过节吃多了别后悔 告诉你节后怎么瘦下来

导语：7天之后终于从身轻如燕、自在如风的少年变成了胖胖的天线宝宝。当然，小编可不是特意来嘲笑你的，本着红领巾精神，在节后各位小主还没有完全进入工作学习状态之时，咱们先花点时间投入减肥事业总是不会错的。（来源：红秀中文网）

每逢佳节胖三斤

假期余额已经不足，悲伤逆流成河之际，小编还要告诉你一个悲伤2.0版的故事：《每逢佳节胖三斤》。

吃吃吃睡睡睡

这个故事讲述的是某女孩每天睡到中午才起来，接着她用一个小时吃那顿连着早餐的午餐，吃完没多久又到下午茶点的时间，有空她就约朋友去买零食又是吃……

变成胖纸的悲哀

7天之后终于从身轻如燕，自在如风的少年变成了胖胖的天线宝宝。当然，小编可不是特意来嘲笑你的，本着红领巾精神，在节后各位小主还没有完全进入工作学习状态之时，咱们先花点时间投入减肥事业总是不会错的。

告诉你节后应该怎么瘦

节后减肥说白了就是“怎么吃+怎么动”，想办法把以前的衣服一件一件穿回来。那么今天红秀中文网就从这两方面综合出发，讲一讲节后瘦身神助攻的几个减肥小撇步，各位甩肉团成员请收好！

断舍离 6分饱理论

控制控制控制

假期内暴饮暴食的姐妹们请注意，此时再上秤后过多的悔恨都是无用的，节后及时缩小的胃口才是正经事儿。咱们也别急着立马“断舍离”，分分钟排板砖决定打从今天起姐们就不吃饭了。

其实试过的妹子都知道，一下子从胡吃海塞到油盐不进，最后的结果一定是吃得更多。因此，首先咱们要学习“6分饱理论”。长期进食过多，胃的内腔就会越来越大。久而久之，对饱腹的感觉就麻木了。恶性循环，摄取的热量也就越来越多。

虽然一般我们都倡导“8分饱理念”，但这节后为了瘦下来，咱们就得自动少吃两口，并且长期保持合理的饮食状态，油腻辛辣零食饮料，拜拜。那么问题又来了：真得饿的不行了怎么办？！

可以理解，减肥真是件万难的事儿，总有太多忍不住想偷吃点的时候。如果你也经常遇到这种情况，那么不妨试试代餐，或者吃一些高纤维低热量的食物增强饱腹感，比如红薯、糙米、燕麦、玉米等等。不在饭点饿了的话，可以吃些水果充饥，总之要放弃零食和高热量食品。

运动瘦身 强调第100遍

运动是王道

有了热量不高，并且营养又足够的饮食，那么接下来就说说合理的有氧运动吧。游泳、跑步和快走运动，真真是要甩肉妹子的不二选择。（以上三项运动除了游泳，另外没啥技术难度，妹子们都能get）

当然，运动之前你也得牢记运动时间，基本要控制在40—60分钟，心率达到120次/分。如果你觉得每天要出门夜跑，要背一身行头去健身房心理压力很大，那不妨试试投入一台家用跑步机啦。

尝试轻松的生活方式减肥法

有些家务也能减肥

洗衣服、买菜烧饭、擦地板……这些小家务，说起来简单，其实做起来也蛮累人的。在做这些小动作的时候，不要忽略了它们对身体肌肉的作用。

做家务是一个比较好的瘦身运动，经常挽起袖子来做做家务，可以更多的消耗卡路里。尽管做家务是一项很琐碎的事情，但是积小成多，只要持之以恒，就可以达到很好的瘦身效果。（完）