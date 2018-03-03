如何控制食欲？12个小妙招帮你管住嘴

导读：如何控制食欲？曾经多少次告诉自己，这是最后一次吃零食，以后再也不能吃了，但是却总也忍不住把手伸向零食！管不住嘴，屡屡偷吃，结果减肥一直没成功。那要如何控制食欲呢？（来源：PCLADY）

如何控制食欲？几大招让你管住嘴

多吃高纤维食物

如何控制食欲？人之所以偷吃是因为饥饿让他们对食物产生了强烈的欲望。要防偷吃，就得把人喂饱了。富含膳食纤维的食物，如粗粮、蔬菜和水果，不易被消化，在腹中停留时间长，能够给人持久的饱腹感。另外，高纤维食物的热量一般不高，吃了也不会让人变胖。因此，用高纤维食物充饥，解决饥饿感，也就减少人们对吃的欲望。

少吃多餐

有时候人们吃东西并不是因为饿了才吃，而仅仅是因为想吃东西。一些人强制压抑自己对食物的渴望，一旦松懈就可能加倍吃回来，还有一些人因为长期压抑产生厌食症。要防偷吃，就得适当地满足人们吃的欲望。但是前提是把一天的饮食摄入热量控制在一定的范围内。如此看来，可以把一天的饮食分成多餐进食，减少每一餐的食量。在你想吃东西时候，可以用一些食物来满足人们的欲望，避免偷吃。

饭前先喝汤或吃水果

饭前先喝汤或吃水果

如何控制食欲？改变进餐顺序，在吃主食之前，先喝一碗清汤把胃填到“半满”状态，这样子能够减少主食和其他菜色的食量，让人感觉饱而又只是摄入少量热量。人自然也就瘦下来了。

勤漱口



当你口中留有食物的余味时候，你会想着再多吃一口。在饭后或吃了甜食后用清水漱口，冲淡食物的余味，让自己断了对美食的依恋。在漱口后，当你再面对美食，你会有意识地提醒自己已经漱口了，不能再吃了。

嚼口香糖

嚼口香糖

当食欲与好身材在拔河的时候，来点望梅止渴的机智作法，口中进行咀嚼动作，嚼嚼口香糖，不仅可以骗大脑你正在吃东西，也能借此增加唾液分泌，达到降低食欲以及预防蛀牙的效果。当然口香糖也要选无糖的。

刷舌头

伸出舌头来看看，上面是不是覆盖了一层白色的舌苔，小心，这可能是造成你食欲日增的祸首之一。与烟酒为友、吃加工食品、重口味的人，舌胎现象比饮食清淡的人严重，这代表唾液分泌少、味蕾敏感度低，吃得再多也觉得不满足，吃得够咸够油才能得到满足，很容易发生食欲失控的现象。拿出你的柔软毛牙刷，轻轻地刷除舌面及舌下的污垢，不仅可以找回你的味感。

耳廓按摩

耳廓按摩

耳朵附近有许多穴点，可以抑制食欲、加速新陈代谢、帮助脂肪分解，例如饥点、神门点，耳针的治疗方式，就是利用刺激这些穴点，达到控制食欲的效果。

严禁美食节目、杂志

如何控制食欲？所谓眼不见为净，这话一点都没错，因为人是视觉动物，看到你就会想到，想到你就会想去做到，经常观看美食节目的你，一定可以完全体会吧！看到色香味俱全的料理节目，是不是有食欲大开，一定要吃到那种东西的冲动？快将这些肥胖陷阱从你生活中移走，严禁美食节目、杂志出现在你的身边。

吃清淡食物

吃清淡食物

爱吃的人、吃个不停的人都有两个共同特征，吃太快、吃太重口味。重咸重辣的饮食习惯，不仅容易造成身体水份囤积，而且还会越吃越下饭，胃口大开。全面改造你的味蕾，让它变成喜欢清淡口味的饮食习惯吧！别以为这难如登天，根据营养医师的记录观察，只要3天，搭配饮食记录及行为改变，你的味蕾就能矫正过来，摆脱暴食、贪食的饮食习惯。

睡觉

睡大觉优质的睡眠也可以帮你控制失去理智的食欲，因为每天睡好觉精神就好，精神好就不会累积压力，没有压力就不会想大吃大喝来发泄情绪。在睡觉的过程中，身体会自动产生修护作用，并且持续消耗热量，与其撑着疲惫不堪的身体，冒着摄取过多热量的风险，倒不如好好睡个觉，也不会想乱吃东西！

瘦身读书

瘦身读书

读瘦身书当意志力薄弱，整个人快被食欲拐走的时候，快找瘦身书来强化你的减肥意志，减肥书、减肥杂志，就是你最佳的好朋友。对于减肥，为什么别人可以成功，为什么别人可以忍住不吃，马上将别人的美好经验看进脑子里，你的身体及意志会跟着仿效，绝对可以忍住这一餐。

忍饥饿感5分钟

忍住5分钟肚子饿了怎么办？就是忍！听起来很残忍，可是只要你忍过了5分钟，就能成功克服饥饿感，减少一次热量摄取的机会。（图片来源：视觉中国）