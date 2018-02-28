还没定瘦身计划？赶紧copy袁姗姗的减肥日记吧

导语：什么？你还没有制定新的减肥计划？你不知道如何规划自己新一年的瘦身目标？没关系，其实明星和你一样在减肥的路上狂奔，袁姗姗就为自己制定了严格的减肥计划，你快抱走吧！（编辑：Levin）

一年之计在于春，而减肥的最佳时机也是春天，一方面刚刚经过了春节的我们都吃胖了不少，正是该开始减肥排毒的时候；另一方面，春天万物都开始苏醒，你的身体也不能犯懒，天气逐渐转暖，各种屋外运动也该做起来了。

什么？但你还没有制定新的减肥计划？你不知道如何规划自己新一年的瘦身目标？没关系，其实明星和你一样在减肥的路上狂奔，袁姗姗就为自己制定了严格的减肥计划，你快抱走吧！

袁姗姗忽胖忽瘦

作为“马甲线女王”，袁姗姗的好身材尽人皆知，但其实33也是“易胖体质”，很容易肿，也曾有过忽胖忽瘦的时候。所以马甲线女王也一直在与肥肉作斗争，在减肥方面还是比较有经验的。

袁姗姗也是“吃货”

不得不说，33也是吃货一枚，尤其是进入了冬天……

袁姗姗每逢佳节胖六斤

这不，一过节，体重立马就飙升了！于是，袁姗姗决定搞个持续的减肥计划：“33减肥日记”，还请网友们来监督。然后就有了下面一连串的减肥日记，好像也并不是那么的自虐，我们来看看33是如何瘦瘦瘦的：

33减肥日记第一天 2-19

33减肥日记第一天

从102斤开始，我们来鉴证女王是怎么瘦的。姗姗上午只吃了一碗糙米糊，她在配文中强调了糙米糊的做法：“今天隆重介绍一下我的养身利器‘糙米糊’！制作过程：糙米蒸成米饭，再用豆浆机打成米糊。糙米糊的好处实在太多，营养丰富、低碳、养胃、改善便秘等等等等……我今天用的红糙米。”

2-19糙米糊

可以看出，姗姗上午吃了一碗糙米糊之后，一天就没再吃别的主食，下午只吃了水果。

再来看看运动的记录，袁姗姗在下午进行了两个小时的运动，分别是30分钟肌肉训练，60分钟快走，30分钟拉伸。这种无氧+有氧的训练是比较科学的减肥方法，2个小时的时间也达到了消耗的需求。虽然跑步是很好的减肥运动，但是好累啊……减肥初期我们可以尝试快走，要有一定的强度和速度，至少要感受到心率的加快，而且持续时间也要比跑步长一些，这样可以达到更好的燃脂效果。

好吧，走着都可以减肥，就看你做不做了！

33减肥日记第二天 2-20

33减肥日记第二天

袁姗姗微博配文：“第一天的食谱是不是让大家担心了？担心我饿晕了，昨天确实少食，但对于前一周的胡吃海喝，我需要适当清肠[坏笑]每天要面对镜头的我需要速减，所以头两天要辛苦一点哦。分享今天继续努力中的我~”

2-20 烫生菜+清蒸鲈鱼

第一天的饮食量确实有点少，第二天开始吃菜和肉了。袁姗姗选择了减肥人士最常吃的烫青菜，少油少盐。清蒸鲈鱼含有很高的蛋白，也不油腻。对于减肥的人来说，清蒸和水煮都是很适合的烹调方式，比炒、炸好太多。

从日记中可以看出，袁姗姗不吃晚餐，而是在下午4点左右补充水果和坚果。虽然不建议减肥的人不吃晚餐，但如果前提是在下午补充一些蔬果和坚果，也可以维持下午到晚上的能量，也是可以尝试的。但这样到了晚上就会比较饿，还是要管住嘴，或者少吃一点水果。

袁姗姗还在日记中提到了“睡前揉肚子法”：“我的揉法简单粗暴，正50圈、反50圈，力度适中即可，可以促进肠道蠕动。”这个方法确实值得推荐给大家，可以帮助排毒瘦小腹，每天坚持就会看到效果。

