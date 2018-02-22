导语：其实很多人都是假肚腩，为什么这么说呢？因为便秘会让人看起来有肚腩。想要消灭这些恼人的‘假肚腩’，除了多饮水及做运动增加肠部蠕动，可以多吃有助清肠的食物，自然减轻有假肚腩及便秘的机会，快来看看都吃些什么吧。（来源：39健康网）

10种排毒食物帮你赶走假肚腩

1、菠萝

含有菠萝酵素及维他命C，菠萝酵素有助消化肠道过多的蛋白质，减缓腹部胀气情况，菠萝酵素更能减轻发炎症状，如果在餐前吃的效果更好，但有肠胃溃肠疾病的人紧记不要空肚食菠萝。

2、香蕉

含有丰富纤维，有很好的通便效果，加上含果胶成分，能充分润滑肠道，有效防止宿便堆积体内。另外香蕉含有钾、镁等矿物质，有助稳定神经及放鬆心情，亦有助排便。除此之外，可以多吃橙、柚子、提子、苹果等，这些水果在体内代谢过程中，可以转化为硷性，令血液呈硷性，防止毒素累积。

3、柚子

含有丰富的蛋白质、维他命A原、钙、钠等营养成分。具有健胃润肺、润肠通便等功效。而且热量很低，容易產生饱腹感，有助於减肥。另外，柚子含有橙皮甙，可降低血液循环的粘滞度，减少血管闭塞的机会。

4、洋葱

除了可以促进肠胃蠕动，加强胃部消化能力，更含有丰富的硫，可以和蛋白质结合，对肝臟特别有益，有助身体排毒。除此之外，洋葱所含的微量元素 - 硒是一种很强的抗氧化剂，能消除体内的自由基，增强细胞的活力和代谢能力。

5、苹果

含有水溶性膳食纤维果胶，和不溶性的纤维素。果胶能吸收相当於纤维本身重量30倍的水分，在小肠内產生润滑作用，还能增加肠道内乳酸菌的数量；而纤维素可以促进肠胃蠕动，同时增加排便量。

6、芹菜

含有高纤维，可有效排便及清除肠道杂物，同时抑制肠道内细菌產生致癌物，有效预防结肠癌。

番薯含有丰富膳食纤维及多种维他命，有抗氧化功效，可以促进肠胃蠕动，防止便秘，更可帮助维持体内叶酸，有防癌效果。

7、南瓜

含有丰富果胶，可以延缓肠道对糖分和脂质的吸收，更有助清除体内重金属及部分农药，同时有排毒的作用。除此之外，南瓜中亦含有人体所需的多种氨基酸，对身体亦很有益。

8、黑木耳

富含水溶性纤维素，能稳定血糖，帮助肠道内的好菌生长，促进肠胃蠕动，有助排便。另一方面，黑木耳亦可以抑制血小板的凝聚，降低胆固醇，可吸附肠道内毒素排出身体。