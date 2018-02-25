跑步的姿势决定了你是变瘦还是变丑

导语：跑步，不管是瘦身跑还是被汪星人追（哈哈哈），都算是家常便饭了吧？虽然跑步的门槛很低，然而专业的姿势水平还是要有，不然一直跑错姿势，长年累月下来可是会造成身体伤害的哦。（来源：时尚COSMO）

跑步的姿势水平，决定了你是跑成瘦子还是散架子

呼吸要刻意维持同样频率吗？

呼吸要刻意维持同样频率吗

关于慢跑的呼吸频率，可能无数个教练有无数种说法，包括什么连续吸气两次再吐气两次等等……其实根本不重要。根据日本学者的统计，绝大多数的顶尖马拉松选手，都没有在care呼吸频率这种事，一切顺其自然就好了。反正我们只是慢跑，又不是要去比赛，维持自然呼吸就可以。

尽量用鼻子吸气、嘴巴吐气

相信大家都有跑步跑到口干舌燥喉咙痛痛的经验吧？尽量用鼻子吸气、嘴巴吐气，轻松自然就好。如果空气不好的话，建议大家还是转战室内跑步机，当然买一个运动用口罩也是可以的。

手应该要放哪里？

手应该要放哪里

真的不必刻意夹住胸（请买个运动bra好吗），也不必刻意维持角度，更不用刻意大幅度摆动双臂，减掉蝴蝶袖请从别的运动入手~ 双手的位置自然就好，跑步最重要的就是心情要好。

你高兴这样跑也是可以的

（你高兴这样跑也是可以的）

（小李子对比图什么的最有爱了呢）

脚步有什么注意事项？

脚步有什么注意事项

很多人都没有注意到，其实自己的跑步姿势一直错了，而且就错在脚步上。首先，两只脚应该各自踩在两条看不见的平行线上，而不是落在同一条直线。简单说，两脚之间要有一点点距离，千万不能向走猫步一样跑直线，对骨盆有伤害哦。

跑步会对膝盖造成负担

大家都知道，跑步会对膝盖造成负担，这也是很多懒癌没药救的女生拒绝跑步的理由之一（以及跑了腿会变粗、腰会变粗、我是公主我不跑步等翻白眼理由）。要把膝盖负担降到最低，就要用前脚掌着地——脚掌的前1/3，讲白了就是稍微踮起脚来跑。这样一来，我们的足弓就会缓冲掉大部分的冲击力，膝盖的负担自然也会大幅减少。

许多人跑步会有驼背的习惯

许多人跑步会有驼背的习惯，不知不觉背部就弯下去了，先别说健康问题，这样有多难看你知道吗！慢跑的时候要抬头挺胸，下巴稍微太高，脊椎也就会同时伸直、不会驼背。这样会让慢跑更有效率，同时抬头挺胸的姿势也是美美美的哟。

到底什么时候要喝水？

到底什么时候要喝水

跑步过程中是可以喝水的，但是一次两小口就好。最好的情况是跑步前一个小时，喝大概300ml的水。喝水的时间和量，还要根据天气、场地以及个人身体状况而定，没有特别严格的标准，所以跑到一半口渴了，也不要忍住不喝哟。

天气不好、又不想去健身房怎么办

天气不好、又不想去健身房怎么办

很简单，在室内原地踏步也可以，同样用前脚掌着地、膝盖要抬到90度，不管是早上刷牙还是午休刚睡醒，都可以这样做。