新年养成这些瘦身好习惯 体重唰唰掉

导语：新年新气象，无论你过节有没有吃胖，这个时候都该立新的减肥flag啦！刚从假期的慵懒中恢复的你还不太适合剧烈的运动，不如从一些有利于减肥的小习惯开始，养成好的习惯，你会不知不觉的瘦下来！（编辑：Levin）

春节假期过去了，除了要面对“上班”和“开学”这两部年度悲剧之外，还要面对的一个问题就是：过年你胖了多少斤？

面对各种春节大餐，我相信你是这个样子滴↓

大鱼大肉的摄入量远远高于日常饮食，饮料和啤酒也少不了，加上每天运动量少，瘫在沙发上还不停吃着零食，节后胖三斤都不止呢！

新年新气象，无论你过节有没有吃多，这个时候都该立新的减肥flag啦！刚从假期的慵懒中恢复的你还不太适合剧烈的运动，不如从一些有利于减肥的小习惯开始，养成好的习惯，你会不知不觉的瘦下来！

以下这些小习惯会帮你变瘦：

饭前喝水

饭前喝水

饭前喝点水，可以有效抑制食欲，不让你在美食的诱惑下吃的太多。所以饭前喝水，或者喝上一杯牛奶，都能有效控制正餐的食量。但不要选择喝饮料哦，糖分和热量反而会更高。

饭后靠墙站

据说每天靠墙站立就能减肥！从5分钟开始，慢慢增加时间至30分钟，坚持就能看到明显效果。励志减肥的你要是错过了，现在看起来还不晚。

如果我们每天饭后都坐在那不动，甚至窝进沙发里，吃进去的食物会很快被吸收转化为脂肪，囤积在腰部和臀部，久而久之小肚腩就会变大，腰会变粗。因此饭后靠墙站立30分钟，并且要夹紧臀部，把整个背部紧贴在墙壁上，臀部、背部、腿部、腰部、头等都尽量贴紧墙面。保持这种姿势十分累人，没一会就会出现流汗和累的感觉，热量被消耗，减少了脂肪堆积，自然就瘦下来了。

靠墙站

要想达到好的减肥效果，必须要保持正确的姿势：1、首先找一面墙背对着墙壁，双脚板平贴于地面上后脚跟并拢，让整个腿部、下半身紧紧贴于墙壁上；2、接下来先弯腰60度，让腰部以上的上半身稍稍离开墙面；3、用力吸气收小腹或是用手按着小腹，接着再慢慢的将整个上半身从脊椎、臀部、腰部到肩膀，最后是后脑勺，全部平贴在墙面。臀部必须夹紧，肩膀和双手要放松；4、接下来维持这个姿势保持不变，15分钟后才能休息和放松，保持长时间的站立后结束时会感觉身体僵硬，此时可以散步5分钟，活动活动筋骨防止受伤。

如果一开始觉得累，可以先站5分钟，再逐次增加站立时间，最后到坚持30分钟的站立。每天坚持做，半个月就会看到效果。

碳水化合物和肉类主要放在中午前吃

米饭，面包，土豆，甜食，这些都是能提供能量的食物，所以在能量消耗逐渐减少的下午和晚上，其实并不需要摄入过多的碳水化合物。建议在早餐和午餐时摄入一天中大部分的碳水化合物。

如果你喜欢吃肉，午餐比晚餐更适合。肉类的消化吸收比较耗时，白天活动量大，相对消耗这些热量更容易。

酸奶在晚上吃更好

许多人认为酸奶在早晨吃，可以促进排便，养护肠道。其实在睡前喝酸奶，可以增加有益菌在肠道的停留时间，更有效地活络肠道菌群，发挥酸奶的功效。

睡前喝杯常温水

睡前喝太多水容易导致第二天水肿，可是适当饮用一杯常温水，能够促进体液循环，预防基础代谢下降，形成易瘦体质。

每晚睡满6-7小时

想真正把减肥事业进行下去？首先你要学会睡觉！睡眠时间越少，修复时间也越短，用来修复的能量也会变少。本应在睡眠中消耗掉的能量也会以脂肪的形式堆积。睡眠时间太短，还会导致内脏肌肉的修复时间不足，代谢变差，变差难瘦的体质。

吃非加工的食物

由于加工食物的普及，每一年，我们可能在完全不知情的情况下，摄入几十公斤的糖（蔗糖，玉米糖浆，果葡糖浆等碳水化合物）。其实健康的饮食就是要少吃加工的食物，多吃天然少加工的食物。你们爱吃的零食、饼干、蛋糕都是热量糖分高的加工食品哦。

紧记细心咀嚼

大部分加工食品，除了不健康，它们最大的问题就是太容易吞咽了。因为在加工过程中，会令食物损失大部分的营养和粗糙的口感，很容易不知不觉愈吃愈多，亦有可能增加胃部负担，所以应该尽量避免。可以试试多吃全麦食品，或者每吃一口最少比平日多咀嚼两次，令身体容易有饱肚感之餘，亦胃部较容易消化。

吃饭要讲究成分

专业营养师说，纤维、健康的脂肪和蛋白质是我们每一餐所需要的三个基本要素，如果不能全部满足，也至少需要两个。纤维使你充满活力，健康的脂肪带来饱腹感，而蛋白质可以提供能量。每天至少吃25克的新鲜水果，鳄梨、坚果、橄榄油是健康脂肪的好选择。每天吃蛋白质时，选择豆类、坚果、瘦肉和奶制品。

选择小容器就餐

把食物放进较小的容器中，当食物装满整个容器的时候，即便分量并不是很多，但也会给人一种吃得很多很饱的“错觉”。

每天喝2000ml水

如果身体处于缺水状态，肠胃的消化功能将会减弱，吸收能力也会变差，大肠内堆积粪便容易变得干硬，难以排出体外。久而久之，你的肚子也就被越长越大。想要摆脱小肚子的话，就必须保证每天8杯水2000ml的饮水量，达到润肠通便的效果。

保持坐姿端正

OL每天坐在椅子上长达8个钟，是否感觉肚子的肉越来越多、越来越突出呢？这很可能是你的坐姿不正确造成的。长期弯腰驼背压着肚子，很容易让肚子胀气，臀部也会越来越扁。想要减掉腰腹赘肉，就要保持端正的坐姿，挺直你的背部，学习用腹部呼吸，锻炼腹部肌肉，可以尝试只坐椅子前半截，很快你就会发现腹部变平坦变紧致了。

速速收藏并get这些瘦身好习惯吧，今年你一定能瘦下来！