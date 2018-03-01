试试这几招 一周瘦出小蛮腰

导语：对大家来说，这个春节过去想必又都胖了不少，如何甩掉肚子上那滋生的一圈肥肉应该是你现在最苦恼的事情。想要一周就能秀出小蛮腰吗？小编免费送你7招，轻松瘦出完美腰线。（来源：瑞丽网）

转呼啦圈

第一招：转呼啦圈

使用呼啦圈瘦腰，建议呼啦圈的重量大约以食指及中指能够负荷的程度为宜，而且运动时速度不宜太快，每次锻炼时间应该在30-60分钟，一周练习3-5次，坚持一段时间瘦腰效果明显。

第二招：坐在板凳或椅子的边缘

平时养成正确的坐姿，对于瘦腰是非常有效的，尤其是对于上班族和学生来说，由于长时间久坐导致腹部最容易滋生多余脂肪，所以更需要养成正确的坐姿。一般来说，坐时，应该坐在板凳或椅子的边缘，把两手放在臀部两边，紧抓着板凳边缘，膝盖弯曲，慢慢地把腿部抬向你的胸部，同时上半身向前倾，让你的胸部接近你的腿，把双腿伸直，同时身体向后仰，脚后跟离地面约12厘米左右。重复12次即可。

第三招：快步走

快步走也是一种比较常见的、有效的瘦腰方法，一般来说，快步走比正常的走路能够消耗更多的热量和更快的促进新陈代谢，只要把走路的速度再放快些，你就可以针对你的腹部脂肪多消耗近1/4的热量哦。快步走时，一定要尽量快地甩臂迈腿大步走，每次至少不间断快走20分钟，最好是40分钟，这样最有助于瘦腰，通常坚持一周至少可以瘦掉2斤，而且可以让肌肉更加紧实漂亮哦。

第四招：实心球上抛运动

经常练习实心球上抛运动，瘦腰效果也是非常显著的。具体做法是坐在一个可以调节角度的板凳上，把板凳调节到与地面成45度角；向下躺，头部朝着地板的方向，双脚勾住板凳的支撑杆；两手拿一个实心球在胸部上方；当你上半身上升时，把球向上直抛；把球抓住，回到开始的动作，重复12到15次。这种运动可以使全身运动起来，消耗多余的脂肪。不过实心球有一定的重量，在开始动作时，要活动一下筋骨，觉得累了之后，要懂得适可而止。

第五招：反向卷腹运动

练习反向卷腹运动对于瘦腰也是十分有效的，反向卷腹能够锻炼腹部的下部肌肉，帮助减少下腹脂肪塑造下腹肌肉线条。动作要领：平躺，双手支撑于地面或抓住支架，弯曲并抬起膝盖，使大腿与腹部成九十度角，保持住角度，慢慢将骨盆往上抬并往胸部方向卷，尽量使膝盖靠近脸部，保持背部弯曲，臀部离地；保持腹肌的挤压感一段时间，缓缓放低膝盖，直到臀部再次接触地面。

第六招：轻柔脐腹

这个动作不需要你刻意花费时间去练习，随时都可以练习，即使在工作之余也能够练习，对于瘦腰腹非常有帮助哦。做法如下：自然站立、平坐或者仰卧均可，呼吸自然，全身放松，双掌掌心向内相叠放置于脐腹部，然后按顺时针方向轻揉脐腹部，轻揉一圈为一拍，共轻揉二个八拍后；然后再逆时针方向轻揉二个八拍。但是需要你长期坚持下去，瘦腰才更显著。

第七招：练习瘦腰腹肚皮舞

跳肚皮舞对于瘦腰腹也是非常有效的，而且同时还可瘦腿、瘦胳膊哦。动作要领：双手自然向两侧打开，腹部向前推出，收紧臀部，腰带动身体微微向后倾；上身不动，髋部向右侧尽量推出；腹部往里面收缩，双腿绷直；腹部恢复，臀部向后下方推出，做反方向动作；身体中轴脊柱往里收，胸部打开，腰部要用力支持上身，双脚不能弯曲；向右推出髋部，身体右侧肌肉被拉紧，推出的幅度尽量地大；腹部肚脐带动臀部向后向上推，上身留住；腹部收回，收紧腹部向下微坐即可。