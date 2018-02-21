别再傻傻节食了 一张图看懂减肥怎么吃

导语：减肥究竟怎么吃？怎么吃才不长胖？一张图告诉你！（来源：39健康）

你们知道九姑娘被问到最多的问题是什么吗？

那就是：“***减肥时能不能吃？”

讲真，食物本身是无罪的，别伤害它，也别伤害我好吗？

既然你们那么纠结在“减肥吃什么”这个问题上，那咱们就来捋捋，那些食物究竟应该怎么分门别类！

首先我们从这张图来看，我们一日三餐摄取的也就是这三种营养素为主：蛋白质，碳水化合物和脂肪。

其实蛋白质和脂肪还是比较好辨别的，无非就是从肉，豆子，和油中间来的！

唯一难以分辨的就是碳水化合物，其实我们日常吃的主食，水果，蔬菜，比如米饭，土豆，芋头等等，这些大部分都是碳水化合物！！！

我们日常怎么搭配？

其实搭配食物和搭配衣服是一样的，搭配衣服要穿内衣，上装，下装，鞋子！我不管你是穿裤子还是穿裙子，但是这4大类你一定要穿全，否则裸奔多尴尬？

吃饭也要拒绝裸奔，所以蛋白质，碳水化合物，脂肪，每餐都必须吃全。最傻瓜的方法就是从上面那张图里面，每种类别食物选择一种，然后吃到7分饱，就足够了！没你想的那么复杂！

那我碳水全靠吃水果，会不会瘦更快？

有些人看完图片就开始自己搭配，我每餐吃一把坚果，一块鸡胸肉/牛肉，然后吃水果，可以吗？为什么之前还总和我们说吃主食呢？

因为你是个妹子……

没错，因为你是妹子，所以除了减肥，你还要考虑生育，衰老相关的问题！不吃主食最严重的后果是影响月经，所以你只要记住，中餐的时候，一定要吃一些比如全麦面包，燕麦，糙米之类的主食！

你都不让我吃米饭！你是不是健康？

我什么时候不让你吃米饭了？难道全天下只有这27种食物？

当然不是！

就跟我们在学校上课一样，你要学会举一反三，你得学会归类啊！把蛋白质归为一类，把碳水归为一类，再把脂肪归为一类！然后每餐就可以像皇上翻牌子一样，每次翻三个，开心到没朋友啊~但是你要相信，图片里列出来的，是最优质的食物！最优质的蛋白质 / 碳水 / 脂肪来源。

PS：作为现代人，大家的米饭面条，真的吃太多太多了。