

燕麦具有降胆固醇和降血脂作用

怎么样？早餐有了，赶紧给身体放个假吧！