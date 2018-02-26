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减肥餐真的不止沙拉 快试试这些低卡美味

减肥餐真的不止沙拉 快试试这些低卡美味
2018年02月26日 17:48 新浪时尚
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　　导读：我们的主旨是：想减肥，真的不用只吃沙拉，菜叶子不是这世上唯一一种健康的营养食物。除了像兔子一样吃“草”，你还可以选择以下这些食物。（来源：VOGUE时尚网）

三文鱼以及鹰嘴豆沙拉三文鱼以及鹰嘴豆沙拉

　　三文鱼以及鹰嘴豆沙拉

　　含有：卡路里340，蛋白质19克，纤维9克。

　　如何做：如果你已经吃腻了菜沙拉，那么这款沙拉可以调节你的胃口。你可以用三文鱼罐头就能做这道沙拉。差不多一罐就足够，加上鹰嘴豆，半个红洋葱切碎，半个红柿子椒切碎，2勺橄榄油以及醋，加上一点盐和胡椒粉调味就可以了。

日式午餐日式午餐

　　日式午餐

　　含有：卡路里450，蛋白质26克，纤维12克。

　　如何做：日式寿司差不多6个左右，一碗味增汤，以及一份毛豆足够你的午餐。

蓝莓燕麦坚果酸奶蓝莓燕麦坚果酸奶

　　蓝莓燕麦坚果酸奶

　　含有：卡路里340，蛋白质25克，纤维5克。

　　如何做：如果你有吃早餐的习惯，那么这款酸奶非常适合你。一碗希腊酸奶，即使是含有香草的也可以。2大勺燕麦片，一些烤坚果，一杯新鲜的浆果，蓝莓或者草莓都可以，吃起来非常有饱腹感。

西红柿干以及咖喱鹰嘴豆卷饼西红柿干以及咖喱鹰嘴豆卷饼

　　西红柿干以及咖喱鹰嘴豆卷饼

　　含有：卡路里455，蛋白质19.5克，纤维15.5克。

　　如何做：半杯鹰嘴豆泥，半勺咖喱粉，黄瓜切片和干西红柿用醋和盐以及胡椒调味。

花生酱以及香蕉三明治花生酱以及香蕉三明治

　　花生酱以及香蕉三明治

　　含有：卡路里390，蛋白质15.5克。

　　如何做：看上去花生酱含有大量的热量，实际上，两片全麦吐司抹上两勺花生酱，再放上整根香蕉切片，就是一道完美的午餐。

火鸡肉瑞士卷火鸡肉瑞士卷

　　火鸡肉瑞士卷

　　含有：卡路里210，蛋白质27克，纤维9克。

　　如何做：一片低脂瑞士奶酪；3片火鸡肉；半杯小菠菜；全辣芥末酱一勺，用饼包起来。

黑豆以及胡萝卜全麦玉米饼黑豆以及胡萝卜全麦玉米饼

　　黑豆以及胡萝卜全麦玉米饼

　　含有：卡路里370，蛋白质15.5克，纤维18.5克。

　　如何做：这种卷饼你会发现既饱腹，又含有你足够需要的蛋白质和纤维。用黑豆和大蒜粉，以及胡萝卜切片，用玉米饼卷住即可。

肉桂奶酪以及切苹果片肉桂奶酪以及切苹果片

　　肉桂奶酪以及切苹果片

　　含有：260卡路里，26克蛋白质，3.5克纤维。

　　如何做：将苹果切片，然后装一杯低脂奶酪以及1/4勺的肉桂，如果你即将有一顿非常丰盛的晚餐，那么这份午餐十分适合你。

零食午餐零食午餐

　　零食午餐

　　含有：卡路里390，蛋白质17克，纤维13克。

　　如何做：往往你为了减肥只吃零食，但从健康角度讲，这样并没什么问题，关键是你要选对零食：全麦饼干约15片，一杯小西红柿，一杯胡萝卜片，半杯鹰嘴豆泥以及一小块奶酪，就足够了。

燕麦蛋白质餐燕麦蛋白质餐

　　燕麦蛋白质餐

　　含有：卡路里280，蛋白质15.5克，纤维7克。

　　如何做：看似是早餐的餐点，也可以当做午餐。一包即食燕麦片，加上水后加热2分钟，再加入2勺蛋白粉，一勺核桃以及一杯草莓就够了。

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