新浪时尚 > 美体 > 减肥瘦身 > 正文

4个方法提高新陈代谢 让你瘦的比别人快

4个方法提高新陈代谢 让你瘦的比别人快
2018年02月22日 08:01 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：吃的少，运动量大，你依然还没瘦！身体新陈代谢才是你应该注意的点。新陈代谢越强，消耗的热量就越多。来来来~提高新陈代谢才是减肥减脂的关键点。（来源：爱丽时尚网）

　　超级方法1：进行力量训练

　　不要害怕力量训练！合理的力量训练可以塑造优美的肌肉线条，促进肌肉适当的增长，显著提高新陈代谢。

　　一些女性健身者担心力量训练会使她们增长过多的肌肉，这种情况发生的前提是：

　　①饮食不合理，热量摄入过多；

　　②训练方法错误，在减脂期使用增肌或增力的训练方法。

　　超级方法2：喝水喝水喝水！

　　早在2003年，德国科学家就发现，饮用0.5L水可以让新陈代谢提高30%。来自美国营养协会的研究表明：餐前饮用2杯水，可以在3个月内帮助受试者减少2公斤体重。

　　为了保持最高效的减脂速率，健身者应遵循以下饮水方案：

　　营养学家Cheryl Wheeler Duncan建议大家在饮水时配些柠檬。柠檬中的消化酶对消化系统的健康与新陈代谢的提高非常有帮助。

　　超级方法3：保证充足的蛋白质摄入

　　蛋白质对新陈代谢非常重要。它的食物热效应（TEF）为25%，这意味着：要吸收100克的蛋白质（400卡路里热量），身体需要消耗100卡路里的热量。

　　碳水化合物和脂肪的TEF分别为5%和2%，吸收400卡路里热量的碳水化合物或脂肪，身体只会消耗20卡路里热量或8卡路里热量。

　　超级方法4：绿茶！

　　绿茶中含有EGCG，可以显著提高新陈代谢。研究表明，一天喝3杯绿茶，可以提高10%的新陈代谢。

代谢减肥
我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有