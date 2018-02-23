如何让胃口变小 5招练出小鸟胃

导语：胃口的大小，真的很影响减肥成果。对于很多超重人群来说，依靠手术减肥的第一步就是切胃。那是因为他们的胃实在太大了，正常饮食可能还不够塞牙缝，无论他们怎么控制饮食，都还是吃太多。所以我们今天聊一聊，如何让你的胃和食欲都变小一点点~（来源：39健康网）

@Antibiotic：“小九 胃口可以变小么 对于我这样一口气就能吃下十五个馒头而且才八分饱的妹子 没错 真的是十五个才八分饱 有没有什么办法？”

九姑娘答：

最怕空气突然安静，不，本九最怕和小鸟胃一起吃饭。。。明明我觉得自己刚刚拿起筷子，她就已经吃饱了，吃饱了，饱了，了。

让我既不好意思继续吃下去，也不忍心让自己饿着肚子走在冷风中。

胃口的大小，真的很影响减肥成果。对于很多超重人群来说，依靠手术减肥的第一步就是切胃。那是因为他们的胃实在太大了，正常饮食可能还不够塞牙缝，无论他们怎么控制饮食，都还是吃太多。

所以我们今天聊一聊，如何让你的胃和食欲都变小一点点~

循序渐进，慢慢减少食量

本来一餐两碗饭，现在一顿半碗饭，这样做的结果是一会就饿了，然后吃更多！很多人坚信自己每天两碗饭是“正常饮食”，但是经过计算，发现常年吃超量。。。

所以每个人都有必要在公众号的右下方“Me减重方案”那里设定一个减肥计划，这样你就能清晰的知道，每天吃多少，才是你的正常饮食。

举个栗子：一个排骨盒饭热量约800卡，少吃一半米饭和半片排骨约能少摄取300卡，养成习惯就能让食量缩小。

若从减重角度分析，少吃300卡加上多运动一小时燃烧300卡，一天减少600卡热量，13天就能减少一公斤（7700卡可增减1公斤，7700 ÷ 600=12.8）。

定时定量，不缺席每一餐

人在饥饿的时候，吃什么都觉得好吃。所以饥饿不仅不能减肥，还会让你变成一个对什么食物都不挑剔，都想往胃里塞的人。

所以如果有时你发现自己什么都想吃，想吃到撑。那一定是因为你饥一顿饱一顿的后果。但想要缩小你的胃容量，你得保证一日三餐不缺席，并且每顿饭达到6，7分饱的状态。

大口大口灌水要不得

很多人坚信大口喝水能冲刷肠道，减少便秘，甚至是变瘦。但吃撑会把胃容量撑大的同时，喝撑了一样很容易出现越喝胃越大的窘境。

多穿一件衣服

冬天到了，你总觉得减肥变得更难了，总想出点奇招才行。比如说穿少一点衣服，然后身体就会消耗更多的脂肪来供暖。

但是你这么机智的招数，只算对了开头，没算对结尾。因为太冷，所以你除了冰淇淋，看见什么都想吃着取个暖，得不偿失。这样反而容易把胃容量越撑越大。

细嚼慢咽，做个斯文人

胖子之中吃得快的人特多，是因为他们不经过仔细的咀嚼就吞咽下食物，而且还会连空气一起吞下，让胃更容易胀大。

所以吃饭的时候，不妨想个若有所思的女神，坚决拒绝20次以后再咽下去。