33减肥日记第三天 2-21

33减肥日记第三天

减肥日记的第三天，姗姗的体重居然降到99.5啦，恭喜！所以决定要犒劳自己，早晨一碗糙米糊之后，中午就直奔火锅了。

2-21 袁姗姗吃火锅

不过吃火锅也要吃“减肥火锅”，首先要选择清汤，不含过多的油脂和辣椒，连麻酱都不吃，而是选择以酱油为主的海鲜料代替。看看姗姗涮的食材就知道了，以青菜为主，大虾为辅，一定都不会油腻，热量也不高，还很有营养，这样的火锅减肥中的你也可以吃。

33减肥日记第四天 2-23

33减肥日记第四天

袁姗姗隔了一天才写的第四篇减肥日记，因为前一天是她的生日，好吧，生日不减肥！

袁姗姗过生日 这个蛋糕我不信你会吃

姗姗微博上说：“昨天的放肆，今天的偿还！拉伸的日子很苦…还是要坚持啊[哼]”

清水煮牛肉和芹菜

第四天的饮食同样很清淡，清水煮牛肉和芹菜，说实话小编看着真是有点难以下咽呢，但为了好身材只能管住嘴了。下午依旧用水果和坚果代餐，补充维生素和能量。

拉伸

这次想说说拉伸，很多人都知道运动要有氧和无氧结合，但却不怎么知道拉伸，其实拉伸在运动后期非常的重要。在做完所有的运动之后，做一些拉伸动作，可以舒缓肌肉的不适，拉长四肢线条，塑造更苗条的身形，还能防止腿和胳膊因为运动而变粗。

看袁姗姗拉伸做的还是蛮狠的！

33减肥日记第五天 2-24

33减肥日记第五天

早晨一杯蜂蜜水是不错的选择，蜂蜜水可以帮助排毒，缓解便秘，还有养颜的作用。其实无论你有没有在减肥，早晨都应该空腹喝一杯水，可以是温水，也可以选择柠檬水或蜂蜜水。

水煮西蓝花+蛋清

姗姗的午餐是水煮西蓝花和蛋清，西蓝花具有饱腹感，可以补充营养，蛋清含丰富的蛋白，是减肥的首选。

写减肥日记的第五天，姗姗提醒自己要有耐心。确实，减肥是个需要长期坚持的工作，而且见效并不会很快，见效快的要么毁身体，要么会反弹。其实减肥最主要的还是要让自己养成瘦身的好习惯，包括饮食习惯和运动习惯，长久坚持才会有效果，而且还会遇到更健康的自己。

好啦，姗姗的减肥日记就看到这里，虽然没有继续在微博上po日记，但还是希望姗姗一直在坚持。

袁姗姗好身材

你是不是也已经开始制定自己的瘦身计划了？袁姗姗在日记中也提到：“每个人体质不同，还是要找到最适合自己的方式！”姗姗的减肥日记很全面，但我们也不必完全copy，还是要根据自身做调整，编辑总结了一些健康减肥的精髓，大家可以参考：

1、减肥不能节食，也不要拒绝碳水化合物，否则无法供给一天的能量，会减缓新陈代谢，反而瘦不下来。主食要吃，可以用糙米代替白米白面。

2、水果代餐（晚餐），但要控制量。水果含有丰富的维生素，但同时也含有糖分，所以减肥吃水果也要有选择的吃，而且不能吃太多，摄入过量会增加胃的负担。可以选择偏酸的水果作为减肥水果，例如橙子、葡萄柚、奇异果、蓝莓，香蕉也是排毒减肥的首选。要少吃的水果有荔枝、榴莲、西瓜等等，糖分比较高，可以吃，但别过量。

3、吃肉的话尽量选择鱼肉和鸡肉，其次是牛羊肉。每天吃肉量不要大于一个拳头。

4、选择健康的食物，减肥辣妈伊能静曾说过，要吃自己身体需要的而不是嘴巴需要的，用水煮和清蒸代替炒和炸，用橄榄油代替普通食用油，用粗粮代替精粮，用茶代替饮料，坚持少油少盐，拒绝油炸食品。

袁姗姗微博照片

5、有氧运动+无氧运动+拉伸是比较好的减肥运动方式，但每天要有一定的强度和时长。有氧运动要至少持续40分钟，无氧运动根据运动的类别不同，时长也不同，但也要至少半小时。减肥初期可以找个健身教练，能更快速的入门。

6、充足的睡眠，姗姗在日记中还补充到的一点就是要好好睡觉，充足的睡眠有助于加快新陈代谢，也是减肥的必备条件。

袁姗姗《男人装》大片

好了，道理都在这儿了，就看你照不照做啦，相信坚持一定会给你好的结果，期待着你像33一样瘦瘦瘦！