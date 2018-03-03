三月对我残忍一点 最有效的健身食谱和运动指南在此

导语：春节假期已经结束一段时间了，不少仙女节后一上秤，都会忍不住哭出声，胡吃海喝带来的就是无尽的肉肉啊！不过别担心，三月开始，只要坚持健身食谱和运动，咱们照样能瘦成女神哦！（来源：瑞丽网）

KATE Hudson的减肥餐

KATE Hudson的减肥餐

想要快速瘦身的仙女们不妨将含有过多淀粉的早餐和晚餐食物换成水果杂粮沙拉，香蕉和杂粮所含的热量不高，含有的纤维还能帮助肠胃消化，草莓、猕猴桃等富含维生素，对于想要健身的仙女们再合适不过了。

Jimi Blue Ochsenknecht的减肥餐

Jimi Blue Ochsenknecht的减肥餐

比起牛肉和猪肉来说，鸡胸肉和鱼肉低脂肪低热量，更适合作为减肥餐，想要在减肥的同时补充蛋白质的菇凉们可以尝试用鸡胸肉和鱼肉来代替猪肉和牛肉。

Hana Nitsche

Hana Nitsche最近沉迷椰子汁，其实虽然纯天然的椰子汁没有减肥效果，但它包含了电解质钠、钾、镁、钙和磷酸盐，以及少量的氨基酸，有助于改善新陈代谢，延缓衰老，甚至抗病毒和提高免疫力，是人们运动后解渴和补充体力的好选择，运动后来一杯，对于补充营养和改善心情是一个不错的方法呢。

Kourtney Kardashian

想要快速瘦身的菇凉，也可以像Kourtney Kardashian一样借助瘦身奶昔等，但想要长久保持匀称身材，还是得需要控制饮食和加强锻炼哦。

如何甩掉肚子上赘肉

如何甩掉肚子上赘肉

春节期间吃太多，长肉长得最快的也许就是肚子，摸摸肚子上的肉肉，实在是令人无法心情愉快。不过没关系，只要坚持这九个瘦腹动作，每个动作10-15次，间隔休息一分钟，一周4-5次，一个月下来，甩肉必须的。

瘦腹操动作1

瘦腹操动作1

Step1：保持双膝跪地姿势，双手打直，撑住地面，左手和右脚以相反方向进行拉伸，重复10-15次后，再交换至右手和左脚重复相同动作。

瘦腹操动作2

瘦腹操动作2

Step2：身体下沉，右腿呈90度屈膝，左腿平放在地上，双臂合拢，用力向上伸。

瘦腹操动作3

瘦腹操动作3

Step3：双腿微微打开站立，双臂抱拢，合至胸前，先缓缓下蹲，再站直后向两边转动身体。

瘦腹操动作4

瘦腹操动作4

Step4：双腿微微打开站立，双臂合拢，用力向上伸，慢慢做下蹲动作。

瘦腹操动作5

瘦腹操动作5

Step5：保持双膝跪地姿势，双手打直，撑住地面，利用小腹力量分别向下和向上收缩。

瘦腹操动作6

瘦腹操动作6

Step6：身体平躺后，曲起双腿，双手抱住后脑勺，利用腰腹力量抬起臀部的同时，利用手臂力量抬起头部。

瘦腹操动作7

瘦腹操动作7

Step7：身体向下，趴在地上，脚尖抵住地面，双臂向外延展，向上抬起。

瘦腹操动作8

瘦腹操动作8

Step8： 身体平躺后，曲起双腿，双臂平放在身体两侧，用力腰腹力量慢慢抬起臀部。

瘦腹操动作9

瘦腹操动作9

Step9：保持平板支撑姿势，利用腰腹力量做腰腹收缩运动。