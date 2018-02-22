4个方法提高新陈代谢 让你瘦的比别人快

导语：吃的少，运动量大，你依然还没瘦！身体新陈代谢才是你应该注意的点。新陈代谢越强，消耗的热量就越多。来来来~提高新陈代谢才是减肥减脂的关键点。（来源：爱丽时尚网）

超级方法1：进行力量训练

不要害怕力量训练！合理的力量训练可以塑造优美的肌肉线条，促进肌肉适当的增长，显著提高新陈代谢。

一些女性健身者担心力量训练会使她们增长过多的肌肉，这种情况发生的前提是：

①饮食不合理，热量摄入过多；

②训练方法错误，在减脂期使用增肌或增力的训练方法。

超级方法2：喝水喝水喝水！

早在2003年，德国科学家就发现，饮用0.5L水可以让新陈代谢提高30%。来自美国营养协会的研究表明：餐前饮用2杯水，可以在3个月内帮助受试者减少2公斤体重。

为了保持最高效的减脂速率，健身者应遵循以下饮水方案：

营养学家Cheryl Wheeler Duncan建议大家在饮水时配些柠檬。柠檬中的消化酶对消化系统的健康与新陈代谢的提高非常有帮助。

超级方法3：保证充足的蛋白质摄入

蛋白质对新陈代谢非常重要。它的食物热效应（TEF）为25%，这意味着：要吸收100克的蛋白质（400卡路里热量），身体需要消耗100卡路里的热量。

碳水化合物和脂肪的TEF分别为5%和2%，吸收400卡路里热量的碳水化合物或脂肪，身体只会消耗20卡路里热量或8卡路里热量。

超级方法4：绿茶！

绿茶中含有EGCG，可以显著提高新陈代谢。研究表明，一天喝3杯绿茶，可以提高10%的新陈代谢。